Суркис, Шуфрич и другие: с кем связано финансовое благополучие политических проектов Медведчука

После введения санкций СНБО Виктор Медведчук не утратил возможность распоряжаться своим имуществом и финансировать партийно-медийную деятельность ОПЗЖ. Это признаёт и сам политик, и его ближайшие соратники.

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В интервью ВВС Медведчук акцентировал на том, что имеет достаточно наличных средств для жизни, и блокировку своих банковских счетов в буквальном смысле он даже не ощутил, тем более, что кредиткой никогда не пользуется.

Политолог Сергей Фесенко, в свою очередь, считает, что санкции таки нанесли урон Медведчуку в части возможностей финансировать политическую детальность ОПЗЖ.

"Почему санкции ввели против Марченко? Вроде бы – просто жена, она не депутат и так далее. Но именно на Марченко записаны активы Медведчука в России. А там этих активов много. Там и нефтепромыслы, и нефтедобывающие предприятия. Она там совладелица, но это реальные деньги. Фактически, это способ финансирования деятельности Медведчука через его жену, через которую российские деньги заходили в Украину", — сказал он.

Как выяснилось, Марченко далеко не единственный источник финансирования политических проектов Медведчука. Об этом может говорить и недавняя покупка нового телеканала ("Первый Независимый"). Совершить такое приобретение не помешали санкции СНБО примененные и к Марченко, и к ближайшему соратнику их семьи Тарасу Козаку.

По словам экспертов, причина неэффективности санкций кроется в том, что они не коснулись всех главных "кошельков" Медведчука. А будучи человеком опытным, он давно и методично рассредоточивал свои счета, активы и потоки по разным "корзинам".

Среди главных соратников Медведчука, например, СМИ неоднократно называли братьев Суркисов. Недвижимость и другие активы семей Суркисов-Медведчука, как сообщала "Украинская правда", могут быть связаны еще с 90-х. Также, к подобным соратникам нардепа, помимо Тараса Козака, следует относить Сергея Левочкина и Нестора Шуфрича. Все четверо были официальными спонсорами ОПЗЖ на выборах, и конечно же, большая часть этого финансирования исходила непосредственно от Медведчука.

Шуфрич, к слову, на днях заявил, что уже готовится покупка нового оппозиционного телеканала, на замену 4-м закрытым. И это, в очередной раз, только подтверждает финансовую роль политических соратников Медведчука.

Таким образом, чтобы добиться реальной остановки денежных потоков из РФ, санкции СНБО должны быть расширены, как минимум еще на троих нардепов ОПЗЖ.

Напомним, что Григорий Суркис в одной из своих деклараций о доходах прямо указал получение от Медведчука 1 млн 144 тыс.

Также напомним, что Telegram-каналы сообщали, что якобы Суркис лично организовывал Медведчуку встречу с главой СБУ Иваном Бакановым, на которой, по данным СМИ, обсуждался вопрос смягчения и дальнейшей отмены примененных санкций СНБО.

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