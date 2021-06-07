Зеленский рассказал об усилении борьбы с коррупцией

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Наталья Некрасова
В украинцев пока нет ощущения касательно отсутствия коррупции на всех уровнях государственной власти, а усилить борьбу со взяточничеством и незаконными схемами должна антикоррупционная стратегия. Об этом во время выступления на антикоррупционном форуме в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Среди тех, кто критикует борьбу с коррупцией в Украине, — СМИ, эксперты, общественные активисты, отметил Зеленский. Он считает, что в вопросе борьбы с коррупцией решающую роль "играет лидерство".
Президент напомнил о конфликте с Конституционным судом Украины, который признал неконституционным части положения закона об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Почти все законодательные механизмы, необходимые для эффективного существования антикоррупционных органов в Украине, восстановлены, отметил Зеленский. Он также рассказал, что проголосованный в Раде скандальный законопроект о лжи в декларациях, не выдержал бешеного сопротивления нардепов и политических партий.
Антикоррупционная стратегия должна содержать такие принципы: оптимизация функций органов власти, неотвратимость наказания за коррупцию, полное открытие данных, законные сервисы и общественная нетерпимость к коррупции, добавил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет ограничить влияние олигархов на государственную политику и СМИ. Одновременно с этим депутаты от "Слуги народа" делают все, чтобы уклоняться от декларирования и проводить непрозрачные тендеры. На фоне отчета об успехах в борьбе с коррупцией в Украине Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) одновременно критикует принятые недавно Верховной Радой законы. Один из них уже вступил в силу и позволяет депутатам и госслужащим одновременно занимать государственные должности и заниматься бизнесом.
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