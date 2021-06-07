Ужастики от Авакова: реальна ли угроза теракта на украинском газопроводе

Украинский участок газопровода, по которому проходит транзит российского газа, оказался под угрозой вероятных террористических актов. По мнению главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, провокаций именно такого рода стоит ожидать в связи с возможным запуском скандально известного "Северного потока-2".



Аваков предупреждает о возможных терактах на ГТС Украины. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" поинтересовались у экспертов, действительно ли есть подобная угроза или это лишь продолжение кампании против СП-2. Также специалисты попытались спрогнозировать, как можно минимизировать риски для нашей газотранспортной системы (ГТС).

"Угроза существует всегда"

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский подчеркивает, что угроза терактов на ГТС существует всегда. В том числе сейчас, в связи с тем, что это может быть политически выгодно России.

"Но я бы не преувеличивал эти опасности, — отмечает эксперт. — Украинская ГТС избыточна по своей мощности. И, если, не дай бог, произойдет теракт на одной нитке, можно подключить вторую, третью… Так что такой теракт, кроме политического звучания, вряд ли серьезно ограничит транзитные возможности Украины".

По словам Леонида Униговского, минимизировать угрозу можно за счет грамотно продуманной системы охраны ГТС. В частности, должен быть постоянный мониторинг, использоваться дроны, некие автоматические системы, системы видеонаблюдения, телеметрии. Всё то, что, по словам Леонида Униговского, уже внедрено или внедряется.

Для провокаций могут даже нанять местных жителей

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква уверен, что после завершения строительства СП-2 и до завершения контракта с Нафтогазом на транзит (заключен между Газпромом и Нафтогазом в декабре 2019 года сроком на 5 лет), Россия заинтересована в любых перебоях в работе ГТС.

"Это могут быть и нанятые местные для проведения любых терактов, — предупреждает он. — После того, как контракт на транзит завершится, Россию ничего не будет сдерживать от осуществления "контролируемых" терактов, даже на свое стороне. Плюс россияне могут "разобрать" часть компрессорных станций, связывающих наши ГТС".

"Это развлечение для маньяков"

А вот эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко придерживается слегка другого сценария развития ситуации.

"После окончания строительства СП-2 и начала прокачки по нему газа, смысл в любых терактах на украинской ГТС отпадает. В лучшем для нас варианте она будет использоваться как резервный канал поставок газа из РФ в ЕС. Повреждать же пустую трубу... Это развлечение для маньяков каких-то, разве что. И вероятность подобного — очень низкая", — считает эксперт.

По мнению Юрия Гаврилечко, ни в РФ, ни в ЕС такой диверсии просто не заметили бы. И ни малейшего влияния на обеспечение европейских потребителей газом она не окажет.

"А раз никто не заметит диверсии, то зачем она нужна?" — риторически вопрошает специалист.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что 4 июня финишировали строительные работы над первой ниткой "Северного потока-2", о чем стало известно из заявления российского президента Владимира Путина. Эксперты растолковывали, почему тем, кто боролся с запуском скандального газопровода, не удалось его остановить.

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