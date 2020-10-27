Итоги выборов: какие выводы необходимо сделать Слуге народа и Зеленскому

"Комментарии" продолжают подводить итоги выборов. Какие выводы должен сделать Зеленский после местных выборов? Почему партия власти на них провалилась? Какие шаги президент может предпринять, чтобы окончательно не утопить свой рейтинг и рейтинг партии? Эксперты дали ответы на эти вопросы.

"Ставка на бренд себя не оправдала"

Аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена: Владимир Зеленский должен понять, что находясь во власти, нужно что-то реально делать. И перестать себя чувствовать кандидатом в президенты.

"А выезжать на бренде, на сиюминутных технологиях (типа придумать опрос за несколько недель до выборов), на обвинениях в адрес местной власти – не сработает. Что мы и увидели по результатам партии "Слуга народа" (СН) на местных выборах", – подчеркивает аналитик.

По мнению Олеси Яхно, президентская политсила и сам Зеленский изначально сделали ряд системных ошибок. Которые не исправить за короткое время.

"Первая ошибка – никто не занимался партийным строительством. СН не стала де-факто партией. Де-юре есть, но, по сути, это разрозненные группы, фактическое отсутствие работы на местах. Ставка на бренд себя не оправдала. Нужно заниматься реальной работой", – уверена политолог.

Второй ошибкой она Олеся Яхно считает отсутствие четкой позиции у власти по ряду важных моментов внешней и внутренней политики.

"Зеленский выступил в роли агитатора. Но у него у самого — размытые позиции. За всё хорошее против всего плохого, что сработало год назад, в этот раз дало противоположный результат, — подчеркивает аналитик. – Партии с четкой идеологической позиций, хоть и совершенные антагонисты (те же ОПЗЖ, "Европейская Солидарность") вернули себе избирателя".

Третьей ошибкой Олеся Яхно называет формирование центром конфликта с местными властями.

"Еще Богдан в статусе главы ОП пытался оттеснить Кличко. Потом пришел Ермак, с мэром Киева помирились. Но это оставило свой отпечаток и мобилизовало мэров. Тем более — на волне коронавируса и попыток центральной власти свалить на местную ответственность. А представители СН продолжают формировать конфликт, – отмечает аналитик. – Это и попытка отменить второй тур местных выборов. И послание Зеленского в стиле "мы всё делаем правильно, а в проблеме коронавируса виновата местная власть". Были попытки ограничить местное самоуправление. И даже после выборов Зеленский написал, что будет контролировать местную власть. Как? Она избрана не им… Он до сих пор не понимает границ своих полномочий".

Чтобы остановить процесс падения рейтинга, власть должна перестать подменять госуправление пиаром, уверена Олеся Яхно.

"Потому что это не добавит, как думает Зеленский, исходя из предыдущего опыта, а ускорит падение рейтинга. Что этот опрос в день выборов и сделал, – говорит эксперт. – Также должна быть четкая, понятная позиция по важным внутренним и внешним вопросам. Грамотная кадровая политика. Хотя бы среднесрочное планирование в масштабах государства. С двумя-тремя четкими задачами, под которые – соответствующие кадры. Хаос кадровой политики, отсутствие целей и задач – это работает не только против Зеленского и его команды, это работает против всей страны".

"Итоги выборов – это не только поражение власти, а и поражение надежд украинцев"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что сейчас партии власти уже поздно делать какие-то выводы. Но – придется…

"Представителям "Слуги народа" (СН) надо было готовиться к местным выборам весь год. А еще лучше – каким-то образом пропедалировать, чтобы они состоялись прошлой осенью, когда у "слуг" был высокий рейтинг. Сейчас звездный час упущен. Предварительные итоги выборов показали, что во власти в целом и СН в частности плохо проводилась (если проводилась вообще) кадровая политика. Результат усугубили скандалы во власти, непопулярные решения (в том числе карантинные, о рынке земли), невыполненные обещания", – подчеркивает Валентин Гайдай.

Он акцентирует, что итоги выборов – это не только поражение власти. Это еще и поражение надежд украинцев, которые возлагались на "новые лица".

"Сейчас же украинцы сами расписались в том, что они в прошлом год ошиблись, дав колоссальный вотум доверия Зеленскому и СН, – отмечает эксперт. – Конечно, после этого поражения в Офисе президента (ОП) должны пересмотреть кадровую политику. Должны быть перестановки в самом ОП, в руководстве фракции, региональных ячеек. Но глобально картину это не поменяет. Ведь запущенный маховик падения рейтинга центральной власти вряд ли можно остановить. А теоретически возможные внеочередные парламентские выборы еще глубже "уронят" Зе-команду".

"Со скрытой агитацией СН явно переборщила"

Политический эксперт Михаил Железняк уверен, что многие ошибки Зеленского и его партии, приведшие к провалу на местных выборах, имеют четкое начало. И им пока не видно конца.

"Явная ошибка, что все опорные штабы "Слуги народа", которые якобы открылись и стали доступны для обывателя давно, на самом деле появились максимум два-три месяца назад. Неудивительно, что менее раскрученные политические проекты взяли по ряду городов больше, чем СН", – отмечает Михаил Железняк.

Ошибкой он считает и Зе-опрос, который проводили в день выборов.

"В 5 вопросов точно не вместить всю украинскую боль, как бы их не формулировать. К тому же, часть людей просто не понимала, о чём их спрашивают, – отмечает политэксперт. – Плюс – это были точно не те насущные вопросы, которые беспокоят украинцев. К тому же, всё выглядело очень навязчиво. И вся эта скрытая (хоть очень явная) агитация, и привлечение к опросу несовершеннолетних. Со скрытой агитацией СН явно переборщила. В день тишины мы видели в ряде городов борды зеленого цвета, которые грубо призывали голосовать за президентскую партию. Не самый удачный маневр, сработавший в итоге против президента и его команды".

Огромной ошибкой, ударившей по рейтингу, стали и махинации с ковид-фондом, уверен Михаил Железняк.

"Карантинные меры были ослаблены, по стране с помпой развернули "Большую стройку", куда влили деньги из фонда по борьбе с коронавирусом. В итоге толком ничего не построили, больницы не подготовили… Зато президент то и дело ездил на открытие очередного объекта – перерезать ленточку. Думали, это добавит рейтинг ему и партии. Но план не сработал, – подчеркивает эксперт. – То, что "слуги" не взяли того, на что рассчитывали в ряде городов, включая Киев, лишь приближает нас к досрочным парламентским, а возможно и президентским выборам. Не исключаю, что это произойдет весной-летом 2021 года".

Ранее стало известно, когда в Украине может состояться второй тур выборов.

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