Глава Пентагона назвал виновника конфликта на Донбассе: к чему ведут такие заявления

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, во время визита в Киев заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Он призвал РФ немедленно остановить войну на востоке Украины, а также осудил оккупацию Крымского полуострова.

Ллойд Остин - фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Эксперты прокомментировали такие заявления и рассказали, что могли бы сделать США и вообще коллективный Запад в ракурсе принуждения России к миру.

Россия понимает только силу. Призывы она не слышит

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что ничего нового Остин не сказал.



"Все мы и так знаем, кто начал эту войну. И всё же важно, что руководитель главного оборонного ведомства США назвал главного виновника – Россию. Впрочем, мы уже восьмой год это говорим. Что именно РФ начала войну, что именно она мешает мирному урегулированию. А можно и нужно не говорить, а действовать. Вот только демократические ценности вступают в противоречие с геополитическими и бизнес-интересами и американцев, и европейцев. Всё было бы совсем иначе, если бы на первое место было поставлено отстаивание тех краеугольных принципов, на которых создавались США, которые они всегда защищали от поползновений тоталитарных режимов – это ценности свободы выбора, свободы человека, свободы стран, их независимости. То, что было воплощено с подачи США в уставе ООН. То, о чём, кстати, любят говорить и в ЕС, как о "европейских ценностях". Реально ценно бы было, если бы такие ценности ставились выше, чем принципы, определяемые деньгами. Чего, увы, мы не видим", – отмечает Павел Жовниренко.

По его мнению, то, что Запад прекрасно понимает, как можно надавить на РФ, чтобы она предприняла реальные шаги по деоккупации украинских территорий, показала резолюция Европарламента от весны-2021.

"Там речь шла о необходимости отключить Россию от платежной системы SWIFT, о прекращении импорта нефти и газа из РФ в Евросоюз, о замораживании активов олигархов, приближенных к российским властям и их семей в ЕС, а также об отмене их виз. Также документ, который поддержали 569 евродепутатов (при 67 против и 46 воздержавшихся) призывал ЕС снизить зависимость от России, остановив завершения строительства газопровода "Северный поток-2" из РФ в Германию. То есть, Европарламент, вроде бы, нормальные действия назвал. Но подчеркнул, что это будет, если наращивание войск на границе превратится в российское вторжение в Украину, – акцентирует эксперт. – То есть, получается, в 2014 вторжения не было? Раз так говорит Россия. И раз с этим соглашается Запад. По такой "логике" получается, что Крым – это попытка аннексии, но не вторжение. Что на Донбассе "ихтамнет". Половинчатость такая европейская. Которую частично поддерживают и Штаты, не применяя к РФ действительно жестких мер".

Павел Жовниренко уверен: если называть вещи своими именами, то происходящее на оккупированной части Донбасса – чистый терроризм. А Россия, соответственно, – страна, которая финансирует терроризм. И участвует в нем.

"А в США по этому поводу есть соответствующее законодательство, с помощью которого можно ввести против РФ жесточайшие меры. Можно, но этого не делается, – отмечает эксперт. – Ну, Россия понимает только силу. Призывы она не слышит. И под эти призывы в стиле "давайте говорить", РФ продолжает получать всё больше рычагов влияния на ситуацию. Как тот же "Северный поток-2" — явное геополитическое оружие, что сейчас видят даже те, кто ранее в этом сомневался.

Фактически США, РФ и Британия на троих разорвали нашу страну

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что именно Запад, особенно США и Британия, способствовали Майдану в Украине, после чего порвали нашу страну, поделив ее между собой и Россией.

"Да, много было сделано руками РФ. Но именно из США шли сигналы, что в Украине разместят базы НАТО. А это для РФ всегда было "красной тряпкой". Тем самым спровоцировали Россию, после чего она, вопреки международному праву, "оттяпала" у нас Крым. Ну, а потом разразилась и ситуация на Донбассе. Да, Россия поддержала то, что произошло на Востоке Украины – и военным способом, и консультациями, и политически. Но давайте вспомним, где произошли первые захваты госучреждений, ОГА. Это было в Киеве, это было на Западе Украины, которую контролируют наши "западные союзники". Фактически США, РФ и Британия на троих разорвали нашу страну. И теперь представители США приезжают и рассказывают, кто агрессор, что и как надо делать. Что и как надо сделать? Уйти отсюда навсегда и покаяться за то, что они с Британией и Россией сделали с нашей страной", – говорит Михаил Чаплыга.

Пока же, по его мнению, США извлекают из происшедшего выгоду, вводя санкции против России, захватывая те или иные рынки. И фактически наплевав на Украину.

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