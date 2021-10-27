Киев снова на раздорожье – особый статус ОРДЛО или эскалация на востоке: что выберет Зеленский

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует "тяжелые пару месяцев" из-за пролонгации закона об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Почему с этим – постоянно сложности? Кому выгодно происходящее вокруг этого закона? На эти непростые вопросы нашли ответы в интервью изданию "Комментарии" с нашими экспертами.

Особый статус ОРДЛО. Фото: из открытых источников

Учитывая, что вопрос внесения особого статуса ОРДЛО в Конституцию – один из пунктов "Минска", Россия продолжает настаивать именно на изменении Конституции

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко напоминает, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" неофициально стал формой компромиссной временной замены 11 пункта "Минска-2", предполагающего прописывание в Конституции особого статуса ОРДЛО на постоянной основе. Планово это сделать должны были до конца 2015 года.

"Несмотря на ежегодные протесты националистов в связи с очередным продлением закона, он является скорее номинальным дипломатическим консенсусом между официальным Киевом и временно неподконтрольными территориями. Напомню: закон предоставляет ОРДЛО право языкового самоопределения во всех сферах жизни, недопущение уголовного преследования участников событий в Донецкой и Луганской областях, а также запрет дискриминации рабочих в связи с теми событиями и т.д. Кроме того, закон предполагает помощь государства в сфере социально-экономического развития ОРДЛО, восстановление промышленности, инфраструктуры, жилого фонда. Но это всё невозможно в условиях неподконтрольности территорий. К этому закону относятся настолько невнимательно, что в ст. 10 п. 2 до сих пор в неизменном виде присутствует норма о проведении внеочередных местных выборов в ОРДЛО 7 декабря 2014 года", – отмечает Ева Антоненко.

По ее словам, даже в случае непродления закона внутренняя политика неподконтрольных территорий не изменится, поскольку официальная Украина не может влиять на нее напрямую. Однако его непродление может усугубить и без того зашедшие в тупик мирные переговоры – и еще сильнее обострить и без того обостряющуюся военную обстановку на линии разграничения.

"К слову, в 2020 году активно обсуждали возможность предоставления ОРДЛО статуса особой экономической зоны, однако этот вопрос больше не обсуждается. Вероятно, тоже по причине невозможности реализации в нынешних условиях, – поясняет эксперт. – Учитывая, что вопрос внесения особого статуса ОРДЛО в Конституцию – один из пунктов "Минска", Россия продолжает настаивать именно на изменении Конституции, а не на пролонгации закона. Данилов об этом умалчивает, вероятно, по причине того, что официальный отказ Украины от данного пункта может дезавуировать весь мирный процесс".

Ева Антоненко акцентирует: из-за того, что о безальтернативности Минских соглашений говорили не только члены "нормандской четверки", но и представители американской стороны (от США официальный Киев ожидал давления на РФ, а не такого решения), Украина заявить о желании пересмотра "Минска" просто не может. Ведь такая ее инициатива может быть воспринята как выход из соглашений в одностороннем порядке.

"Но и выполнять "Минск" украинская власть не спешит, учитывая "красную линию" националистов. Такой расклад может привести к сохранению вялотекущего периодически обостряющегося конфликта даже не на годы, а на десятилетия, – прогнозирует эксперт. – Происходящее выгодно и России – для давления на Украину и ее нынешних западных союзников. Но выгодно и украинской власти – для отвлечения внимания населения от преимущественно социальных проблем (рост тарифов, ограничение прав человека) через актуализацию антироссийских настроений и зеркальное давление на РФ. Не выгодно – только мирным жителям, восьмой год живущим под обстрелами".

Пролонгация по "особому" статусу состоится. Однако, по факту, закон действовать не будет

Политолог Дмитрий Воронков считает, что Данилов преувеличивает, говоря о "сложностях". По мнению эксперта, вероятнее всего нас ждет стандартная реакция на отказ Киева внести соответствующие изменения в Конституция – критика со стороны Кремля о невыполнении якобы достигнутых в Минске соглашений и нежелании Киева урегулировать конфликт. Затем – стандартное напоминание со стороны Киева об условиях принятия данного закона. Т.е., всё обернется стандартным обменом "любезностями", не более.

"Почему так говорит Данилов? Потому что это поможет оправдать возможную точечную эскалацию на Донбассе или стагнацию планов власти по деоккупации ОРДЛО. Пролонгация же, судя по предыдущему голосованию по "особому" статусу (более 300 депутатов "за"), состоится. Однако, по факту, закон, по понятным причинам, действовать не будет. Путин не распустит незаконные вооруженные формирования (НВФ) на оккупированных территориях, – прогнозирует политолог. – И хотя Путин заинтересован в реализации особого статуса, дабы сделать Донбасс в результате выборов российским неформальным политическим "филиалом", данная ситуация (отказ Киева) как альтернативный сценарий также выгодна Кремлю. И там наверняка наперед знают о решении Киева – и к этому готовы".

По мнению Дмитрия Воронкова, Кремль также заинтересован в том, чтобы ситуация заходила в тупик – якобы по инициативе именно Киева. Это даст возможность российским пропагандистам именно на нас показывать пальцем в диалоге с западом по этому вопросу.

"Поэтому, вероятнее всего, нас ждут нелицеприятные дискуссии в разрезе информационной войны с Кремлем. Каких-то более серьезных последствий я бы не рассматривал", – говорит эксперт.

Что касается изменений в Конституцию, то следует понимать, что такие решения не могут принимать под давлением какого-либо другого государства. Как минимум, для этого должен пройти внутренний – НЕ ФЕЙКОВЫЙ – референдум, под украинским контролем, украинскому законодательству и при полной украинской государственности на данной территории. Соответственно, для этого территории должны быть сначала деоккупированы, акцентирует Дмитрий Воронков.

"Но данное мероприятие сегодня не будет верным решением в силу некой зомбированности населения (последствия пропагандистских действий Москвы должны "выветриться"). К тому же, это может создать эффект домино и затем, аналогичного референдума могут захотеть и на Закарпатье под лобби Венгрии или же Львовщина. Т.е. в украинской власти понимают риски дробления страны на автономии в случае предоставления такой привилегии Донбассу, – поясняет политолог. – Посему у меня есть сомнения, что особый статус будет реализован даже при условии выполнении украинских требований Кремлем. Сейчас потенциальное согласие на это Киева – скорее способ приспать бдительность "зверя". И в нашей ситуации думаю это верное решение".

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