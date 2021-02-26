СНБО назвал еще 10 предателей Украины и ввел санкции

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Таисия Ерохина
Совет
национальной безопасности и обороны Украины ввел на сегодняшнем заседании новые
санкции. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
Фото из открытых источников
Среди "счастливчиков"
десять человек. В СНБО заявили, что эти должностные лица попали туда из-за предательства
Украины. Речь идет о лицах высшего офицерского состава.
В частности,
санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и
экс-главы СБУ Александр Якименко. Кроме того, под санкции попали: бывший
контрадмирал Денис Березовский, бывший генерал-майор Станислав Шапортов, бывший
генерал-майор юстиции Сергей Нянчур, бывший генерал-майор Юрий Катовский,
бывший генерал-майор Владимир Товский, бывший генерал-майор Валентин Ханжа,
бывший вице-адмирал Сергей Елисеев, бывший контрадмирал Дмитрий Шакура.
Отметим, что санкции
против них вводят максимальные, по 13 пунктам.
Напомним, на этом заседании
СНБО рассматривали ряд актуальных вопросов государственной безопасности, в
частности, проект стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма —
в закрытом режиме, а также вопрос санкций. "Комментарии"
поинтересовались у экспертов, кто
из украинских олигархов может попасть под санкции — и почему.
Как ранее
рассказал изданию "Комментарии" политический эксперт Михаил Чаплыга, главная
цель и грядущего, и недавних заседаний СНБО, — передел собственности. По
его словам, под предлогом санкций, как правило, проводят передел собственности
"папередников". Так делал Порошенко, так делает и Зеленский.
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