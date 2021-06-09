Разумков рассказал о планах Верховной Рады на пленарную неделю

С 15 по 18 июня Верховная Рада Украины рассмотрит антикоррупционную стратегию, законопроекты по реформе судебной системы и о помощи бизнесу. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.



Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

"Если мы говорим об антикоррупционной стратегии, то она сейчас находится на рассмотрении в комитете. Верховная Рада готова к ее рассмотрению, но проходят последние подготовительные моменты на уровне комитета. Как только это будет сделано, мы будем готовы вынести это в зал и рассмотреть", — сообщил Разумков.

На вопрос, сколько времени нужно Верховной Раде, чтобы принять антикоррупционную стратегию, Разумков ответил:

"Я думаю, что это вопрос недели или двух. Это зависит от того, будет ли этот законопроект подготовлен к следующей пленарной неделе — это одна ситуация, и мы сможем его тогда рассмотреть. Если нет — тогда через неделю. Скорее всего это будет на следующей пленарной неделе".

Для принятия ряда законов у Верховной Раде осталось только три пленарных недели до окончания пятой сессии, отметил спикер парламента.

"В повестке дня большое количество вопросов, требующих быстрой проработки. Это вопросы, связанные с помощью бизнеса, с деятельностью Украины на международной арене, с антикоррупционной реформой. И важным вопросом остается вопрос реформы судебной системы", — рассказал глава Верховной Рады.

По его словам, есть два законопроекта по реформе судебной системы, рассмотреть их планируют за две пленарных недели.

Напомним, на следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины также ждет от правительства программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Отчитываться перед депутатами в следующую пятницу, 18 июня, должен министр энергетики Украины Герман Галущенко.



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