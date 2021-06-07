Зеленский рассказал об усилении борьбы с коррупцией

В украинцев пока нет ощущения касательно отсутствия коррупции на всех уровнях государственной власти, а усилить борьбу со взяточничеством и незаконными схемами должна антикоррупционная стратегия. Об этом во время выступления на антикоррупционном форуме в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент "Комментариев".



Владимир Зеленский. Фото: ОП

"Последние два года мы делаем не все, мы можем больше, но многие, чтобы изменить ситуацию... Все изменения, все реформы, которые вводятся в Украине, имеют действительно яростное сопротивление", — подчекрнул президент.

Среди тех, кто критикует борьбу с коррупцией в Украине, — СМИ, эксперты, общественные активисты, отметил Зеленский. Он считает, что в вопросе борьбы с коррупцией решающую роль "играет лидерство".

"В Украине сегодня создано и действительно обеспечено на законодательном уровне функционирование системы антикоррупционных образований. Я считаю, аналогов которой не существует ни в одной другой стране мира. К противодействию коррупции привлечены НАПК, НАБУ, САП, Государственное бюро расследований, Высший антикоррупционный суд, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами. После смены власти в 2019 году антикоррупционные органы получили все возможности для системной и эффективной работы", — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил о конфликте с Конституционным судом Украины, который признал неконституционным части положения закона об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Почти все законодательные механизмы, необходимые для эффективного существования антикоррупционных органов в Украине, восстановлены, отметил Зеленский. Он также рассказал, что проголосованный в Раде скандальный законопроект о лжи в декларациях, не выдержал бешеного сопротивления нардепов и политических партий.

"Четыре года в Украине отсутствует программный документ — это антикоррупционная стратегия. Я думаю, депутатам необходимо как можно быстрее принять внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы и утвердить эту стратегию", — акцентировал Зеленский.

Антикоррупционная стратегия должна содержать такие принципы: оптимизация функций органов власти, неотвратимость наказания за коррупцию, полное открытие данных, законные сервисы и общественная нетерпимость к коррупции, добавил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет ограничить влияние олигархов на государственную политику и СМИ. Одновременно с этим депутаты от "Слуги народа" делают все, чтобы уклоняться от декларирования и проводить непрозрачные тендеры. На фоне отчета об успехах в борьбе с коррупцией в Украине Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) одновременно критикует принятые недавно Верховной Радой законы. Один из них уже вступил в силу и позволяет депутатам и госслужащим одновременно занимать государственные должности и заниматься бизнесом.

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