Верховная Рада назначила министром экономики Алексея Любченко

Народные депутаты поддержали кандидатуру Алексея Любченко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. За такое решение проголосовали 293 нардепа, передает корреспондент "Комментариев".



Министр экономики Украины Алексей Любченко. Фото: nv.ua

В своем выступлении перед парламентом Алексей Любченко отметил, что имеет значительный опыт работы в реальном секторе экономики и органах государственной власти.

"Особое чувство, которое я фиксирую в стране за последние годы, — нет единого баланса, отсутствует координация социально-экономических процессов, не определена точка экономического роста. И, наконец, — "драйверы" потеряли инициативу", — сказал Любченко.

По его словам, сейчас в Украине есть незначительные сдвиги, важные реформы и проекты. Среди стратегических целей в экономике он назвал развитие конкуренции малого и среднего бизнеса, технологический прорыв и экономическую независимость, однако самое важное — организация этих процессов.

"Министерство должно синхронизировать работу государственных органов. Министерство должно обеспечить стратегический менеджмент развития страны. Поиск стимулов для роста — вот что главное", — считает кандидат в министры экономики.

За его кандидатуру на должность министра проголосовали 293 народных депутата.



Перед голосованием в парламенте Алексей Любченко выступил в Комитете Верховной Рады по вопросам экономической политики и "сорвал аплодисменты". Комитет рекомендовал парламенту утвердить его в должности министра экономики и первого вице-премьера Украины.

Любченко имеет III ранг государственного служащего. В налоговой системе он работает с сентября 2009 года. Главой Государственной налоговой службы Украины был назначен в апреле 2020 года.

Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины уволила министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, которые написали заявления по собственному желанию. Также уволен министр здравоохранения Максим Степанов.

Вместо Максима Степанова главой Минздрава назначили Виктора Ляшко. Министерство инфраструктуры возглавил Александр Кубраков.

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