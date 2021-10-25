Обстановка накаляется: в Кремле снова предупредили Украину по НАТО – в Киеве заговорили о ракетах в сторону РФ

Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО, однако считает возможным минимизировать последствия таких шагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала “Россия”, пишет УНН. В свою очередь, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович завил, что президент РФ Владимир Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву. И подчеркнул, что между Украиной и Россией возможен адекватный двусторонний диалог относительно членства Украины в НАТО только после того, как Москва выведет свои вооруженные формирования из Крыма и Донбасса и выплатит репарации Киеву за период оккупации. В интервью изданию "Комментарии" эксперты проанализировали такие заявления, проанализировав к чему они могут привести.

НАТО. Фото из открытых источников

Пока на повестке дня НАТО вступление туда Украины и Грузии не стоит

Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец согласен с тем, что РФ не имеет возможностей препятствовать вступлению Украины в НАТО. Но всячески пытается это сделать.

"Кроме собственно развязывания конфликта на украинской территории, россияне пытаются помешать евроатлантической интеграции Украины, действуя на двустороннем уровне со своими европейскими партнерами (Германия, Франция, Венгрия). Учитывая, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, даже один голос "против" может заблокировать интеграцию Украины в Североатлантический блок", – поясняет Тарас Березовец.

При этом, подчеркивает он, пока на повестке дня НАТО вступление туда Украины и Грузии не стоит.

"Не потому, что Альянс боится обострить отношения с РФ. А потому что мы сами еще не готовы по всем критериям для этого вступления, – отмечает эксперт. – Нам необходимо пройти определенный план, карту действий. После чего уже всё станет вопросом политического решения".

Угрозы, которые звучат в адрес РФ со стороны людей, которые даже не занимают официальной должности (Арестович является лишь внештатным советником главы Офиса президента, выполняя также функции спикера украинской стороны в ТКГ), Тарас Березовец считает крайне безответственными.

"Мало того, что у нас нет в данный момент ракет, способных долететь до Москвы, так еще и сами по себе такие бердовые заявления способны вызвать жесткую, неадекватную реакцию со стороны Кремля, – предупреждает эксперт. – К примеру, увеличение количества обстрелов на Донбассе (соответственно – новые жертвы среди украинских военнослужащих и мирных граждан), еще большее ужесточение при пересечении КПВВ на линии разграничения и пунктов пропуска на админгранице с Крымом. Людей, делающих подобные заявления (а Арестович и его коллега Подоляк отличились уже целыми россыпями их) надо убирать – чем быстрее, тем лучше. Пока их безответственные словесные выпады не привели к критическим последствиям для нашей страны".

Провал переговорного процесса по Донбассу был замене темой НАТО, куда нас в обозримом будущем принимать не намерены

Все заявления, звучащие в последнее время вокруг евроатлантических перспектив нашей страны и отношения к этому РФ, являются продолжением полемики, которую начал президент РФ Владимир Путин в своих заявления, выступлениях и статьях относительно "красных линий" на территории Восточной Европы. Такого мнения придерживается эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

Он поясняет: "Ничего концептуально нового не происходит. РФ всем видом показывает, что не допустит вступления Украины в НАТО. И ради этого готова пойти на любое решение, вплоть до эскалации. Наши же спикеры заявляют, что евроатлантическая интеграция – это внутреннее дело Украины. И мы будем двигаться тем путем, которым посчитаем нужным".

По словам эксперта, во время этой заочной дискуссии как-то сама собой ушла с повестки дня тема урегулирования конфликта на Донбассе.

"Фактически провал переговорного процесса по Донбассу был замене темой НАТО, куда нас в обозримом будущем – по ряду причин – принимать не намерены", – резюмирует Руслан Бизяев.

Решения о вступлении Украины в НАТО действительно принимаются не Россией

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович отмечает: "Господину Арестовичу прежде, чем делать громкие заявления, следовало бы задуматься о своей репутации как спикера. О том, что он занимает определенную должность, от которой зависит переговорный процесс".

По словам эксперта, Украина не располагает ракетами, которые могли бы достать до Москвы. И до появления таких ракет у нас приличная дистанция. Хотя, подчеркивает Денис Попович, соответствующие разработки у нас ведутся.

"Что касается вступления Украины в НАТО, то, действительно, такие решения принимаются не Россией, – подчеркивает эксперт. – И нам точно не обязательно согласовывать этот вопрос с Москвой. Хотя на сегодняшний день я не вижу возможности вступления Украины в Альянс как раз из-за реакции Москвы, которую очень опасаются в Европе".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина начала реализацию ПДЧ в НАТО. Эксперты рассказали, как скоро присоединимся к Альянсу.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!