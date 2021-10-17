Привлечение США к переговорам по Донбассу: прорыв или провал для Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд побывала с визитом в Москве. С 11 по 13 октября она встречалась с высшими должностными лицами, обговаривая ряд вопросов, включая украинский кейс. Итоги переговоров Кремль и Белый дом дали в довольно расплывчатых формулировках. Украину же продолжает заботить вопрос – удастся ли полноценно привлечь США к урегулированию конфликта на Донбассе? И будет ли от этого прок? Портал "Комментарии" разбирал ситуацию с экспертами.

Донбасс - фото из открытых источников





Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закапатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль уверен, что никакого прорыва не будет, если к переговорам привлекут США.





"Нулевой вариант. Заметьте, в Украину Нуланд накануне визита в Москву не приехала, нашего мнения никто не спрашивал. Что хочет Америка? Да того же, похоже, что и Россия: особый статус Донбасса, выборы, амнистия… То, что не осуществимо в Украине на сегодняшний день, – отмечает Геннадий Москаль. – Особый статус Донбасса и выборы там в российской (американской?) трактовке – и мы теряем ОРДЛО полностью, как когда-то Сербия потеряла Косово. Опять же, с подачи США".





По мнению экс-губернатора, по такому сценарию США может с нашими европейскими "партнерами" (Германией, Францией) пытаться додавить Украину.



"И кто на тех выборах в ОРДЛО победит? Точно не "Слуга народа" или какая-то другая из партий, которые мы знаем. Победят местные партии, которые быстро создадут. Будет своя власть, скажут Украине – до свиданья. США видят так окончание этого конфликта. А Украина – иначе. Не подходит нам такой статус, амнистия всем боевикам. У нас говорят – амнистия только тем, у кого руки не в крови. А как это можно идентифицировать? Даже если Зеленский на это пойдет, начнутся массовые протесты, – считает Геннадий Москаль. – А если после предоставление особого статуса Донбассу, после проведения там выборов по особым правилам, где гарантия, что другие области не захотят такого особого статуса?"





Народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова считает, что участие США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе во многом зависит от Украины.





"Суть в том, насколько настойчиво будет руководство нашей страны предлагать свой план. И есть ли у нас вообще план привлечения США к переговорному процессу. Если представит четкий план, если будет видно, что он способен привести к определенным результатам в переговорном процессе, думаю, США присоединяться. Если же Штаты не будут видеть четкого плана и желания Украины двигать этот кейс, никто к таким переговорам присоединяться не станет. Вывод: Украине нужно самой генерировать планы и настойчиво предлагать их стране-партнеру", – отмечает Наталья Веселова.





Она призналась, что имеет опыт общения с представителями Северной Ирландии, людьми которые принимали участие в переговорном процессе, способствовали прекращение войны там. И они четко заявили: без США такие переговоры по украино-российскому конфликту сдвинуть с мертвой точки нельзя.





"Россия мнит себя великой державой, империй. И разговаривать готова лишь с равными, по ее мнению, государствами, – поясняет Наталья Веселова. – Украину российское руководство таковой не считает. Для путинской России важно повышать свой статус в глазах своего населения, мирового сообщества. Потому выбирают кого-то, на их взгляд, достойного общения. Для них это – США или представители ЕС. И если США реально включаться в переговорный процесс, то для нас возможен определенный прогресс. РФ, вероятно, готова идти на некие уступки в обмен на отмену санкций, но не хочет уступать именно Украине. Да и тому же Евросоюзу – тоже. Он в глазах России выглядит слабым, коррумпированным. Ведь его можно купить за российские нефтерубли, газорубли, как демонстрирует та же ситуация с "Северным потоком-2". А вот США для РФ выглядит противником иного плана. Которому можно и уступить, выдав своему населению такие уступки за победу. Потому привлечение США в переговорный процесс для Украины означало бы приближение той победы, к которой мы стремимся".





Напомним, на востоке Украины приостановила свою наблюдательную деятельность Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Такое решение было принято по соображениям безопасности.

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