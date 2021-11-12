Будущее Разумкова, Авакова и Яценюка в стенах Рады: что думают эксперты

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Елизавета Черных
Экс-глава Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков опроверг информацию о якобы совместном политическом проекте с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым и экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком (т.н. РАЯ).
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Как могут далее развиваться события вокруг построения этими политиками новых партий? Возможно ли всё же какое-то объединение – или пойдут отдельными колоннами, как уверяют и Аваков, и Разумков? Что может противопоставить Банковая, у которой есть явный "зуб" на этих политиков? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Политический аналитик Максим Маньковский считает, что Аваков, Яценюк и Разумков пойдут разными колоннами, но объединенными одной целью – прийти к власти. При этом имея единственного и основного противника – Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа".
По мнению аналитика, большой антирейтинг Яценюка и Авакова очень быстро умножит на ноль рейтинг доверия Разумкова. Поэтому совместный поход на выборы в составе одной политической силы не имеет ни малейших шансов на весомый результат, уверяет Максим Маньковский.
Впрочем, отмечает эксперт, в политике никогда нельзя говорить "никогда". И то, в какой конфигурации пойдут на следующих выборы "эксы" (бывший премьер Яценюк, бывший глава МВД Аваков и бывший спикер ВР Разумков) во многом будет зависеть от запроса общества.
Он предполагает, что Аваков, скорее всего, останется, "серым кардиналом" украинской политики. А вот Разумков и Яценюк будут на первых ролях.
У власти же, считает он, очень маленькое поле для маневра. Только компромат (что-то вроде связей с агрессором или коррупция) может серьезно ударить по Авакову, Яценюку и Разумкову.
Социолог Ирина Щиголь не исключает возможность объединения Разумкова, Авакова и Яценюка. И напоминает, что украинский политикум знает и не такие объединения. Можно, к примеру, вспомнить коалицию Януковича и Тимошенко.
Аваков и Разумков, по мнению Ирины Щиголь, могут создать хорошую политическую силу, используя свой накопленный опыт и символический и социальный капитал. В плюс может сыграть и то, что их электорат немного отличается, хоть каждый считает себя центристом (правда Аваков – правым, а Разумков – левым).
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