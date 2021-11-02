В Харькове выбрали нового мэра: могло ли быть по-другому и что будет дальше

Городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила результаты выборов на должность городского головы Харькова. Согласно обнародованным данным, за и.о. мэра Игоря Терехова (Блок Кернеса "Успешный Харьков") проголосовали 146 240 пришедших на участки избирателей (50,66 %), за его главного конкурента Михаила Добкина (самовыдвиженец) — 82 008 человек (28,41%). То есть, Терехов, набравший более половины голосов, побеждает в первом туре.

Выборы мэра Харькова - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Добкин, в свою очередь заявил, что будет оспаривать результаты в суде.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что показала ситуация с выборами в Харькове, а также, как она может развиваться дальше.

Остается ощущение договорного матча, где каждый играет свои роли

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что сам ход условной битвы за Харьков можно охарактеризовать фразой экс-главы ОП Андрея Богдана — скукотища.

"Была классическая кампания со слабым содержанием. Интрига заключалась лишь в том, сумеет ли Терехов победить в один тур или выборы придется провести в два, – поясняет политолог. – Но остается ощущение договорного матча, где каждый играет свои роли. Понятно, что Добкин заявил, что будет судиться и так далее. Но ему просто важно выйти из ситуации с высоко поднятой головой. И рассказывать, что во втором туре он бы обязательно "дожал". Однако социология фиксировала соотношение 2 к 1 в пользу Терехова в первенстве – кто настоящий последователь Кернеса".

По мнению Андрея Золотарева, что выборы могут пройти в один тур стало понятно после того, как ничем не закончились слухи о возможном участии в них Юлии Светличной – нардепа Рады IX созыва, председателя Харьковской ОГА 2016-2019 годов.

"Ее появление сыграло бы против Терехова и на руку Добкину. Но этого не случилось, – отмечает эксперт. – И это говорит о том, что политика Офиса президента не региональном треке стала более качественной после того, как этим занялся Кирилл Тимошенко. ОП договаривается с региональными элитами, выступает в качестве партнера. Эффективность действий выросла. И всё, по сути, было решено до дня выборов".

Если бы другие кандидаты шли на обострение, мощно боролись за победу, всё выглядело бы иначе

Политический эксперт Александр Савченко уверен, что ситуация с выборами в Харькове показала – Офис президента имеет возможности, силы – по договоренности назначить того мэра, какой им нужен.

"Я не верю тому количеству голосов, которые показаны сейчас. Кандидаты в мэры делали свои замеры, они показывают, что такого роста у Терехова не могло быть. Его задача была пройти в первом туре. Во втором это было бы скорее невозможным. Никто бы не поверил. Сейчас мало кто будет разбираться — на это и идет расчет. Банковая надеется, что харьковчанам будет не до этого. А если начнут разбираться, тут же Харьков окажется в "красной зоне" (по сути, он и так уже в ней). И разбираться будет некому, да и не зачем", – поясняет эксперт.

Он уверен: если бы другие кандидаты шли на обострение, мощно боролись за победу, всё выглядело бы иначе.

"А нынешнее заявление Михаила Добкина о подаче в суд – вялое. Оно ему ничего не даст. И он, думаю, это понимает. Сложно сказать, какие другие действия он мог бы применить. Выводить людей на улицу – это их подставить. Им тут же впаяют нарушения карантинных мер и так далее. И всё же Добкин должен был предвидеть развитие таких событий. И бороться за победу раньше, – считает Александр Савченко. – Отмечу, что в Харькове достаточное количество олигархических групп. По моим сведениям, они почти все праздновали победу Терехова. Что для меня неожиданно. Я считал, что среди богатых людей есть всё же некое расслоение. Но его нет. Большинство "легли" под Банковую, под власть. И приняли Терехова. Не как уникального менеджера, не как последователя Кернеса, не как проводника идей харьковчан – а как персону, которая устраивает всех. Ни рыба, ни мяса. Что для Харькова, я считаю, плачевно".

Никто не проиграл — все остались при своих

Политолог Кирилл Сазонов уверяет, что победа Игоря Терехова на выборах мэра Харькова была очевидна и предсказуема.

"Я об этом писал еще летом. Харьков – это прекрасный город. И его развитие, в том числе по энергосбережению, говорит о том, что команда управленцев со своими задачами справляется. Так что харьковчане голосуют за них", – отмечает политолог.

Кирилл Сазонов считает, что для Добкина эти выборы были просто информповодом, возможностью напомнить о себе.

"Он уже давно стал киевским политиком, а Харьков ему не интересен. Как и он Харькову. Так что все обсуждения и споры были исключительно вокруг количества туров. Выиграет Терехов в первом или во втором. Выиграл в первом, сэкономили бюджетные деньги. Добкин продолжит играть в политику на уровне Киева. То есть никто не проиграл — все остались при своих", – резюмирует политолог.

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