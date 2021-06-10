У Порошенко готовят свой проект закона об олигархах

В партии "Слуга народа" готовятся к блокированию голосования за закон о борьбе с олигархами и ждут альтернативный законопроект от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информируют "Комментарии".



Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зарегистрировать альтернативные законопроекты по борьбе с олигархами в Верховной Раде можно до 18 июня, отметил Корниенко.

"Одна из партий уже заявила, что альтернативный законопроект внесет. Мы ждем от них. Партия, в которую входит один из потенциальных олигархов по этому закону, считает, что он против них настроен — партия "ЕС". И мы ожидаем, будет ли в переходных положениях фамилия какая-та звучать, или они все же лучше его выпишут", — рассказал председатель партии "Слуга народа".

Президентский законопроект по борьбе с олигархами рассмотрят на заседании парламентского комитета в 20-х числах июня, добавил Корниенко.

Пока альтернативные законопроекты по борьбе с олигархами на официальном сайте Верховной Рады не зарегистрированы.

В монобольшинстве прогнозируют, что принять президентский проект закона о борьбе с олигархами Верховной Раде будет очень сложно из-за сильного лобби финансово-промышленных групп. Но это не единственный сложный законопроект, который вызывает сопротивление со стороны представителей крупного бизнеса. Нардепы от партии "Слуга народа" также прогнозируют сопротивление при принятии законопроекта о повышении налогов на добычу руды в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент примет два важных закона, которые должны наполнить бюджет за счет дополнительных налогов. Зеленский также предупредил, что если законопроект о борьбе с олигархами заблокируют в парламенте, он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.





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