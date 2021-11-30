СБУ взялась за дело по «госперевороту»: кто хотел свергнуть власть в Украине

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту подготовки к "госперевороту", о котором во время пресс-марафона 26 ноября заявил президент Владимир Зеленский. Эксперты проанализировал происходящее для портала "Комментарии".

СБУ. Фото: reform.by

Президенту кто-то начал докладывать манипулятивные истории, которые он воспринял буквально

Эксперт по безопасности, ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE Алексей Павловский, считает, что история с госпереворотом – вполне возможна.

"Мы понимаем, что есть в Украине и за ее пределами силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в нашей стране, сменить власть. Особенно это касается оппозиции, которая недавно была властью. В том же ракурсе действуют и пророссийские политик", – поясняет эксперт.

С другой стороны, продолжает он, Зеленскому могли донести некие неправильные тезисы, которые он воспринял буквально.

"Понятно, что президент не разбирается во всем лично. Соответственно, у него есть советники. А они могут манипулировать информацией, в том числе касательно якобы планируемого госпереворота и якобы попытками вовлечения в него Рината Ахметова, – отмечает Алексей Павловский. – Мне кажется, что бизнес, особенно такой крупный как у Рината Леонидовича, нуждается, прежде всего, в стабильности, а не в дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине. Потому касательно вовлеченности Ахметова я сомневаюсь. Скорее президенту кто-то начал докладывать манипулятивные истории, которые он воспринял буквально".

Касательно досудебного расследования по факту подготовки к "госперевороту", которое проводит СБУ, тут важен результат, акцентирует эксперт. И напоминает, что громких расследований в Украине было много, а вот с приговорами как-то – не сложилось.

Обществу не показали заговорщиков, не продемонстрировали работу на упреждение вероятного путча

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев отмечает, что сообщение о подготовке госпереворота из уст президента Украина – это серьезный повод для беспокойства.

"Но вопрос в том, что никаких следственных действий сразу после этого не последовало. Как и задержаний. Обществу не показали заговорщиков, не продемонстрировали работу на упреждение вероятного путча. Лишь спустя несколько дней после заявления президента представители СБУ сообщили, что начали досудебное расследование. С моей точки зрения, президент использует такой информационный месседж ради укрепления своей власти и запугивания общества вероятной дестабилизацией. Лично я подобной угрозы не вижу", – говорит Семен Кабакаев.

О не исключает, что были некие переговоры касательно переворота, о которых говорил на пресс-конференции Зеленский.

"Но, как известно на данный момент, переговоры велись между людьми, находящимися в РФ и Крыму. Прямой речи Ахметова там не было. Мы не понимаем, как это всё связано с ним. И почему именно он должен был переворот финансировать, – подчеркивает Семен Кабакаев. – Таких разговоров записывается СБУ очень много. Скорее всего, взяли один из них и привязали к возможному перевороту, чтобы было хоть какое-то обоснование сказанному Зеленским во время пресс-марафона. Очень похоже, что мы имеем дело с фейковой операцией со стороны Офиса президента по информационной дестабилизации общества. И в этом смысле данная операция прошла успешно. Ведь даже президент США ее прокомментировал".

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