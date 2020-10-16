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Зеленский рассекретил вопросы, которые задаст украинцам во время выборов (видео)

О чем будут спрашивать украинцев параллельно с местными выборами Зеленский ответил в новом видеообращении

сегодня, 10:20
Автор:

Елена Волкова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три финальных вопроса всенародного опроса, который состоится 25 октября. О чем будут спрашивать украинцев параллельно с местными выборами Зеленский ответил в новом видеообращении.

Зеленский рассекретил вопросы, которые задаст украинцам во время выборов (видео)

Вопросы звучат так:

  • Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

  • Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?

  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Напомним, опрос украинцев 25 октября, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация. Деньги из бюджета на него брать не будут, а оплатят все меценаты. Об этом в эфире "Громадського радио" заявила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Какой именно общественной организации доверят опрашивать украинцев, Кравчук не уточнила. Но пообещала, что ее название станет известно в ближайшее время. 


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