logo
Русский Українська

BTC/USD

62032.93

ETH/USD

4125.07

LTC/USD

193.30

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Эксперт: Зеленский делает точно такую же ошибку, как и Янукович
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: Зеленский делает точно такую же ошибку, как и Янукович

Бесараб считает, что вскоре Зеленскому реально «прилетит», но точно не от Порошенко

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Зеленский делает большую ошибку, когда пытается показать именно пятого президента Петра Порошенко своим главным оппонентом и одной из ключевых проблем Украины. На самом деле не на том Зеленский так концентрирует свое внимание. Настоящая проблема скоро проявится, и она точно не будет связана с Порошенко. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политолог Михаил Бесараб.

Эксперт: Зеленский делает точно такую же ошибку, как и Янукович

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Когда Владимир Зеленский считает или убеждает нас, что ему больше всего мешает Петр Порошенко, то делает точно такую же ошибку, как и Виктор Янукович, который считал своей самой большой проблемой Юлию Тимошенко", – отмечает Михаил Бесараб.

Эксперт допускает, что возможно Янукович впоследствии и признал свою ошибку, но было уже слишком поздно. Революция Достоинства была совершенно не о Юлии Тимошенко и не о ее освобождении. На Майдане эта тема оказалась глубоко вторичной. Никто из протестующих даже не пытался силой давить на власть, чтобы на Банковой решили освободить Юлии Тимошенко. Граждане восстали против совершенно другого.

"Сложно сказать, что именно движет Владимиром Зеленским в умышленном подогреве межличностного противостояния с Петром Порошенко: личный страх или технологический расчет. Зеленский зря тужится в этом направлении, потому что вскоре ему реально "прилетит" точно не от Порошенко. Контекст проблем гораздо шире, чем противостояние двух персон", – подытожил политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном президентском рейтинге от КМИС Владимир Зеленский – пока еще первый, но поддержка стремительно падает.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/4423784661035670
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!