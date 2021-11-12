Будущее Разумкова, Авакова и Яценюка в стенах Рады: что думают эксперты

Экс-глава Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков опроверг информацию о якобы совместном политическом проекте с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым и экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком (т.н. РАЯ).

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Как могут далее развиваться события вокруг построения этими политиками новых партий? Возможно ли всё же какое-то объединение – или пойдут отдельными колоннами, как уверяют и Аваков, и Разумков? Что может противопоставить Банковая, у которой есть явный "зуб" на этих политиков? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Результат для любого политика с амбициями – это власть, а не просто завести маленькую фракцию в ВР

Политический аналитик Максим Маньковский считает, что Аваков, Яценюк и Разумков пойдут разными колоннами, но объединенными одной целью – прийти к власти. При этом имея единственного и основного противника – Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа".

По мнению аналитика, большой антирейтинг Яценюка и Авакова очень быстро умножит на ноль рейтинг доверия Разумкова. Поэтому совместный поход на выборы в составе одной политической силы не имеет ни малейших шансов на весомый результат, уверяет Максим Маньковский.

"А результат для любого политика с амбициями – это власть, а не просто завести маленькую фракцию в ВР, – поясняет он. – А вот "дружить" на данном этапе против власти, конечно, для них выгодно. Потом они начнут "дружить" с кем-то другим, возможно, против друг друга. Это и есть политическая борьба".

Впрочем, отмечает эксперт, в политике никогда нельзя говорить "никогда". И то, в какой конфигурации пойдут на следующих выборы "эксы" (бывший премьер Яценюк, бывший глава МВД Аваков и бывший спикер ВР Разумков) во многом будет зависеть от запроса общества.

что прогнозируют многие мои коллеги, лишь усугубит усталость избирателя от непрофессионалов. Вот здесь как раз и вся троица "эксов" будет очень четко попадать в политический тренд", – прогнозирует Максим Маньковский. "Сейчас украинцы явно устали от "новых лиц", не имеющих за своей спиной определенного политического бэкграунда. А плачевные результаты прохождения отопительного сезона

Он предполагает, что Аваков, скорее всего, останется, "серым кардиналом" украинской политики. А вот Разумков и Яценюк будут на первых ролях.

"Не стоит забывать и о фигуре нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, который тоже имеет президентские амбиции и тоже является субъектом переговоров. В конечном итоге, всё будет зависеть от того, насколько они смогут убедить не только избирателей, но и людей, серьезно вкладывающих деньги в выборы. А в нашей стране это реально десяток человек", – отмечает аналитик.

У власти же, считает он, очень маленькое поле для маневра. Только компромат (что-то вроде связей с агрессором или коррупция) может серьезно ударить по Авакову, Яценюку и Разумкову.

о чём сейчас поговаривают всё громче, ударит по самой же власти и лишь увеличит интерес к экс-спикеру, – уверен Максим Маньковский. – У нас очень любят несправедливо наказанных, всегда им сочувствуют и поддерживают на выборах". "История с возможным лишением Разумкова депутатского мандата

Аваков и Разумков могут создать хорошую политическую силу, используя свой накопленный опыт и символический и социальный капитал

Социолог Ирина Щиголь не исключает возможность объединения Разумкова, Авакова и Яценюка. И напоминает, что украинский политикум знает и не такие объединения. Можно, к примеру, вспомнить коалицию Януковича и Тимошенко.

"Но в таком случает, на мой взгляд, слабым местом может быть Яценюк, отошедший от активной деятельности. Он не на слуху у большинства избирателей", – отмечает эксперт.

Аваков и Разумков, по мнению Ирины Щиголь, могут создать хорошую политическую силу, используя свой накопленный опыт и символический и социальный капитал. В плюс может сыграть и то, что их электорат немного отличается, хоть каждый считает себя центристом (правда Аваков – правым, а Разумков – левым).

"Банковая может пытаться выпустить в свет компромат, – считает эксперт. – Но не думаю, что у того же Авакова нечего им сказать в ответ".

Ранее на портале "Комментарии" - Береза рассказал, как в эту субботу "слуги" будут лишать Разумкова мандата.

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