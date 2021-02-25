Суркис организовал встречу Баканова и Медведчука: санкции СНБО пытаются отменить, - инсайд

По данным телеграмм-канала "Карточный Офис" глава СБУ Иван Баканов имел личную встречу с Виктором Медведчуком, которую организовал нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис.

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"У нас есть веские основания утверждать, что неделю назад, в среду 17 февраля, депутат ОПЗЖ Григорий Суркис устроил личную встречу руководителю СБУ Ивану Баканову с депутатом ОПЗЖ Виктором Медведчуком. На встрече Баканов пообещал, что СБУ будет добиваться смягчения санкций и даже отказа от их введения. Иван Геннадиевич слово сдержал, добивался, но его никто не послушал. Что пообещал взамен Виктор Медведчук — выясняем", — сказано в сообщении.

Косвенное подтверждение эта информация получила после того, как указ президента Владимира Зеленского о введении санкций СНБО в действие был опубликован в открытом доступе.

Как отмечает ZN, в Службе безопасности Украины действительно хотели, чтобы санкции СНБО против Виктора Медведчука были мягче. Предлагали ввести меньшее количество ограничений и в отношении него и в отношении других 7 юридических лиц.

Сообщается, что СБУ, в частности, предлагали 5 основных ограничений: блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и запрет захода иностранных судов в территориальное море Украины.

В ответ Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов якобы предложил добавить к вышеуказанным 5 еще 7 дополнительных санкций. В итоге голосующие поддержали и утвердили все 12 видов санкций.

Напомним, что Суркис ранее называл Ивана Баканова "своим давним другом" и был одним из гостей на дне рождения главы Службы безопасности Украины.

Тогда же, Баканов получил от Суркиса ценный подарок, стоимостью в 15 тыс.грн. Факт не внесения его в декларацию со стороны главы СБУ, НАПК проверяет уже почти год — с апреля 2020-го.

Дружественные связи Суркиса и Баканова во многом объясняют, почему фамилии Григория Суркиса до сих нет в антироссийских санкциях СНБО. Ведь политик является давним бизнес-партнером Медведчука, а также хранителем либо сособственником множества его активов.

К примеру, Медведчук один из основателей принадлежащей на 3,4% Суркису компании CONCORDIA MEDIKAL.

Также, согласно прошлогодней декларации Суркиса, он получил от Медведчука 1 млн 144 тыс. грн "за отчуждение движимого имущества".

Ранее "Комментарии" сообщали об опубликованном разговоре Виктора Медведчука и Владислава Суркова.

Также на портале можно отыскать информацию, как эксперт, работающий на каналах Медведчука, получал указания из России.



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