Обострение на Донбассе: причины и прогнозы

Конец октября накалил ситуацию на Донбассе. Причем на столько, что защитникам Украины пришлось впервые применить разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар", который, по словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на боевом дежурстве уже более полугода.

Донбасс - фото из открытых источников





29 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано максимальное количество суточных обстрелов за месяц – 19 нарушений режима прекращения огня, вследствие чего 5 защитников Украины получили ранения. Чем обусловлено нынешнее обострение на Донбассе? К чему оно может привести? Как ситуация на фронте и не только может развиваться в ноябре? Эксперты дали пояснения специально для портала "Комментарии".





Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко отмечает, что обострение на фронте связано, в первую очередь, с деструктивными действиями Российской Федерации.





"Именно Россия не прекращает агрессию, не демонстрирует желание даже обсуждать мирные инициативы, которые декларирует Украина, – поясняет эксперт. – Ситуация обостряется с августа. Тогда стало известно, что РФ перебрасывает дополнительные силы к линии разграничения. Это фиксировали и представители ООС, и наблюдатели ОБСЕ, Кроме того, происходило скопление сил и средств на неконтролируемом участке российско-украинской границы, куда теперь СММ ОБСЕ не допускают. Проведя в сентябре выборы в Госдуму с вовлечением в них жителей Донбасса, столкнувшись с давлением Запада по поводу необходимости нормандского саммита, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки, российская власть сделала ставку на обострение ситуации".





По мнению Александра Мусиенко, россияне вряд ли ожидали серьезную "ответку". А та пошла, в том числе с помощью "Байрактара".





"Новый главком ВСУ генерал Залужный предупредил, что украинская армия будет давать серьезный отпор любым провокациям, которые угрожают жизни и здоровью защитников Украины. Учитывая, что в районе Гранитного в течение нескольких дней мы несли регулярные потери, ответ напрашивался. И его дали. Уверен, что мы и далее будем видеть решительные действия Объединенных сил по подавлению огневых точек противника. И это абсолютно правильная политика. При этом непосредственно наступательных действий украинская армия не предпринимает", – акцентирует эксперт.





В ноябре, по его мнению, ситуация будет развиваться таким же образом: время от времени – эскалация, потом – относительное затишье. Одним из факторов для обострения Александр Мусиенко называет необходимость продления действия закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".





Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что любое обострение на Донбассе для РФ важно, чтобы обыграть его в информационном поле. И нынешнее – не исключение.

"Обычно обострение россияне стараются приурочить к каким-то праздникам, датам, либо к неким встречам, переговорам. Сейчас, к примеру, возобновились разговоры о необходимости встречи в нормандском формате, о привлечении к переговорам США, о гипотетическойвстрече Зеленского с Путиным.





Кроме того, в октябре звучало немало резких заявлений со стороны РФ касательно сближения Украины с НАТО, а также в ракурсе визита в Киев министра обороны США, получения нашей страной военной помощи со стороны стран-партнеров. Не будем забывать и о блокировании оккупантами офиса СММ ОБСЕ в Донецке из-за того, что Украина якобы срывает мирный процесс, задержав "офицера ЛНР", который оказался гражданином РФ, пытавшимся разведать украинские позиции. Всё это российская пропаганда использует в своих целях. И всё это подтолкнуло Кремль к эскалации на Донбассе. Прокачивая избиты тезисы роспропаганды о "недоговороспособности украинской власти", о необходимости прямых переговоров межу Киевом и Донецом-Луганском, о том, что именно Украина обостряет ситуацию", – поясняет эксперт.





По мнению Катерины Коваль, раскачка, в том числе в информационном поле, будет продолжаться. Но фронт в ноябре вряд ли резко "погорячеет". Хоть от Кремля, безусловно, можно ждать чего угодно.





Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос подчеркивает, что в Украине, похоже, мало кто обратил внимание на заявление представителя МИД РФ от 28 октября.





А заявлено было, что "Россия не исключает дальнейшей деградации ситуации на юго-востоке Украины". И звучало это как явная угроза Киеву, который вынужден адекватно отвечать на всё более опасные провокации российско-оккупационных войск.





"Москва не прекращает проводить ускоренную паспортизацию украинского населения в ОРДЛО по так называемой "упрощенной программе". И уже использует этот фактор, говоря о необходимости "защиты российских граждан" на Донбассе. В перспективе это чревато кардинальным изменением ситуации в регионе. Ведь это фактически может создать предпосылки к ползучему отторжению части территории Украины", – поясняет Олег Белоколос.





По его мнению, об этом Киев должен сегодня говорить и в ООН, и в ОБСЕ, и особенно представителям Германии и Франции, нашим партнерам по нормандскому формату.





"Возможно, это будет содействовать более полному пониманию некоторых аспектов украинско-российского конфликта и в Берлине, и в Париже", – резюмирует эксперт.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд побывала с визитом в Москве. С 11 по 13 октября она встречалась с высшими должностными лицами, обговаривая ряд вопросов, включая украинский кейс. Итоги переговоров Кремль и Белый дом дали в довольно расплывчатых формулировках.

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