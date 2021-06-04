Скандал с законом Зеленского: когда вернут лишение свободы за ложь в декларациях

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Наталья Некрасова
Народные депутаты поддержали две поправки к президентскому законопроекту о лишении свободы за ложь и неподачу деклараций, повлекшие противоречивое толкование законодательства в контексте борьбы с коррупцией. Об этом парламентскому корреспонденту "Комментариев" Марии Гергелюк рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.
Деньги. Иллюстративное фото
Споры об уголовном наказании за ложь в декларациях начались с прошлого года, когда Конституционный суд Украины признал ряд статей закона об уголовной ответственности за ложь в декларациях неконституционными, напомнил Монастырский. Речь шла о статье за непредоставление декларации и ложь в декларациях, уточнил нардеп.
После этого нардепы наработали вариант изменений в закон, который устраивал все фракции и группы в парламенте, чтобы вернуть уголовную ответственность. Рада проголосовала за президентский законопроект, но коллизию внесли две принятых правки, отметил политик.
Если закон вступил бы в силу, за такие действия нардепов и чиновников бы не наказывали, добавил нардеп. Он также объяснил, почему депутаты голосовали за эти поправки, несмотря на то, что профильный комитет парламента был против этих изменений.
На эти правки уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет ветировать этот закон. С острой критикой также выступили НАБУ, НАПК и оппозиционные политики.
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал корреспонденту "Комментариев", что предложил отдельный законопроект по развитию декларирования доходов в Украине, но во фракции "Слуга народа" не хотят его рассматривать.
По его мнению, налоги украинцам можно было бы декларировать через приложение "Дія". Однако по добровольному декларированию доходов чиновников и политиков он имеет другую позицию.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сообщил "Комментариям", что доработанный законопроект о лжи в декларациях могут рассмотреть снова на следующей пленарной неделе. Однако более реалистичный сценарий по голосованию — через одну пленарную неделю, в конце июня, считает нардеп. Он также прогнозирует, что изменения к законопроекту вновь спровоцируют много замечаний и дискуссий в зале Верховной Рады.
Напомним, Верховная Рада также проголосовала за скандальные изменения в закон о публичных закупках. Нардепы также приняли президентский законопроект №4651, которым вернули наказание в виде лишения свободы за ложь в декларациях, но в НАПК и НАБУ считают, что это будет невозможно.
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