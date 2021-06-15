Увольнение Арсена Авакова: есть ли сейчас предпосылки для этого

В Кабинете Министров Украины до осени точно не планируется никаких перестановок, в том числе и отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Но дыма без огня не бывает, а слухи об отставке Авакова периодически всплывают.

Арсен Аваков (фото из открытых источников)

Есть ли предпосылки для этого в данный момент или в обозримом будущем? Эксперты оценили ситуацию для портала "Комментарии".

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен: если Аваков будет играть в персональный политический проект, его отставка вполне возможна.

"В то же время, главе МВД удалось пересидеть самый сложный момент, когда Зеленский был политически силен и практически неуязвим. Сейчас всё иначе. И чем дальше, тем меньше вероятность отставки Авакова", — считает эксперт.

Он напоминает, что Аваков – не только с 2014 года бессменный министр внутренних дел, но и крупный бизнесмен, практически олигарх. И в силу властных возможностей способен выстраивать отношения с региональными элитами.

"Ссорится с ним уже не с руки даже Зеленскому, — отмечает Александр Палий. — В то же время, у Авакова серьезная уязвимость — нет позитивного рейтинга. Резюмируя: отставка главы МВД в ближайшее время теоретически возможна, но практически — маловероятна".

Политтехнолог Александр Кондратенко уверен, что на сегодняшний день разговоры об отставке Авакова – информационный шум, не более того.



"Хоть отставка Арсена Борисовича является "частым вопросом", он один из немногих, кто остается неким гарантом перед Западом, что в Украине плюс-минус всё стабильно. Роль МВД как гаранта внутриполитической стабильности усиливается. И, несмотря на нападки критиков, позиции Авакова остаются крепкими", — отмечает эксперт.

По его словам, как показывает практика, сколько бы не регистрировали проектов постановления об увольнении с должности министра внутренних дел, пока у Зеленского есть договоренности с Аваковым, а большинство правящей фракции "Слуга народа" поддерживает Зе, министру МВД нечего бояться.

"В обозримом будущем своеобразным "маркером" для главы МВД является дело об убийстве Павла Шеремета, — продолжает Александр Кондратенко. — Зеленский в 2020-м намекнул, что Аваков будет оставаться министром до тех пор, пока президент не увидит, в частности, результат по делу Шеремета. Но и это может оказаться лишь "разговорами в пользу бедных". Когда у главы государства спросили о возможности отставки главы МВД, если подозреваемых по делу Шеремета оправдают, конкретного ответа не последовало".

Среди вариантов того, как могут "уйти" Авакова, политтехнолог называет следующий: обращение депутатов и сбор подписей о недоверии всему Кабмину.

"Но для этого надо собрать 150 подписей. Что маловероятно на сегодняшний день и в краткосрочной перспективе. Ближе к зиме – возможно", — размышляет Александр Кондратенко.

Еще есть вариант, когда вопрос об отставке министра поднимает сам премьер-министр.

"Но тут точно "штанга", поскольку у Шмыгаля с Аваковым всё хорошо. Ну и по собственному заявлению — точно нет, — отмечает эксперт. — Аваков обладает большим влиянием на ситуацию в стране и может вполне успешно конфликтовать с Офисом президента.

Разумеется, президент не очень доволен такой влиятельностью Авакова. Но пока с этим мирятся, ведь на текущий момент у Зеленского нет человека, который мог бы занять место нынешнего руководителя ведомства. Желание поставить МВД полностью под свой контроль может сыграть в конкретный минус для всей конструкции шатающейся власти Зе".

Ранее мы сообщали, что некоторые дискредитирующие министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информкампании могли быть заказаны представителями Офиса президента.

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