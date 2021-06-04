Скандал с законом Зеленского: когда вернут лишение свободы за ложь в декларациях

Народные депутаты поддержали две поправки к президентскому законопроекту о лишении свободы за ложь и неподачу деклараций, повлекшие противоречивое толкование законодательства в контексте борьбы с коррупцией. Об этом парламентскому корреспонденту "Комментариев" Марии Гергелюк рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.



Деньги. Иллюстративное фото

Споры об уголовном наказании за ложь в декларациях начались с прошлого года, когда Конституционный суд Украины признал ряд статей закона об уголовной ответственности за ложь в декларациях неконституционными, напомнил Монастырский. Речь шла о статье за непредоставление декларации и ложь в декларациях, уточнил нардеп.

После этого нардепы наработали вариант изменений в закон, который устраивал все фракции и группы в парламенте, чтобы вернуть уголовную ответственность. Рада проголосовала за президентский законопроект, но коллизию внесли две принятых правки, отметил политик.

"Две поправки, которые набрали более 226 голосов внесли коллизию — спор между частями этого закона. Эти правки дают возможность считать, что если у жены декларанта, например, есть завод, декларант его не задекларировал, а затем его спрашивают: "У вашей жены есть завод, или большой дом, почему вы не задекларировали?" Он скажет, что об этом не знал. Если бы это действительно произошло, а норма правки позволяет закон толковать именно так, масса чиновников попереписывала бы имущество на своих жен, детей и не показывали это бы в своих декларациях", — пояснил Монастырский.

Если закон вступил бы в силу, за такие действия нардепов и чиновников бы не наказывали, добавил нардеп. Он также объяснил, почему депутаты голосовали за эти поправки, несмотря на то, что профильный комитет парламента был против этих изменений.

"В зале было объявлено, что в случае, если жена или ребенок подарили какую-то сумму денег, или купили автомобиль, теоретически декларант об этом может не знать. И депутаты поддержали эту инициативу, несмотря на позицию комитета. Но к тому, что сказано, есть то, что написано. Добавлено то, что дает двусмысленность считать, что имущество можно переписать на ближайших родственников, сказать, что не знали об этом имуществе и избежать уголовной ответственности", — рассказал Монастырский.

На эти правки уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет ветировать этот закон. С острой критикой также выступили НАБУ, НАПК и оппозиционные политики.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал корреспонденту "Комментариев", что предложил отдельный законопроект по развитию декларирования доходов в Украине, но во фракции "Слуга народа" не хотят его рассматривать.

"Законопроект о самозанятых даст возможность людям, которые сегодня работают гувернантками, водителями, массажистами, ремонтниками, переводчиками задекларировать свои доходы, оплатить разумный налог и таким образом выйти в "белую" зарплату. Дать возможность, не обязывать. Мне кажется, что нам надо создавать культуру налогообложения и это надо делать не репрессивными методами, а наоборот — удобством", — считает Гончаренко.

По его мнению, налоги украинцам можно было бы декларировать через приложение "Дія". Однако по добровольному декларированию доходов чиновников и политиков он имеет другую позицию.

"Должны быть предохранители, чтобы это делали не те люди, которые заработали деньги каким-то коррупционным путем. Не те чиновники, у которых никогда ничего не было и вдруг появились миллионы. Это точно не та детенизация экономики, которая нам нужна, поэтому здесь должны быть очень серьезные ограничения", — прокомментировал Гончаренко.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сообщил "Комментариям", что доработанный законопроект о лжи в декларациях могут рассмотреть снова на следующей пленарной неделе. Однако более реалистичный сценарий по голосованию — через одну пленарную неделю, в конце июня, считает нардеп. Он также прогнозирует, что изменения к законопроекту вновь спровоцируют много замечаний и дискуссий в зале Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада также проголосовала за скандальные изменения в закон о публичных закупках. Нардепы также приняли президентский законопроект №4651, которым вернули наказание в виде лишения свободы за ложь в декларациях, но в НАПК и НАБУ считают, что это будет невозможно.



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