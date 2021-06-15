logo
Русский Українська

BTC/USD

39965.49

ETH/USD

2523.55

LTC/USD

173.33

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Увольнение Арсена Авакова: есть ли сейчас предпосылки для этого
commentss НОВОСТИ Все новости

Увольнение Арсена Авакова: есть ли сейчас предпосылки для этого

В "Слуге народа" рассказали, будут ли новые отставки в Кабмине

15 июня 2021, 21:45
Автор:

Ольга Чародий

В Кабинете Министров Украины до осени точно не планируется никаких перестановок, в том числе и отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр КорниенкоНо дыма без огня не бывает, а слухи об отставке Авакова периодически всплывают.

Увольнение Арсена Авакова: есть ли сейчас предпосылки для этого

Арсен Аваков (фото из открытых источников)

Есть ли предпосылки для этого в данный момент или в обозримом будущем? Эксперты оценили ситуацию для портала "Комментарии".

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен: если Аваков будет играть в персональный политический проект, его отставка вполне возможна.

"В то же время, главе МВД удалось пересидеть самый сложный момент, когда Зеленский был политически силен и практически неуязвим. Сейчас всё иначе. И чем дальше, тем меньше вероятность отставки Авакова", — считает эксперт.

Он напоминает, что Аваков – не только с 2014 года бессменный министр внутренних дел, но и крупный бизнесмен, практически олигарх. И в силу властных возможностей способен выстраивать отношения с региональными элитами.

"Ссорится с ним уже не с руки даже Зеленскому, — отмечает Александр Палий. — В то же время, у Авакова серьезная уязвимость — нет позитивного рейтинга. Резюмируя: отставка главы МВД в ближайшее время теоретически возможна, но практически — маловероятна".

Политтехнолог Александр Кондратенко уверен, что на сегодняшний день разговоры об отставке Авакова – информационный шум, не более того.

"Хоть отставка Арсена Борисовича является "частым вопросом", он один из немногих, кто остается неким гарантом перед Западом, что в Украине плюс-минус всё стабильно. Роль МВД как гаранта внутриполитической стабильности усиливается. И, несмотря на нападки критиков, позиции Авакова остаются крепкими", — отмечает эксперт.

По его словам, как показывает практика, сколько бы не регистрировали проектов постановления об увольнении с должности министра внутренних дел, пока у Зеленского есть договоренности с Аваковым, а большинство правящей фракции "Слуга народа" поддерживает Зе, министру МВД нечего бояться.

"В обозримом будущем своеобразным "маркером" для главы МВД является дело об убийстве Павла Шеремета, — продолжает Александр Кондратенко. — Зеленский в 2020-м намекнул, что Аваков будет оставаться министром до тех пор, пока президент не увидит, в частности, результат по делу Шеремета. Но и это может оказаться лишь "разговорами в пользу бедных". Когда у главы государства спросили о возможности отставки главы МВД, если подозреваемых по делу Шеремета оправдают, конкретного ответа не последовало".

Среди вариантов того, как могут "уйти" Авакова, политтехнолог называет следующий: обращение депутатов и сбор подписей о недоверии всему Кабмину.

"Но для этого надо собрать 150 подписей. Что маловероятно на сегодняшний день и в краткосрочной перспективе. Ближе к зиме – возможно", — размышляет Александр Кондратенко.

Еще есть вариант, когда вопрос об отставке министра поднимает сам премьер-министр.

"Но тут точно "штанга", поскольку у Шмыгаля с Аваковым всё хорошо. Ну и по собственному заявлению — точно нет, — отмечает эксперт. — Аваков обладает большим влиянием на ситуацию в стране и может вполне успешно конфликтовать с Офисом президента.
Разумеется, президент не очень доволен такой влиятельностью Авакова. Но пока с этим мирятся, ведь на текущий момент у Зеленского нет человека, который мог бы занять место нынешнего руководителя ведомства. Желание поставить МВД полностью под свой контроль может сыграть в конкретный минус для всей конструкции шатающейся власти Зе".

Ранее мы сообщали, что некоторые дискредитирующие министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информкампании могли быть заказаны представителями Офиса президента.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ