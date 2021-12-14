Война, вступление в НАТО и шантаж со стороны РФ: что об интервью Зеленского думают эксперты

Глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica (его опубликовал Офис президента) заявил, что Украина готова к любым сценариям развития конфликта с Россией. Чего не скажешь о ряде европейских стран. Он также раскритиковал требование РФ о гарантиях по отказу Украины от членства в НАТО, а скопление российских войск у украинских границ назвал шантажом, причем в первую очередь против западных государств.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это "итальянское" интервью Зеленского.

Почему украинский президент считает, что проблемы Украины должны решать другие страны?

Комментируя интервью украинского президента газете La Repubblica, директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, что создается впечатление, будто Зеленский живет в выдуманном им мире, не имеющем ничего общего с реальностью и геополитической обстановкой.

США заинтересованы в том, чтобы РФ не дрейфовала в сторону Китая. Соответственно, условие антиблокового статуса Украины для Америки – вполне приемлемо. И желания Зеленского, мягко скажем, необоснованны", – считает Виктор Савинов. "Мировые лидеры ведут сейчас переговоры по поводу разграничений в Европе – геополитических "красных линий". И базовое условие РФ – чтобы Украина не входила в состав НАТО.

По его словам, не совсем понятно и то, зачем Украине – НАТО, а Альянсу – Украина.

"Вряд ли НАТО сможет помочь нашей стране. Если Зеленский посмотрит на карту, он поймет, что время подлета ракет из РФ в Украину значительно меньше, чем время подлета ракет из стран НАТО. Соответственно, защитить Украину Альянс физически не может, – поясняет эксперт. – Разве что – воевать на украинской территории. Но тогда наша страна превратиться в радиоактивный пепел".

Виктор Савинов отмечает, что у РФ и НАТО на данный момент нет таких противоречий, чтобы конфликт перерос в открытую военную фазу.

"Любая игра с Украиной – это угроза для НАТО. А войны в мире, думаю, никто не хочет. Так почему украинский президент считает, что проблемы Украины должны решать другие страны? Будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал людям мир, – напоминает эксперт. – И пора бы выполнять свое главное обещание, а не давать интервью с тезисами, которые способны привести к мировому конфликту, в результате чего Украина может прекратить свое физическое существование".

Не может быть никаких уступок силам, позволяющим себе бесчеловечное обращение с пленными и не допускающим к ним Красный крест

По мнению политолога Петр Охотина, интервью Владимира Зеленского дает ряд четких месседжей западному потребителю.

"Во-первых, он напоминает – от сильной Украины европейское сообщество только выиграет. Думаю, итальянский читатель должен понять, что агрессивная политика России не является конструктивной. И сильная Украина – гарантия мира в регионе, – отмечает Петр Охотин. – Во-вторых, президент акцентировал, что на восьмом году войны мы имеем право на оружие для обороны. И подчеркнул, что Украина отказалась от своего ядерного потенциала. В-третьих, он ясно назвал причину, почему имплементацию договоров срывает именно Россия и ее оккупационные администрации – так называемые "ЛНР" и "ДНР". Не может быть никаких уступок силам, позволяющим себе бесчеловечное обращение с пленными и не допускающим к ним Красный крест".

Ранее на портале "Комментарии" — Социологи рассказали, в каких регионах Украины больше всего поддерживают Зеленского.

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