Разумков рассказал о планах Верховной Рады на пленарную неделю

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Наталья Некрасова
С 15 по 18 июня Верховная Рада Украины рассмотрит антикоррупционную стратегию, законопроекты по реформе судебной системы и о помощи бизнесу. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
На вопрос, сколько времени нужно Верховной Раде, чтобы принять антикоррупционную стратегию, Разумков ответил:
Для принятия ряда законов у Верховной Раде осталось только три пленарных недели до окончания пятой сессии, отметил спикер парламента.
По его словам, есть два законопроекта по реформе судебной системы, рассмотреть их планируют за две пленарных недели.
Напомним, на следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины также ждет от правительства программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Отчитываться перед депутатами в следующую пятницу, 18 июня, должен министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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фенікс
9 июня 2021, 11:27
Соромлюсь запитати - чи не забагато відпустки для "народних обранців" за рахунок платників податків ? Країна у ворожому оточенні, країна вимагає прийняття законів проти олігархів, економічних законів... та і в період карантину ВР тривалий час не працювала ?!