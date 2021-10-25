Пять вопросов от Зеленского год спустя: есть ли прорывы в этих и других инициативах власти

В Украине год назад, 25 октября 2020, украинцы не только выбирали местные органы власти, но и участвовали в "опросе от Зеленского". Президент тогда предложил ответить на пять вопросов. Опрошенные украинцы массово поддержали пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах; сокращение количества народных депутатов до 300; легализацию каннабиса в медицинских целях и право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. Не нашло поддержку у большинства лишь предложение создать на Донбассе свободную экономическую зону. Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов оценил для портала "Комментарии" подвижки, сделанные за год в поддержанных вопросах, и общее состояние дел с выполнениями представителями власти своих обещаний.

Пять вопросов от президента. Фото: УНИАН

Уличный опрос населения задумывался более как избирательная технология

"Естественно, уличный опрос населения задумывался более как избирательная технология, – отмечает Игорь Попов. – Но он актуализовал определенные вопросы политической повестки. В течение года прогресс по вопросам того "народного референдума" не замечен. Законопроект о каннабисе провален, идею сокращения депутатов отложили, а о Будапештском меморандуме потребовали забыть его подписанты. Что касается пожизненного заключения за топ-коррупцию, то вопрос утратил актуальность в связи с отсутствием любых результатов в ее расследовании".

Проходят сроки, а поставленные задачи никто не выполнил. Перекрывать невыполненные программы новыми и строить таким образом "пирамиду обещаний" уже не выходит

В то же время, подчеркивает эксперт, нельзя сказать, что партия власти провалила все свои обещания.

"Отменена депутатская неприкосновенность. Это не запустило механизм реальной ответственности депутатов, но прошлые поколения власти даже сам закон принять не решались. Принят закон о всеукраинском референдуме, хотя провести референдумы так и не удалось вследствие технологических игр, – поясняет Игорь Попов. – Вообще, нынешняя власть запускает ряд полезных и популярных инициатив, в том числе через решения СНБО. Но, к сожалению, она так и не смогла наладить механизм контроля за исполнением поручений. Проходят сроки, а поставленные задачи никто не выполнил. Перекрывать невыполненные программы новыми и строить таким образом "пирамиду обещаний" уже не выходит. И это уже проявляется в падении рейтингов президента и его партии ".

Ситуацию, по мнению эксперта, еще можно исправить. Но для этого необходимо укрепить исполнительскую дисциплину и сконцентрировать ресурсы на нескольких выигрышных направлениях.

"Победы над насущными проблемами и демонстрация связки "обещали-сделали" понравится гражданам и поможет "отыграть" падение рейтинга", – резюмирует Игорь Попов.

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