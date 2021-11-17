Расследование Bellingcat обнародуют 17 ноября: по ком ударит дело "вагнеровцев"

В среду, 17 ноября, Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat должна опубликовать отчет о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнера". А накануне Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по этому делу пришла к выводу, что в срыве спецоперации нет вины президента Украины Владимира Зеленского или его Офиса, но есть – непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Расследование Bellingcat обнародуют 17 ноября - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Почему выводы ВСК появились аккурат перед расследованием Bellingcat? Чего ожидать от этого самого расследования? Кто и почему может попасть под удар? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Если бы во всей этой ситуации были факты, дискредитирующие украинское руководство, Лукашенко уже бы это сделал самостоятельно

Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает внимание, что парламентская ВСК обнародовала уже второй отчет, который продублировал первый. И там основная вина за выдачу "вагнеровцев" России возложена на Лукашенко.

"Если смотреть по хронологии, всё происходило накануне печально известных августовских президентских выборов в Беларуси в 2020 году. 29 июля, фактически за неделю до выборов, "вагнеровцы" пересекли границу с Беларусью. Более 30 человек с военной выправкой, молчаливых, поселились в санатории неподалеку от резиденции Лукашенко. И сложно представить, что накануне выборов, когда все спецслужбы Беларуси приведены в полную боевую готовность (сеть информаторов в том числе), три десятка странных людей, которые заселились в полупустой санаторий, остались незамеченными", – отмечает эксперт.

По его мнению, белорусские спецслужбы сразу после пересечения "вагнеровцами" границы, отслеживали их. И 5 августа, когда они уже были арестованы белорусским КГБ, Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко с просьбой выдать "вагнеровцев" нам. Тот, понятно, не согласился – и выдал их РФ.

"Мне кажется, если бы во всей этой ситуации были факты, дискредитирующие украинское руководство, Лукашенко уже бы это сделал самостоятельно. Особенно учитывая его нынешние отношения с Украиной и РФ", – говорит Борис Тизенгаузен.

Что касается выхода расследования, то эксперту кажутся странными его постоянные переносы.

"Фильм должен был выйти еще весной, причем анонсировался несколько раз. Потом – летом, называлось начало осени. И теперь – новая дата. Если бы были стопроцентные факты той же госизмены, фильм бы вышел давным-давно. И мы бы его обсуждали совсем в другом ключе, – считает политтехнолог. – Исходя из того, что заявили сами представители Bellingcat, они затягивали выход фильма в связи с тем, что не так давно получили какие-то несколько запоздалых комментариев от участников событий. Слишком много во всей этой истории "возможно", "может быть" и "скорее всего". А для такого серьезного обвинения как госизмена нужны серьезные факты. Учитывая всё вышесказанное, думаю, что особой сенсации от выхода фильма ожидать не приходится".

Украинская власть в "деле вагнеровцев" или просчиталась, или предала

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий предполагает, что выводы ВСК появились сейчас, чтобы медиа было, о чём рассказывать. И чтобы ситуация преподносилась в выгодном для Офиса президента свете.

"То есть, это превентивное создание информационного повода, чтобы заглушить саму публикацию расследования, – поясняет эксперт. – Думаю, расследование может хорошо показать этапы прохождения ключевых решений. Но мотивацию Зеленского и ОП может и не установить. Посмотрим".

В целом же, считает Александр Палий, ситуация понятна: украинская власть в "деле вагнеровцев" или просчиталась, или предала.

"33 террориста, окажись они в руках наших или западных спецслужб, дали бы возможность Украине предоставить доказательства россиянами сбития "Боинга" в небе над Донетчиной летом 2014 года, ряда других преступлений РФ. Также мы могли бы осуществить их обмен на украинских военнослужащих и заложников, содержащихся в плену. Если дело всё же в просчете, а не в предательстве, это всё равно крупнейший провал, – уверен эксперт. – И он демонстрирует непонимание украинской властью в 2020 году того, что России не нужен никакой компромисс".

Ранее "Комментарии" писали, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что результаты работы ВСК по делу о срыве операции "вагнеровцев" есть ярким подтверждением причастности президента Украины Владимира Зеленского к государственной измене.

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