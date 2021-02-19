Украина ввела санкции против Медведчука и его семьи

Сегодня, 19 февраля, во время закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны объявлено о введении санкций против одиозного политика, председателя политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука. Новость сообщает издание "Зеркало недели".

СНБО наложило санкции на имущество Медведчука. Фото из открытых источников

Совместно с Медведчуком под санкции от украинского правительства попала и его жена, известная телеведущая Оксана Марченко. В целом ограничения коснутся 27 физических и юридических лиц. Следует отметить, что также "подсанкционными" лицами теперь Наталья Лавренюк, гражданская жена номинального владельца заблокированных в Украине телеканалов Тараса Козака, а также пятеро граждан Российской Федерации — Константин Вацьковський, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Санкции введены по статье за финансирование терроризма на трехлетний срок.

Что предполагает такое решение СНБО? Наложение ареста на все имущество, принадлежащее лицам из "санкционного списка", без ограничения на продажу личных активов. В частности, государство наложило запрет на пользование Медведчуком и компанией частными самолетами. Следует отметить, что трубопровод "ПрикарпатЗахідТранс", который связывают с главой "ОПЗЖ", отныне вернут в государственную собственность.



Детали решения СНБО раскрыл секретарь организации Алексей Данилов. Отвечая на вопрос журналистки телеканала "1+1", часть акций которого находится в собственности Оксаны Марченко, чиновник заверил, что медиа закрывать не планируют. Ограничения коснутся исключительно активов Марченко, которые заблокируют — телеведущая не сможет их продать или осуществлять любые другие финансовые операции.

Напомним, ранее "Комментарии" общались с экспертами, которые прогнозировали решение сегодняшнего заседания СНБО. Между прочим, прогнозы представителя аналитического центра Democracy House Анатолия Октисюка о вероятной "зачистки" Медведчука оправдались. О других "предсказаниях" специалистов можно узнать в нашем материале.



Также на портале найдется детальное разъяснение, каким образом гражданская жена нардепа Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая тоже попала под санкции, связана с заблокированными телеканалами "NewsOne" "ZiK" и "Украина 112".



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