Нардеп Гео Лерос назвал Зеленского главным предателем Украины и показал ему нецензурный жест (ВИДЕО)

Внефракционный нардеп Гео Лерос, выступая с трибуны Рады, перед тем как нардепы собирались голосовать за назначение министра обороны, назвал президента страны Владимира Зеленского предателем, а также показал ему нецензурный жест. Об этом сообщает Telergam-канал PavlovskyNEWS.

Гео Лерос - фото: УНИАН

"Добрый день, господин президент. Вижу ваш Ермак (Андрей Ермак — глава Офиса президента — ред.) тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в стране", — сказал народный избранник в адрес государственного главы.

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук прервал выступление Лероса, попросив выключить нардепу микрофон. На что последовал ответ народного депутата — он показал Владимиру Зеленский нецензурный жест средним пальцем.

Член партии "Слуга народа" Мария Мезенцева выступила с просьбой рассмотреть данный инцидент на регламентном комитете.

Напомним, что на заседании 4 ноября, Верховная Рада рассматривает назначения кандидатов на должности министров. Так, нардепы проголосовали за назначение Алексея Резникова на пост министра обороны. Как стало известно, большинство народных избранников поддержало назначение Резникова на новую должность. Свой утвердительный голос дали 273 нардепа. В частности, "слуги народа" дали 228 голосов.

Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, какие шансы имеют другие кандидаты на должности министров, а также к чему могут привести кадровые изменения в правительстве.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!