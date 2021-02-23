Санкции против Медведчука: что они значат и почему политик на них не отвечает





Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ





В конце прошлой недели Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) объявил о введении санкций против одиозного политика, председателя политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, почему Медведчук до сих пор достойно не ответил на введение санкций. В частности, не было общественных протестов, срыва работы Верховной Рады или обострения ситуации на Донбассе, которого многие ожидали.



Сложности внутри ОПЗЖ

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, весьма вялая позиция ОПЗЖ в ответ на санкции показывает сложности управления внутри этой партии.

"Мы видим разделенность ОПЗЖ на несколько групп влияния (Юрий Бойко-Сергей Левочкин – с одной стороны, Виктор Медведчук-Вадим Рабинович – с другой). У каждой из них свои подходы к тем или иным моментам, свои цели. К тому же, ОПЗЖ отягощена дружественным бизнесом, разного рода союзами на разных уровнях. В том числе, на региональном со "Слугой народа". И всё это приводит к неопределенности со стороны руководства ОПЗЖ в отношении стратегии, с которой сегодня, после введения санкций, необходимо выходить к обществу", – считает Руслан Бортник.

По его словам, в ОПЗЖ нет даже четкого видения, кто от них будет кандидатом в президенты, как эта партия будет себя вести по отношению к власти, как будет выстраивать взаимоотношения с Западом и РФ.

"Отсутствие целостной стратегии не позволяет ОПЗЖ адекватно реагировать на вызовы, которые поставила перед ней власть. Отсюда – отсутствие уличной поддержки, внутренняя расколотость. Когда даже на явно незаконные действия власти оппозиция из-за своей слабости не может дать адекватного ответа", – резюмирует директор Украинского института политики.

Акции протеста

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов обращает внимание, что ОПЗЖ никогда не отличалась способностью устраивать массовые акции протеста.

"Если вспомнить те же тарифные протесты, ОПЗЖ даже в "спайке" с другими политсилами не смогла вывести достаточно людей. Были небольшие акции протеста с перекрытием дорог, но не более. То есть, даже на такой горячей теме не смогли отработать", – отмечает Александр Леонов.

Он также подчеркивает, что атака на медведчуковские каналы сопровождалась демонстративным единодушием со стороны других олигархических медиа.

"Практически везде говорили, что Медведчук – это зло, его каналы – зло. И как показали опросы, общественное мнение тоже на стороне власти, – говорит Александр Леонов. – Организовать протестные акции в таких условиях, при том, что у ОПЗЖ они и раньше не выходили, еще сложнее".

Эксперт акцентирует и на том, что остальные санкции носят больше декоративный характер.

"Из около 100 компаний, находящихся в собственности Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко (согласно декларации Медведчука), и разбросанных по всему миру, санкции наложены лишь на две. Не арестованы активы… Очевидно, что Медведчуку от таких санкций ни холодно, ни жарко. Еще нюанс – закон не предусматривает наложение санкций на граждан Украины. Но есть лазейка – под санкции попадает субъект, связанный с террористической деятельностью. Именно это инкриминирую Тарасу Козаку, Виктору Медведчуку, их половинкам. Вот только санкции пока выглядят недостаточно серьезным для таких обвинений. Так что и удар не настолько сильный, чтобы поднимать всех "в ружье". Фактически – больше пиар-ход со стороны власти", – считает Александр Леонов.

Что серьезно для Медведчука, так это заблокированные каналы, отмечает эксперт. Ведь близкие по тональности "НАШ" – это Евгений Мураев, и "Интер" – Сергей Левочкин. Ни тот, ни другой точно не выглядят как лучший друг Медведчук.

"Одна из версий происходящего – игра Зеленского на стороне части ОПЗЖ, которой "рулят" Бойко и Левочкин. Их статус сейчас укрепляется, – поясняет Александр Леонов. – О том, что внутри ОПЗЖ есть трения, говорили давно. Подтверждением стало то, что в последние полгода социологи начали мерить отдельно рейтинги Бойко и Медведчука. И постепенно подтягивали Медведчука к Бойко. Похоже, задумка была, чтобы в какой-то момент Медведчук опередил Бойко – и мог баллотироваться на следующие выборы как кандидат в президенты. Резюмируя: конфликт внутри ОПЗЖ, неумение это партии организовывать массовые протесты, а также тот факт, что большая часть общества поддержала закрытие медведчуковских каналов – главные причины того, что достойный ответ на санкции эта политсила дать не смогла".

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко может подать в суд на Офис президента за то, что его обвиняют в связях с Виктором Медведчуком. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, насколько обоснованы эти обвинения и как может действовать "Евросолидарность".

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