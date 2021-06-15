Увольнение Арсена Авакова: есть ли сейчас предпосылки для этого

В Кабинете Министров Украины до осени точно не планируется никаких
перестановок, в том числе и отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Об
этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Но дыма без огня не бывает, а слухи об отставке Авакова
периодически всплывают.
Арсен Аваков (фото из открытых источников)
Есть ли предпосылки для этого в данный момент или в обозримом будущем? Эксперты оценили ситуацию для портала
"Комментарии".
Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий
уверен: если Аваков будет играть в персональный политический проект, его
отставка вполне возможна.
"В то же время, главе МВД удалось пересидеть самый сложный
момент, когда Зеленский был политически силен и практически неуязвим. Сейчас
всё иначе. И чем дальше, тем меньше вероятность отставки Авакова", — считает
эксперт.
Он напоминает, что Аваков – не только с 2014 года бессменный
министр внутренних дел, но и крупный бизнесмен, практически олигарх. И в силу
властных возможностей способен выстраивать отношения с региональными элитами.
"Ссорится с ним уже не с руки даже Зеленскому, — отмечает
Александр Палий. — В то же время, у Авакова серьезная уязвимость — нет
позитивного рейтинга. Резюмируя: отставка главы МВД в ближайшее время
теоретически возможна, но практически — маловероятна".
Политтехнолог Александр Кондратенко уверен, что на
сегодняшний день разговоры об отставке Авакова – информационный шум, не более
того.
"Хоть отставка Арсена Борисовича является "частым
вопросом", он один из немногих, кто остается неким гарантом перед Западом,
что в Украине плюс-минус всё стабильно. Роль МВД как гаранта внутриполитической
стабильности усиливается. И, несмотря на нападки критиков, позиции Авакова
остаются крепкими", — отмечает эксперт.
По его словам, как показывает практика, сколько бы не
регистрировали проектов постановления об увольнении с должности министра внутренних
дел, пока у Зеленского есть договоренности с Аваковым, а большинство правящей
фракции "Слуга народа" поддерживает Зе, министру МВД нечего бояться.
"В обозримом будущем своеобразным "маркером" для
главы МВД является дело об убийстве Павла Шеремета, — продолжает Александр
Кондратенко. — Зеленский в 2020-м намекнул, что Аваков будет оставаться
министром до тех пор, пока президент не увидит, в частности, результат по делу
Шеремета. Но и это может оказаться лишь "разговорами в пользу бедных". Когда у
главы государства спросили о возможности отставки главы МВД, если подозреваемых
по делу Шеремета оправдают, конкретного ответа не последовало".
Среди вариантов того, как могут "уйти" Авакова, политтехнолог
называет следующий: обращение депутатов и сбор подписей о недоверии всему
Кабмину.
"Но для этого надо собрать 150 подписей. Что маловероятно на
сегодняшний день и в краткосрочной перспективе. Ближе к зиме – возможно", —
размышляет Александр Кондратенко.
Еще есть вариант, когда вопрос об отставке министра поднимает
сам премьер-министр.
"Но тут точно "штанга", поскольку у Шмыгаля с Аваковым всё
хорошо. Ну и по собственному заявлению — точно нет, — отмечает эксперт. —
Аваков обладает большим влиянием на ситуацию в стране и может вполне успешно
конфликтовать с Офисом президента.
Разумеется, президент не очень доволен такой
влиятельностью Авакова. Но пока с этим мирятся, ведь на текущий момент у
Зеленского нет человека, который мог бы занять место нынешнего руководителя
ведомства. Желание поставить МВД полностью под свой контроль может сыграть в
конкретный минус для всей конструкции шатающейся власти Зе".
Ранее мы сообщали, что некоторые дискредитирующие министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информкампании могли быть заказаны представителями Офиса президента.
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