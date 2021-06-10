Операция "спецназ": как и когда будут голосовать за закон об олигархах

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Наталья Некрасова
Принять президентский проект закона о борьбе с олигархами Верховной Раде будет очень сложно из-за сильного лобби финансово-промышленных групп, но это не единственный сложный законопроект, который вызывает сопротивление со стороны представителей крупного бизнеса. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информируют "Комментарии".
Депутат от партии "Слуга народа". Фото из открытых источников
По его словам, во фракции "Слуга народа" тщательно готовятся к голосованию по этим двум законопроектам.
Голосовать за законопроекты по борьбе с олигархами и повышение налогов на добычу руды планируют через одну пленарную неделю, сообщил Арахамия. По состоянию на сейчас единство среди монобольшинства по этим проектам законов есть, но через две недели — "будем смотреть", добавил нардеп.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент примет два важных закона, которые должны улучшить экологическую ситуацию в стране и наполнить бюджет за счет дополнительных налогов. Глава государства также предупредил, что если законопроект о борьбе с олигархами заблокируют в парламенте, он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.
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