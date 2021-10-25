Обстановка накаляется: в Кремле снова предупредили Украину по НАТО – в Киеве заговорили о ракетах в сторону РФ

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Кравцев Сергей
Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО, однако считает возможным минимизировать последствия таких шагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала “Россия”, пишет УНН. В свою очередь, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович завил, что президент РФ Владимир Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву. И подчеркнул, что между Украиной и Россией возможен адекватный двусторонний диалог относительно членства Украины в НАТО только после того, как Москва выведет свои вооруженные формирования из Крыма и Донбасса и выплатит репарации Киеву за период оккупации. В интервью изданию "Комментарии" эксперты проанализировали такие заявления, проанализировав к чему они могут привести.
НАТО. Фото из открытых источников
Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец согласен с тем, что РФ не имеет возможностей препятствовать вступлению Украины в НАТО. Но всячески пытается это сделать.
При этом, подчеркивает он, пока на повестке дня НАТО вступление туда Украины и Грузии не стоит.
Угрозы, которые звучат в адрес РФ со стороны людей, которые даже не занимают официальной должности (Арестович является лишь внештатным советником главы Офиса президента, выполняя также функции спикера украинской стороны в ТКГ), Тарас Березовец считает крайне безответственными.
Все заявления, звучащие в последнее время вокруг евроатлантических перспектив нашей страны и отношения к этому РФ, являются продолжением полемики, которую начал президент РФ Владимир Путин в своих заявления, выступлениях и статьях относительно "красных линий" на территории Восточной Европы. Такого мнения придерживается эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.
По словам эксперта, во время этой заочной дискуссии как-то сама собой ушла с повестки дня тема урегулирования конфликта на Донбассе.
Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович отмечает: "Господину Арестовичу прежде, чем делать громкие заявления, следовало бы задуматься о своей репутации как спикера. О том, что он занимает определенную должность, от которой зависит переговорный процесс".
По словам эксперта, Украина не располагает ракетами, которые могли бы достать до Москвы. И до появления таких ракет у нас приличная дистанция. Хотя, подчеркивает Денис Попович, соответствующие разработки у нас ведутся.
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