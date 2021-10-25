Эксперт: Зеленский делает точно такую же ошибку, как и Янукович

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский делает большую ошибку, когда пытается показать именно пятого президента Петра Порошенко своим главным оппонентом и одной из ключевых проблем Украины. На самом деле не на том Зеленский так концентрирует свое внимание. Настоящая проблема скоро проявится, и она точно не будет связана с Порошенко. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политолог Михаил Бесараб.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Эксперт допускает, что возможно Янукович впоследствии и признал свою ошибку, но было уже слишком поздно. Революция Достоинства была совершенно не о Юлии Тимошенко и не о ее освобождении. На Майдане эта тема оказалась глубоко вторичной. Никто из протестующих даже не пытался силой давить на власть, чтобы на Банковой решили освободить Юлии Тимошенко. Граждане восстали против совершенно другого.
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