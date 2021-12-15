Андрей Богдан о Зеленском: мы уже его не спасем, его уже невозможно спасти

Как передает портал "Комментарии", бывший глава Офиса президента Андрей Ермак дал откровенное интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором раскритиковал главу государства Владимира Зеленского, заявив, что президент за эти 2 года сильно изменился.

Андрей Богдан. Фото из открытых источников

Андрей Богдан отметил, Владимир Зеленский пошел во власть не за идею. Говоря о себе Богдан отметил, что кто бы что ему не говорил, в чем бы его не упрекал, но у него, когда он был главой ОП, не было ни одного друга министра.

"Из тех, кто там был министрами при мне я до их назначения не знал ни одного", – отметил экс-глава Офиса президента.

Также Андрей Богдан отметил, что несмотря на то, что Алексей Гончарук был его замом в Офисе президента не он продвигал его кандидатуру на пост премьер-министра.

"Не я назначал Гончарука. Его выбрал Владимир Александрович Зеленский. Я его завел на должность своего зама, а он (Ред. Зеленский) его выбрал", – отметил Богдан.

Он добавил, президент должен был ставить на высокие должности не тех людей, с которыми ему комфортно, а тех, которые говорят правду, с которыми, наоборот, некомфортно.

"Когда ты сохраняешь свою теплую ванну, когда тебе нужно целоваться, а не работать, то вот мы получаем то, что мы получили. Но мы его (Ред. Зеленского) уже не спасем. Его уже невозможно спасти. Мне тысячи людей говорят – пойди с ним поговори, ты же можешь ему объяснить, что происходит, но я не могу", – отметил Андрей Богдан.

Экс-глава ОП также добавил, что президент даже не посмотрит это интервью. На уточняющий вопрос Дмитрия Гордона, почему Зеленский не посмотрит это видео, Богдан ответил, что президенту просто не дадут, ему запретят.

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