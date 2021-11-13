В СН рассказали, планируют ли на съезде партии обсуждать лишение Разумкова мандата

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, собираются ли нардепы во время партийного съезда принимать решение о лишении экс-спикера парламента Дмитрий Разумкова мандата депутата. Об этом политик сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает УНИАН.

Давид Арахамия. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

"Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова, такой информации мы не присылали никому. У нас действительно будет съезд. Вопроса на съезде такого нет", — сообщил Арахамия.

"Слуга народа" также отметил, что по состоянию на сегодня, в повестке дня нет вопроса о лишении мандата экс-главу Рады.

Отметим, что накануне съезда "слуг" начала появляться информация, что там могут рассмотреть вопросы о лишении мандата экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова. Это не исключил глава партии СН, первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко в интервью Суспільному. Добавил интриги и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, заявив в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", что Разумков должен определиться — он во фракции "Слуга народа" или нет. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", решаться ли нардепы "Слуги народа" на такой шаг, действительно ли им это нужно, а также, удастся ли таким образом сбить растущий рейтинг экс-спикера Рады.

Ранее "Комментарии" писали, что по словам нардепа 8 созыва Борислава Березы, в субботу, 13 ноября, Дмитрий Разумков может быть лишен мандата. Политик отметил, что это уже окончательное решение, якобы согласованное в Офисе президента, поэтому изменений и пересмотру оно не подлежит.

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