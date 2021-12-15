Богдан бьет в ответ: главные месседжи интервью экс-главы Офиса президента

Вечером 14 декабря на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона вышло большое интервью с адвокатом Андреем Богданом, который руководил Офисом президента Владимира Зеленского с июня 2019 по февраль 2020 года.

Дмитрий Гордон и Андрей Богдан - скриншот из видео

Был озвучен ряд интересных тезисов касательно того, как действуют глава государства и его окружение (коррупция, некомпетентность, теплая ванна так далее).

Эксперты для издания "Комментарии" проанализировали интервью и рассказали, можно ли его считать серьезным ударом по Банковой.



Внутренняя кухня, которую приоткрывает Богдан, рассчитана на то, чтобы приуменьшить влияние, авторитет Зеленского. Ослабить и без того не простые позиции Владимира Александровича

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что действия власти ее же и душат. Ее промахи, медийные скандалы, в которые попадает.

замминистра МВД. То есть, мы видим не диверсию оппонентов (часть которых еще недавно была союзниками Офиса президента), а непродуманные действия самой власти, которая сама всё больше сбивает розовые очки с избирателей. Симпатиков власти найти в стране всё труднее. Хоть социология еще демонстрирует персональные лидерские позиции Зеленского, в остальном – вопросов крайне много. И вся социология показывает, что основная проблема этой власти – ее не профессионализм. И об этом, в том числе, интервью Богдана Гордону", – отмечает Александра Решмедилова. "Вряд ли кто-то специально заставлял главу Офиса президента Ермака отмечать юбилей с вертолетами. Вряд ли кто-то заставлял эту власть сделать скандального Гогилашвили

По ее словам, мы видим развенчание культа личности Зеленского.

"Внутренняя кухня, которую приоткрывает Богдан, рассчитана на то, чтобы приуменьшить влияние, авторитет Зеленского. Ослабить и без того не простые позиции Владимира Александровича, который вряд ли случайно в своих интервью всё чаще повторяет "я президент", "я верховный главнокомандующий". Мы видим, что происходит уменьшение пьедестала шестого президента Украины. Стремительное уменьшение", – акцентирует аналитик.

Она уверена, что Гордон понимал: он может усилить эффект от этого интервью за счет рейтинговой программы на канале "Украина 24". Так и вышло. Пошел разгон тезисов – через YouTube, телевизор, Телеграмм-каналы. Начали активно тиражировать основные цитаты Богдана, который вчера вечером, по сути, стал медийной персоной дня.

многие громкие заявления во внутриукраинском пространстве воспринимаются как в притче о мальчике и волках. Когда кто-то слишком долго кричит "Волки! Волки!", а их нет, на такие крики просто со временем перестаешь обращать внимание. И интервью Богдана – далеко не "бомба", как анонсировал Гордон. Но это очередная дополнительная капля яда для Банковой, дополнительный кирпич в стене, которая растет между властью Зеленского и избирателями", – отмечает Александра Решмедилова. "Вопрос в том, будет ли что-то подтверждаться из сказанного Богданом. Будет ли реакция со стороны Банковой. По моему мнению, после ситуации с несостоявшимся госпереворотом, который Зеленский анонсировал на 1 декабря,

Она также акцентирует, что зарплата в конвертах нардепам, о чем заявил Богдан, – обсуждается постоянно. При этом экс-глава Офиса президента сказал, что дела уже заведены, но не работает антикоррупционный прокурор, чтобы дела эти пошли вход.

"Резонансно? Да. Будут ли инсайды, "сливы" от депутатов? Не исключено. Свои показания могут давать откалывающиеся от фракции "слуги". Возможно даже из межфракционного объединения Разумкова. Много уже было заявлений по этому поводу, но доказать пока никто не мог. А Богдан и его заявления могут усилить эту составляющую. И каким-то образом стать основой для доказательной базы. Не исключено, что со временем всплывает видео о передаче этих конвертов, – прогнозирует аналитик. – Также прозвучало заявление Богдана, что за ним, Гордоном, Шустером, Разумковым могут прийти правоохранители. Мол, власть бы точно этого хотела. В какой-то мере это игра на опережение. И интересно будет увидеть действия власти. Глобально на любого высокопоставленного топ-чиновника, медийного персонажа так называемая "папочка" имеется. Вопрос лишь в том, будет она использована или нет".

По мнению Александры Решмедиловой, интервью резонансное, но как не каждая птица долетит до середины Днепра, так не каждый украинец посмотрит это трехчасовое интервью. Но основная тезисная выжимка разлетится.

"Что-то уже стало предметом народного творчества – появились фотожабы и так далее. Та самая сатира, которую в свой адрес очень не любит президент Зеленский, – отмечает эксперт. – Чем более неуважительно к нему относятся, тем меньше его авторитет. Это подрыв имиджа, рейтинга. И это бьет не только персонально по Зеленскому, но и по стране. Ведь когда смеются над Зеленским внутри страны и за ее пределами – это подрывает и государственные позиции Украина. Но это не значит, что этот смех беспочвенный. Ведь многие вещи, которые сказал Богдан, так или иначе перекликалось с другими заявлениями – депутатов, журналистов и так далее".

Александра Решмедилова резюмирует:

"Вторая половина каденции Зеленского будет для него крайне тяжелой. Четко виден водораздел. Как пошло после "экватора". Уже "пролили масло". И начало если не краха, то черной полосы, сплошной черной клавиши рояля – положено. Главное, чтобы теперь всё это не накрылось крышкой рояля".

Экс-глава ОП вряд ли является самостоятельной фигурой, стремящейся работать исключительно в своих интересах

Политический консультант Александр Вербицкий, комментируя интервью Богдана, подчеркивает, что взаимоотношения главы ОП и президента – это, прежде всего, личное общение двух людей, которые работают (или должны работать) на благо страны. И каков был уровень доверия между Зеленским и Богданом – теперь уже вопрос к президенту. Если он, конечно, пожелает на него отвечать.

"Дело в том, что Богдан, в интервью затронул одну, на мой взгляд, очень важную тему, прошедшую красной нитью – мессианскую роль Зеленского на посту президента. Это подчеркивалось неоднократно. Например – "игра" Зеленского во время пресс-марафона, а не ложь, стремление всё взять в свои руки (постоянная смена министров), видеть происходящее только в "выгодном" свете. Второй важный момент, который озвучил Богдан – угроза собственной безопасности, на фоне неприятия критики Зеленским со стороны как недавних соратников (Богдан, Аваков, Разумков), так и медиа. Таким образом, речь могла идти об элементарной защите нападением, – поясняет эксперт. – Третий момент – показать происходящее в стране с точки зрения перспективы – как для международных партнеров, так и для тех, кто сегодня выступает против президента. Но, что более интересно – возможно для тех, кто поддерживает Зеленского, ещё надеясь на что-то (реформы, мир в Донбассе и так далее)".

Исходя из таких предпосылок к интервью, Александр Вербицкий предполагает, что экс-глава ОП вряд ли является самостоятельной фигурой, стремящейся работать исключительно в своих интересах.

"Учитывая реалии, речь может идти о готовящихся в стране переменах, – считает эксперт. – Каких, кем инициируемых? Это серьёзный вопрос. Но в Украине сильнейшими игроками являются те, кто одновременно владеют и промышленными активами, и медиа. И с кем сегодня президент Украины и его т.н. монобольшинство безуспешно пытаются бороться".

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