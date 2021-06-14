Каким будет политическая неделя в Украине: планы и прогнозы

Верховная Рада (ВР) планирует рассмотреть ряд важных законов и вызвать отчитываться в парламенте во время часа вопросов к правительству министра энергетики Украины Германа Галущенко. Об анонсированных народными депутатами планах и прогнозах информируют "Комментарии".



Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

В понедельник, 14 июня, народные депутаты соберутся на заседание Согласительного совета, где утвердят план работы на пленарную неделю. На 14 июня также запланировано заседание Временной следственной комиссии ВР по расследованию нарушений прав ребенка во время децентрализации и заседание Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

С 15 по 18 июня состоятся пленарные заседания парламента. На 16 июня запланированы заседания девяти парламентских комитетов.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что с 15 по 18 июня на повестке дня — антикоррупционная стратегия, законопроекты о помощи бизнеса и реформе судебной системы. Усилить борьбу с взяточничеством и незаконными схемами как можно скорее через принятие антикоррупционной стратегии от нардепов требует президент Владимир Зеленский.

На этой пленарной неделе Рада также может рассмотреть доработанный скандальный законопроект о лжи в декларациях. Но более реалистичный сценарий — голосование через одну пленарную неделю, сообщил "Комментариям" нардеп от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский. По его мнению, изменения в законопроект о возврате уголовной ответственности снова спровоцируют много дискуссий в зале парламента.

В пятницу, 18 июня, во время часа вопросов к правительству нардепы ожидают от Кабмина программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Отчитываться об этом должен министр энергетики Украины Германа Галущенко.

По словам народного депутата от партии "Слуга народа" Юлии Гришиной, в повестке дня ВР во вторник, 15 июня, рассмотреть поправки по амнистии капиталов (законопроект №5153), в среду — аграрные расписки (№2805-д), государственная поддержка спорта (№4577) и безопасное детское питание (№4554).

"В четверг — один из ключевых законов по судебной реформе — ВККС (№3711-д), фермерские кредиты (№3205-2), повышение пенсий чернобыльцев (№4555), посылки из-за границы до 150 евро без налогов (№№ 4278, 4279). И очень важный для меня закон №3952 о рассекречивании зарплат на госпредприятиях (привет Укрзализныци)", — отметила Гришина.

Ожидается, что по 18 июня в парламенте будут зарегистрированы альтернативные законопроекты по борьбе с олигархами от оппозиции. В частности, в партии "Слуга народа" сообщили, что альтернативный документ готовят в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Напомним, монобольшинство прогнозирует тяжелое голосование за президентский законопроект о борьбе с олигархами. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, рассмотрят этот проект закона и если будут зарегистрированы альтернативные в парламентском комитете в 20-х числах июня.

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