Операция "спецназ": как и когда будут голосовать за закон об олигархах

Принять президентский проект закона о борьбе с олигархами Верховной Раде будет очень сложно из-за сильного лобби финансово-промышленных групп, но это не единственный сложный законопроект, который вызывает сопротивление со стороны представителей крупного бизнеса. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информируют "Комментарии".



Депутат от партии "Слуга народа". Фото из открытых источников

"Действительно, тяжелые будут законы. Два наиболее тяжелых — это вопрос закона об олигархах и вопрос так называемого "закона о руде", там где много налогов на ренту. Увеличиваются рентные платежи — это платят все финансово-промышленные группы. Конечно, они будут сопротивляться", — сказал Арахамия.

По его словам, во фракции "Слуга народа" тщательно готовятся к голосованию по этим двум законопроектам.

"Операция похожа на спецназ. Каким образом — сейчас не будем комментировать. Я не думаю, что будут какие-то деструктивные движения в парламенте, но будут, конечно, пытаться заблокировать всеми путями — как процедурными, так и непроцедурными. Выбивать голоса, покупать голоса — весь перечень будет", — считает руководитель фракции "Слуга народа".

Голосовать за законопроекты по борьбе с олигархами и повышение налогов на добычу руды планируют через одну пленарную неделю, сообщил Арахамия. По состоянию на сейчас единство среди монобольшинства по этим проектам законов есть, но через две недели — "будем смотреть", добавил нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент примет два важных закона, которые должны улучшить экологическую ситуацию в стране и наполнить бюджет за счет дополнительных налогов. Глава государства также предупредил, что если законопроект о борьбе с олигархами заблокируют в парламенте, он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!