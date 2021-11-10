Аваков ответил на вброс ОП: во что может перерасти противостояние?

В среду, 10 ноября, у себя в соцсети экс-глава МВД Арсен Аваков выложил видео-опровержение того, что собирается создавать общую партию с экс-спикером ВР Дмитрием Разумковым. Он также заявил, что Офис президента – "слабаки или дураки". И обвинил Банковую в провокации со вбросом. О чем говорят заявления Авакова и вбросы ОП? Во что может вылиться всё более явно разгорающееся противостояние между бывшим министром, который 4 ноября заявил, что идет в политику и сделал ряд выпадов в сторону Банковой и команды президента Зеленского? Своим мнением в интервью порталу "Комментарии" поделились наши эксперты.

Арсен Аваков. Фото: Слово и дело

Власть боится отдельных проектов со стороны Авакова и Разумкова

Политолог Дмитрий Воронков не видит Авакова и Разумкова в тандеме. По его мнению, их амбиции, стремление к единоличной политике, помешают им ужиться.

"Да и технологически это было бы неразумно. В партии должен быть один лидер. Потому думаю, что Аваков не юлит. При этом не исключаю, что в перспективе у него будет свой политический проект. Но есть нюансы", – считает Дмитрий Воронков.

Он поясняет: в случае создания Разумковым своего политпроекта, появление своей партии и у Авакова было бы на руку "Слуге народа", поскольку будет дробиться электорат оппонентов. То есть, неопределившийся избиратель вместо "Разумной политики" экс-спикера может отдать предпочтение гипотетической партии экс-главы МВД. И тогда у СН появится больше шансов на парламентских выборах.

"А вот совместная партия (Разумков+Аваков) скорее может быть технологическим проектом как раз для отбора голосов у СН. Но этот проект не сможет быть долгосрочным по причинам, описанным выше. К примеру, Разумкова интересует, как мне кажется, создание серьезного политического фундамента под себя, а не создание партии-"односозывки", поскольку потом не будет такого политического потенциала", – подчеркивает Дмитрий Воронков.

С учетом всего вышесказанного, он предполагает, что заявления Авакова связаны с тем, что он не желает, чтобы его будущий партийный электорат был размыт и ассоциировался еще и с Разумковым.

"А власти такие вбросы интересны, поскольку она, похоже, боится появления именно отдельных проектов со стороны Авакова и Разумкова. Потому в ОП и создают намеренную путаницу, придумывая некий единый партийный проект для совершенно разных лидерских образов. А это препятствует мобилизации электората", – резюмирует политолог.

Не только у ОП есть папочка с компроматов на Авакова. У последнего таких папочек на Зе-команду тоже хватает

Вброс ОП о том, будто Аваков неким образом участвует в партийном строительстве Разумкова, связан с необходимостью Банковой как-то реагировать на критическое интервью экс-главы МВД по поводу власти в целом и инструмента санкций СНБО в частности. Так считает политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

"Критика такого санкционного механизма звучит всё громче. В том числе, от людей, являвшихся до недавно времени частью власти. Аваков также проходится по кадровой политике, которая – ахиллесова пятна Зе-команды. В ответ его пытаются "скрестить" с Разумковым и представить в образе обиженного. Думаю, мы будем и далее наблюдать медийное противостояние между ОП и Аваковым. И терять тут будет больше Банковая. Ведь именно они непосредственно находятся у власти – и крайне чувствительны к рейтингам. Тогда как Аваков ушел с публичных должностей и не страшится репутационных рисков", – поясняет Максим Степаненко.

По его мнению, власть вряд ли решится на уголовное преследование Авакова, хоть, по некоторым данным, ему есть что вменять.

"Не только у ОП есть папочка с компроматов на Авакова. Уверен, что у него таких папочек на Зе-команду тоже хватает, – отмечает Максим Степаненко. – И дальнейшая эскалация приведет лишь к тому, что всё больше неприятных для сторон деталей будут становиться достоянием общественности. Ну, а уголовное преследование Авакова будет означать, что у Зеленского знали, что министр совершает те или иные преступления, но почему его снова и снова оставляли в правительствах. Причем под личную ответственность президента. В общем, кроме медийного болота, где ОП будет терять еще больше рейтинга, ничего другого в этом противостоянии я не предвижу".

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