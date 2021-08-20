Почему вслед за увольнением главы полиции Харьковщины, в отставку идет его коллега из Черновицкой области

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Хмільовська Інна
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подав отставку. Об этом глава полиции Буковины написал на странице в Facebook.
Увольнение глав полиции, фото с открытых источников
Дмитриев три года возглавлял орган. В своем дописивин поблагодарил коллег за сотрудничество. По его словам, в течение последних трех лет Черновицкая область была безопасной в Украине.
Кроме того, о своей отставке сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель. Он возглавлял орган девять месяцев. Он также поблагодарил за сотрудничество коллегам.
Напомним, вчера в сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины. Правда правоохранительных комитет Верховной Рады НЕ пидтримав освобождения Авакова. Эксперт рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а також, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет он пидтримувати Чинн власть.
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