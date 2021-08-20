Почему вслед за увольнением главы полиции Харьковщины, в отставку идет его коллега из Черновицкой области

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подав отставку. Об этом глава полиции Буковины написал на странице в Facebook.

Увольнение глав полиции, фото с открытых источников

Дмитриев три года возглавлял орган. В своем дописивин поблагодарил коллег за сотрудничество. По его словам, в течение последних трех лет Черновицкая область была безопасной в Украине.

"Уважаемые буковинцы я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области — за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения — без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины. Все весомые достижения правоохранителей Буковины были для людей и благодаря людям. Потому что каждый благое дело имеет в себе поддержку и понимание общины Я благодарю Вас за доверие и желание менять край к лучшему! Искренне благодарен за плодотворное сотрудничество коллегам-правоохранителям, органам прокуратуры, СБУ, судам, краевой власти и журналистам — благодаря Вам мы совершенствовались, всесторонне развивались и получали возможности для развития и качественного предоставления полицейских услуг! Отдельно хочу поблагодарить каждому работнику полиции Буковины — я горжусь таким коллективом! и желаю Вам достойно служить, обеспечивать безопасность , мир и законность! ".





Кроме того, о своей отставке сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель. Он возглавлял орган девять месяцев. Он также поблагодарил за сотрудничество коллегам.

"Главный результат — благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности. Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимание и взаимодействия с харьковчанами. Шагаем дальше. Служим и защищаем!", — написал он .





Напомним, вчера в сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины. Правда правоохранительных комитет Верховной Рады НЕ пидтримав освобождения Авакова. Эксперт рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а також, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет он пидтримувати Чинн власть.



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