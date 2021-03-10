Перед очередным заседанием СНБО Telegram-каналы назвали "покровителя" Медведчука

Завтра, 11 марта, состоится очередное заседание СНБО. Повестка дня мероприятия держится в секрете. Однако, по данным ZN.UA, Совет должен продолжить принимать решения о введении персональных санкций.



В СНБО, вероятно, готовят новые санкции против олигархов. Фото из открытых источников

Накануне будущего заседания, как и ранее, анонимные Telegram-каналы в Украине стали "сыпать" инсайдами. "Карточный Офис", к примеру, сообщил, что народный депутат Григорий Суркис стал "гарантом" безопасности Виктора Медведчука. Мол, благодаря личной дружбе Суркиса с руководителем СБУ Иваном Бакановым, главу ОПЗЖ допрашивали в ГБР очень толерантно и пока не вручили ему подозрения.

Информация о том, что Суркис пытается решить "санкционную проблему" Медведчука, была известна и ранее. Сообщалось, что Медведчуку с Бакановым Суркис даже устроил тайную личную встречу. В прошлый раз об этом информировал тот же "Карточный Офис" и тоже буквально за день до заседания СНБО (заседание состоялось 26 февраля).



Авторов "Карточного Офиса", по некоторым данным, соотносят с Офисом Президента. И если это так, то ставшие "систематическими" намеки ОП в сторону Суркиса — уже не прозрачны.

Напомним, эксперты считают, что санкции введенные в отношении Медведчука и членов его семьи — неэффективны. Он продолжает покупать новые телеканалы, потому что не утратил доступ к финансовым потокам, которые давно организованы через его ближайшее окружение. К таким "кошелькам" Медведчука относят и братьев Суркисов. По данным УП, недвижимость и другие активы семей Суркисов-Медведчука, связаны еще с 90-х.

К близким соратникам Медведчука, помимо "подсанкционого" Тараса Козака, относят также Сергея Левочкина и Нестора Шуфрича. Все четверо были официальными спонсорами ОПЗЖ на выборах. Таким образом, чтобы добиться реальной остановки денежных потоков из РФ, санкции СНБО должны быть расширены, как минимум, еще на троих нардепов от ОПЗЖ.

Как сообщали "Комментарии", СНБО ввел санкции в отношении Медведчука, членов его семьи и Тараса Козака. Вследствие этого решения было заблокировано вещание четырёх телеканалов.

Также СНБО лишил званий и наград 10 бежавших из Украины топ-чиновников и генералов СБУ.

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