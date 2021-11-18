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В ОП опровергли информацию в расследовании Bellingcat по вагнеровцам

Михаил Подоляк уверяет, Андрей Ермак не мог сорвать спецоперацию украинских спецслужб по задержанию воевавших на Донбассе боевиков ППК "Вагнера"

сегодня, 08:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал неправдивой информацию источников Bellingcat о том, что именно решение Андрея Ермака стало причиной срыва операции по задержанию "вагнеровцев". Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Украинская правда", ссылаясь на комментарий Михаила Подоляка.

В ОП опровергли информацию в расследовании Bellingcat по вагнеровцам

Зеленский и Ермак. Украинская правда

Советник руководителя ОП отметил, первое на что стоит обратить внимание – не стоит больше верить в миф о том, что разведки иностранных государств были вовлечены в деятельность украинской разведки. Этот фейк, по словам Подоляка, активно подогревался Россией, которая распространяла дезинформацию о том, что украинскими спецслужбами управляют из Турции, Израиля, Великобритании и других стран.

Михаил Подоляк также акцентировал внимание на том, что расследователи Bellingcat сами обращают внимание, что не могут независимо верифицировать часть обнародованной в тексте ключевой информации. Еще один важный момент – президент не стоит за срывом операции, никаких приказов он не отдавал. 

Что же касается причастности Андрей Ермака к возможной отсрочке операции, то Подоляк подчеркнул, что глава ОП никогда не вмешивался в управление разведкой, потому как он не имеет таких полномочий. По словам Подоляка, Ермак действительно причастен к подготовке переговоров по Донбассу, но при этом к разведке он не имеет никакого отношения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Bellingcat выложила отчет по делу "вагнеровцев". Эксперты рассказали, стоит ли теперь всерьез переживать Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/17/7314378/
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