Эксперт: Зеленский делает точно такую же ошибку, как и Янукович

Президент Владимир Зеленский делает большую ошибку, когда пытается показать именно пятого президента Петра Порошенко своим главным оппонентом и одной из ключевых проблем Украины. На самом деле не на том Зеленский так концентрирует свое внимание. Настоящая проблема скоро проявится, и она точно не будет связана с Порошенко. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политолог Михаил Бесараб.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Когда Владимир Зеленский считает или убеждает нас, что ему больше всего мешает Петр Порошенко, то делает точно такую же ошибку, как и Виктор Янукович, который считал своей самой большой проблемой Юлию Тимошенко", – отмечает Михаил Бесараб.

Эксперт допускает, что возможно Янукович впоследствии и признал свою ошибку, но было уже слишком поздно. Революция Достоинства была совершенно не о Юлии Тимошенко и не о ее освобождении. На Майдане эта тема оказалась глубоко вторичной. Никто из протестующих даже не пытался силой давить на власть, чтобы на Банковой решили освободить Юлии Тимошенко. Граждане восстали против совершенно другого.

"Сложно сказать, что именно движет Владимиром Зеленским в умышленном подогреве межличностного противостояния с Петром Порошенко: личный страх или технологический расчет. Зеленский зря тужится в этом направлении, потому что вскоре ему реально "прилетит" точно не от Порошенко. Контекст проблем гораздо шире, чем противостояние двух персон", – подытожил политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном президентском рейтинге от КМИС Владимир Зеленский – пока еще первый, но поддержка стремительно падает.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!