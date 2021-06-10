У Порошенко готовят свой проект закона об олигархах

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Наталья Некрасова
В партии "Слуга народа" готовятся к блокированию голосования за закон о борьбе с олигархами и ждут альтернативный законопроект от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информируют "Комментарии".
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Зарегистрировать альтернативные законопроекты по борьбе с олигархами в Верховной Раде можно до 18 июня, отметил Корниенко.
Президентский законопроект по борьбе с олигархами рассмотрят на заседании парламентского комитета в 20-х числах июня, добавил Корниенко.
Пока альтернативные законопроекты по борьбе с олигархами на официальном сайте Верховной Рады не зарегистрированы.
В монобольшинстве прогнозируют, что принять президентский проект закона о борьбе с олигархами Верховной Раде будет очень сложно из-за сильного лобби финансово-промышленных групп. Но это не единственный сложный законопроект, который вызывает сопротивление со стороны представителей крупного бизнеса. Нардепы от партии "Слуга народа" также прогнозируют сопротивление при принятии законопроекта о повышении налогов на добычу руды в Украине.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент примет два важных закона, которые должны наполнить бюджет за счет дополнительных налогов. Зеленский также предупредил, что если законопроект о борьбе с олигархами заблокируют в парламенте, он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.
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