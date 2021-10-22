Почему Россия так упорно блокирует переговоры по Донбассу? Или дело не только в России? Есть ли вариант, что на может забрать себе ОРДЛО? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Россия блокирует переговоры по Донбассу: что задумали в Кремле - фото из открытых источников

Россия не делает резких шагов. И ждет, что мы сами совершим ошибки, а европейцы станут более лояльны к Кремлю

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко поясняет позицию России по торможению всех переговорных процессов следующим образом:

"Украина недавно получила ответ Венецианской комиссии касательно закона о переходном периоде на деоккупированных территориях. Туда будут вноситься определенные коррективы. Мы идем своим путем, прокладывая в какой-то мере параллельную дорожку к нормандскому формату и Минским договоренностям. Россия это трактует как то, что Украина срывает переговорный процесс".

По мнению эксперта, стране-агрессору выгодно наблюдать, как Украина делает те или иные усилия, пытаясь сдвинуть ситуацию с мертвой точки. А потом обвинять нас в чём-либо, апеллируя к тем или иным шагам.

"У РФ сейчас выжидательная позиция, – отмечает Валерий Кравченко. – Расчет на то, что мы сами наломаем дров и подорвем доверие европейских партнеров по нормандскому формату – Германии и Франции. А им сейчас вообще не до Донбасса. В Германии идут процессы по созданию коалиции после недавних выборов в Бундестаг. Меркель вот-вот покинет пост канцлера. Во Франции весной – президентские выборы. И это их куда больше волнует, равно как ситуация с ковидом. То есть, в Европе происходят политические трансформации. И какая позиция будет у новых немецких и французских властей касательно украино-российского конфликта – неизвестно. Возможно, она окажется более выгодной для России. Что вполне возможно, исходя из позиции социал-демократов, которые победили в Германии".

Потому, подчеркивает эксперт, Россия не делает резких шагов. И ждет, что мы сами совершим ошибок, а европейцы станут более лояльны к Кремлю.

"Именно поэтому россияне сейчас не хотят вступать ни в какие переговоры. И давно заняли жесткую позицию: РФ – не сторона конфликта, сторона конфликта – ОРДЛО, говорите с ними. Киев никогда этого не примет, потому что так мы субъективизируем эти образования, а также подтвердим российские месседжи о якобы гражданской войне в Украине. Это повестка дня агрессора. В итоге – переговорный тупик. И он абсолютно устраивает Москву", – отмечает Валерий Кравченко.

По его мнению, на данный момент вряд ли россияне хотят забрать ОРДЛО.

"Они там устраивают сейчас гуманитарную катастрофу, не давая нормальных вакцин. Те, что есть, тот же "Спутник Лайт" – вообще не рабочий. Ковидная ситуация на оккупированной части намного хуже, чем на подконтрольной. Есть мнение некоторых экспертов, что таким образом Россия хочет "выкосить" пенсионеров в ОРДЛО. Снизить социальное бремя, которое они несут (выплаты пенсий и так далее). Такой себе извращенный регулятор численности населения, – поясняет Валерий Кравченко. – В любом случае, Москве вряд ли им политически целесообразно сейчас аннексировать ОРДЛО. РФ в принципе не нужны эти территории как отдельный субъект. Ей нужна вся Украина или условная Новороссия".

РФ давит на Запад, чтобы тот надавил на Киев с целью уступок

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что Россию не устраивает вариант – ни мира, ни войны. При котором санкции за Донбасс остаются.

– поясняет Алексей Голобуцкий. "В Кремле понимают, что всё идет к замораживанию. И что те позитивы, которые для них были бы удобны ("особый статус Донбасса", возврат оккупированных территорий Украине в виде Троянского коня, тормозящего евроинтеграцию и евроатлантическую интеграцию, закладывающего возможности для федерализации) – уже не сработают. Они давят на Запад, чтобы тот надавил на Киев с целью уступок. Для этого используется, в том числе, нынешний кризис, с блокированием СММ ОБСЕ ",

Он не исключает, что россияне где-то уже созрели к тому, чтобы втащить в себя ОРДЛО под предлогом нежелания Украины вернуть себе эти территории.

"В 2024 году – президентские выборы в РФ. Или Путин, или транзит власти. Под это всё страна-агрессор может начать процесс присоединения оккупированных частей Донецкой и Луганской областей к себе. Учитывая, что усталость российского народа от Путина растет, экономика ослабла, коронавирус подкосил, возможно, будет попытка сыграть на очередном "собирании земель". Ментальность русских такова, что это может сработать. То есть, Кремль попытается частично повторить ситуацию с Крымом – на Донбассе. Для чего нужно всячески демонстрировать, что Украина якобы ничего не хочет делать для возвращения ОРДЛО. Не уточняя, что речь идет исключительно о возвращении на условиях России", – резюмирует Алексей Голобуцкий.

Ранее в материале портала "Комментарии" — глава Пентагона назвал виновника конфликта на Донбассе: к чему ведут такие заявления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!