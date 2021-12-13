Кейс Гогилашвили: почему власти нужно срочно сделать работу над ошибками

Появилась информация, что Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который неоднократно скандалил во время общения с полицейскими.

Александр Гогилашвили. Фото: 24 канал

О чем говорит ситуация с Гогилашвили? Почему она стала возможной? Как избежать подобного впредь? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Случай с Гогилашвили показал, что назначают на должность того, кто под рукой, кто лоялен

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь так комментирует ситуацию:

"К сожалению, это не первый и, уверен, не последний такой случай в нашем государстве. Сперва в сети появилось видео скандала 8 декабря на блокпосте полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что Гогилашвили попросили предъявить документы. А потом и второе видео подобного "общения" замминистра, причем сделанное ранее, чем первое. Это говорит, о том, что такое происходит повсеместно, но просто не предано огласке из-за каких-либо обстоятельств".

По словам Дениса Бондаря, за 2,5 года нахождения "слуг" у власти мы видели, массу случаев, когда даже при нарушениях уголовного характера народные депутаты и люди, находящиеся рядом с властью, уходили от ответственности. Достаточно вспомнить ряд резонансных ДТП.

"Всё это порождает в людях, приближенных к власти, чувство безнаказанности и приводит к такой манере поведения с подчиненными и окружающими, – отмечает адвокат. – Стоит отметить, что моментальное увольнение из-за подобного рода скандала – это правильное решение власти. Но если она и далее продолжает игнорировать законы при принятии решений в угоду политической необходимости, это в будущем создаст плацдарм для повторения и умножения таких случаев, как с Гогилашвили".

Также, по словам Дениса Бондаря, большой проблемой является отсутствие во власти квалифицированных кадров.

"Поэтому назначают на должность того, кто под рукой. Кто лоялен, – поясняет эксперт. – Как и в случае с Гогилашвили, который оказался мужем помощницы Зеленского. И у которого, как мы видим из биографии, на момент назначения (март 2020-го) даже не было профильного образования и опыта работы по специальности право. Проведение честных конкурсов на места, когда упор делается на порядочность и профессионализм, а также чёткое следование законам Украины — это единственный правильный рецепт для предотвращения повторения таких ситуаций, как с теперь уже бывшим замминистра внутренних дел".

Само по себе увольнение не решит тех проблем, которые могут быть связана с Гогилашвили, являющимся, по данным СМИ, гражданином РФ

Адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва Андрей Помазанов позитивным считает то, что на скандал с Гогилашвили отреагировали довольно оперативно и министр МВД Денис Монстырский, и президент Владимир Зеленский.

"Но само по себе увольнение не решит тех проблем, которые могут быть связана с Гогилашвили, являющимся, по данным СМИ, гражданином РФ. И ранее работавшим, по некоторым данным, на депутатов российской Госдумы. Настораживает и тот факт, что жена Гогилашвили – Мария Левченко, по данным СМИ, давно работает с Зеленским, еще с "Квартала". И что она, как утверждают журналисты, в данный момент является помощником (советником) главы государства, при том, что получает зарплату из "Квартала" и никак не оформлена в Офиса президента", – отмечает Андрей Помазанов.

Он подчеркивает, что при нормальном раскладе в демократическом государстве, которое заботится о своей нацбезопасности, Гогилашвили должен был пройти ряд проверок.

"Каким образом гражданин РФ попал в МВД Украины? Как получилось, что высшее образование соответствующего уровня он получил лишь в 2020-м (Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право", если судить по данным с сайта МВД) за несколько месяцев до вступления в должность замминистра? При том, что в 2019 работал социальным работником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи" (г.Киев). Какие функции выполняет при Зеленском жена Гогилашвили? Всё это должно было бы стать предметом расследования СБУ и других спецслужб. Но мы понимаем, что если такое расследование при действующей власти и будет проводиться, то станет просто формальным, – подчеркивает Андрей Помазанов. – С учетом того, что вся власть — законодательная, исполнительная, правоохранительные органы — сосредоточены в одних руках, мы никакого расследования по этому поводу (по крайней мере — эффективного, результативного) точно не увидим".

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