logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Разумков рассказал о планах Верховной Рады на пленарную неделю
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков рассказал о планах Верховной Рады на пленарную неделю

Народные депутаты готовятся рассмотреть ряд законодательных инициатив по борьбе с коррупцией, реформы судов и помощи бизнесу

9 июня 2021, 12:16
Автор:

Наталья Некрасова

С 15 по 18 июня Верховная Рада Украины рассмотрит антикоррупционную стратегию, законопроекты по реформе судебной системы и о помощи бизнесу. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Разумков рассказал о планах Верховной Рады на пленарную неделю

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

"Если мы говорим об антикоррупционной стратегии, то она сейчас находится на рассмотрении в комитете. Верховная Рада готова к ее рассмотрению, но проходят последние подготовительные моменты на уровне комитета. Как только это будет сделано, мы будем готовы вынести это в зал и рассмотреть", — сообщил Разумков.

На вопрос, сколько времени нужно Верховной Раде, чтобы принять антикоррупционную стратегию, Разумков ответил:

"Я думаю, что это вопрос недели или двух. Это зависит от того, будет ли этот законопроект подготовлен к следующей пленарной неделе — это одна ситуация, и мы сможем его тогда рассмотреть. Если нет — тогда через неделю. Скорее всего это будет на следующей пленарной неделе".

Для принятия ряда законов у Верховной Раде осталось только три пленарных недели до окончания пятой сессии, отметил спикер парламента. 

"В повестке дня большое количество вопросов, требующих быстрой проработки. Это вопросы, связанные с помощью бизнеса, с деятельностью Украины на международной арене, с антикоррупционной реформой. И важным вопросом остается вопрос реформы судебной системы", — рассказал глава Верховной Рады.

По его словам, есть два законопроекта по реформе судебной системы, рассмотреть их планируют за две пленарных недели. 

Напомним, на следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины также ждет от правительства программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Отчитываться перед депутатами в следующую пятницу, 18 июня, должен министр энергетики Украины Герман Галущенко.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
Теги:
comments

Обусуждения

фенікс

9 июня 2021, 11:27

Соромлюсь запитати - чи не забагато відпустки для "народних обранців" за рахунок платників податків ? Країна у ворожому оточенні, країна вимагає прийняття законів проти олігархів, економічних законів... та і в період карантину ВР тривалий час не працювала ?!

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ