Береза рассказал, как в эту субботу «слуги» будут лишать Разумкова мандата

Уже в эту субботу экс-спикер парламента Дмитрий Разумков может быть лишен мандата. Решение об этом может быть принято на съезде правящей партии "Слуга народа" в самую ближайшую субботу 13 ноября. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook подробно написал нардеп 8-го созыва Верховной Рады Борислав Береза.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Нардеп отмечает, на самом деле технология простая. Такой сценарий будет запущен либо с голоса, либо перед съездом соберётся политсовет партии и добавит в повестку заседания пункт о лишении мандата Дмитрия Разумкова. Затем выступит Зеленский, который скажет, что именно он вел партию на выборы в 20119 году и именно он есть ее негласным первым номером, а не Разумков, потому в том, что Разумков потеряет депутатский мандат нет ничего постыдного и нелогичного.

Береза рассказывает, в понедельник с самого раннего утра в Центризбирком будут поданы документы на замену Разумкову. Спешка связана с тем, чтобы экс-спикер ВР не успел через суд защитить свои права на мандат. Во вторник новый "слуга народа" зачитает присягу и присоединится к монобольшинству и вот здесь уже Разумкову противиться решению не удастся, "отыграть" ситуацию будет поздно.

Политик отмечает, что на сегодняшний день такая технология по Разумкову уже одобрена, но внутри партии не все согласны с таким ходом. Поэтому возможны некие изменения, но окончательное решение уже утверждено Офисом президента и пересмотру оно не подлежит.

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