СНБО назвал еще 10 предателей Украины и ввел санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на сегодняшнем заседании новые санкции. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

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Среди "счастливчиков" десять человек. В СНБО заявили, что эти должностные лица попали туда из-за предательства Украины. Речь идет о лицах высшего офицерского состава.

В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александр Якименко. Кроме того, под санкции попали: бывший контрадмирал Денис Березовский, бывший генерал-майор Станислав Шапортов, бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур, бывший генерал-майор Юрий Катовский, бывший генерал-майор Владимир Товский, бывший генерал-майор Валентин Ханжа, бывший вице-адмирал Сергей Елисеев, бывший контрадмирал Дмитрий Шакура.

"Все эти десять человек лишены всех государственных наград, званий. У них нет ни одного украинского звания", — заявил Данилов.

Отметим, что санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.

Напомним, на этом заседании СНБО рассматривали ряд актуальных вопросов государственной безопасности, в частности, проект стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма — в закрытом режиме, а также вопрос санкций. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, кто из украинских олигархов может попасть под санкции — и почему.

Как ранее рассказал изданию "Комментарии" политический эксперт Михаил Чаплыга, главная цель и грядущего, и недавних заседаний СНБО, — передел собственности. По его словам, под предлогом санкций, как правило, проводят передел собственности "папередников". Так делал Порошенко, так делает и Зеленский.

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