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Богдан рассказал, что на Зеленского перестал влиять человек, за которым всегда было последнее слово

Экс-глава Офиса президента считает, что Владимир Зеленский на 2,5 года у власти кардинально поменялся

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Знающие люди всегда говорили, что Первая леди Елена Зеленская имеет огромное влияние на своего супруга Владимира Зеленского. И тогда, когда знакомые, друзья, коллеги, партнеры не могли достучаться до Зеленского своё слово говорила Елена. Она всегда умела найти необходимые слова, умела сказать то, что не могли другие. Довольно часто Зеленский прислушивался и даже менял своё мнение. Теперь же и Елена Зеленская потеряла своё влияние на президента. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью программе "В гостях у Гордона" рассказал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Богдан рассказал, что на Зеленского перестал влиять человек, за которым всегда было последнее слово

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Дмитрий Гордон задал прямой вопрос Андрею Богдану: "кто сейчас из окружения Зеленского может сказать ему "Нет!", избежав при этом негативных для себя последствий?". Богдан ответил очень лаконично, что такого человека уже нет. 

При этом экс-глава ОП добавил, что даже Елена Зеленская уже не может так повлиять на решение Владимира Зеленского. На уточняющий вопрос Гордона, могла ли Елена раньше влиять на Зеленского, Богдан ответил утвердительно, что это бесспорно.

"Она всегда была последним (Ред. аргументом). Лену он (Ред. Зеленский) всегда боялся в хорошем смысле этого слова. Лена уже ничего не может", – отметил Андрей Богдан.

При этом экс-чиновник добавил, что несмотря на критику в адрес Владимира Зеленского с Еленой Зеленской он в нормальных отношениях и ничего плохого о ней сказать не может.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM
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