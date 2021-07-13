Статья Путина: какой посыл должна услышать Украина и какие могут быть последствия

Президент РФ Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". На сайте Кремля выложили вечером 12 июля не только русскоязычную, но и украиноязычную версию.



Какие посылы Владимир Путин приготовил для Украины в своей статье

Что означают тезисы, заложенные Путиным в статью? Зачем это делается? Какие могут быть последствия? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Послание Путина Украине

Политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина отмечает, что 4/5 статьи Путина, которые очень похожи на изложение советских школьных учебников истории с вкраплением канонических образов современной российской спецпропаганды.

"Надеюсь вскоре увидеть аналитическую работу Института национальной памяти или других профильных институций, посвящённую деконструкции данного текста с позиций современной исторической науки, которая ушла далеко за горизонт от (пост)советских представлений об этносе и нации, в основе которых — брошюра Сталина о национальном вопросе начала ХХ в. Что касается манипуляций и фейков, то подобные тексты уже давно стали предметом специальных исследований многих аналитических центров", – подчеркивает Елена Галкина.

По ее словам, структурно и качественно близкий текст Путин публиковал около года назад – о Второй Мировой.

"Также почти весь он представляет собой советский хрестоматийный нарратив, и лишь в последних абзацах выдвигается предложение собраться "ядерной пятёркой" Совбеза ООН. Напомню, что инициатива не была поддержана другими странами, несмотря на много более благоприятную для Кремля обстановку, – отмечает эксперт. – Пожалеем несчастных российских учителей и школьников, которые теперь, видимо, вынуждены будут это проходить на уроках истории, и перейдём к краткому анализу последних страниц текста, стараясь ответить на классические вопросы: какое послание, кому адресовано и почему именно сейчас?"

Послание, по мнению Елены Галикной, видимо, такое: покоритесь, или Украина будет разрушена. А пока отдайте нам Донбасс и прекратите интегрироваться в НАТО, и мы, может быть, подождём с разрушением, если будете себя хорошо вести.

Эксперт считает, что это следует из таких тезисов статьи:

- сейчас Украина – это проект "анти-Россия", авторы которого – западные, держится этот "проект" исключительно "под протекторатом, контролем со стороны западных держав", осуществляется "прямое внешнее управление", "военное "освоение" территории Украины, развёртывание инфраструктуры НАТО";

- "всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и озлобление – и мировая история это не раз доказывала – весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьёзными рисками и тяжёлыми последствиями";

- "мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну";

- "Россия открыта для диалога с Украиной (...) Но нам важно понимать, что партнёр отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами";

- "Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией";

- "Киеву Донбасс просто не нужен".

Аналитик предполагает, что послание адресовано, прежде всего, украинскому президенту Зеленскому. И вряд ли случайно появилось во время его визита в Германию и непосредственно перед встречей с канцлером Меркель, а также на фоне подготовки визита президента Украины в США.

"Начиная с "госпереворота", "погромов", "новой Хатыни" и заканчивая обвинениями Зеленского во "вранье" и заведомо неприемлемым для Украины предложением напрямую говорить с "ДНР" и "ЛНР" об "особом статусе Донбасса", лексика статьи, обращённая к президенту Украины, сама по себе не располагает к диалогу. Скорее, цель осталась прежней, как и во время весеннего обострения у границы, – деморализовать Зеленского, испугать его, заставить снизить активность переговоров со странами НАТО – и не препятствовать информационно и дипломатически организации голосования на оккупированных территориях на выборах в Госдуму РФ в сентябре. Весной не получилось, эффект скорее был обратный", – резюмирует Елена Галкина.

Инициативы России в отношении Украины

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко уверена, что статью Путина стоит рассматривать не как отдельный материал, а в совокупности с предыдущими событиями. И ограничивать его заявления исключительно направленностью на российского потребителя в рамках предвыборной кампанией в Госдуму будет неверно.

В статье, по словам эксперта, можно выделить такие основные посылы:

1. Риторика официальных лиц России по отношению к украинской власти в этом году изменилась кардинально. Если в 2014 году РФ признала Порошенко легитимным президентом, то сейчас Путин отказывается от общения с Зеленским, рассматривая его не как президента суверенного государства, а как пешку в геополитической игре других государств – США и частично Европы. Это крайне негативный посыл украинской власти, хуже которого может быть только полное официальное непризнание первых лиц нашего государства.

2. Путин заявил, что "анти-Украиной" Россия не станет, но Украину против России использовать не позволит. Предпринимающие такие попытки, по его мнению, разрушат свою страну. А это однозначный посыл и украинской власти, и странам НАТО в целом, увеличивающим свое присутствие на территории Украины, и Великобритании в частности, направившей свой эсминец в территориальные воды у берегов Крыма.

3. Часть Украины Путин называет "наши исторические территории". Это также кардинальное изменение риторики: подобных заявлений власть РФ на официальном уровне ранее не допускала. Сейчас же Путин делает упор на якобы искусственности украинского государства, что на фоне непризнания Зеленского как самостоятельного лидера формирует посыл от РФ о якобы несостоятельности нынешней Украины даже как географического объекта.

"По мнению Путина, Советский Союз искусственно, путем проведения политики коренизации, закрепил на госуровне положение о трех славянских народах. По его словам, именно СССР с 1939 по 1954 год присоединил к Украине множество земель, "ограбив", таким образом Россию. И потому Путин считает, что, аннулируя Договор 1922 года, республики-учредители СССР должны вернуться в те границы, в которых они вступали в Союз. Вероятно, это заявление можно рассматривать даже как готовность присоединить к РФ и другие территории Украины. Особенно учитывая массовую выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО", – подчеркивает Ева Антоненко.

С другой стороны, продолжает она, прямых отсылок к подобному президент РФ не дает, заявляя, что Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство на Донбассе, а именно – помогла заключить Минские соглашения. Это очень важный момент, указывающий, кто Путин официально не рассматривает какого-либо другого, в том числе и военного, способа решения вопроса Донбасса.

4. Путин разделил понятие украинцев и украинской власти, поляризируя их: народ Украины назвал трудолюбивым и талантливым, а в том, что Украина стала беднейшей страной Европы, обвинил украинскую власть. Также обвинил ее и в принудительном изменении национальной идентичности украинцев и назвал русских и украинцев единым народом. И это можно рассматривать как посыл всем гражданам Украины, которые на выборах в 2019 году голосовали против Порошенко – против популяризации национализма и "армовира".

"В совокупности с этим стоит вспомнить попытки России сформировать "политического русского", который может проживать в любой стране мира и иметь любое гражданство. А также – упрощенную систему получения российского паспорта для всех граждан Украины без отказа от первого гражданства, ведь в РФ двойное гражданство иметь не запрещено, – подчеркивает эксперт. – Это – уже начало активной работы "мягкой силы" и намерения увеличить количество политически лояльных граждан за рубежом РФ. Здесь стоит вспомнить, что после "горячей" Второй Мировой началась Холодная война, которую часто называют Третьей Мировой. В основном она проходила в информационном пространстве и заключалась в борьбе за умы. Именно вовлеченность в идеологию, культуру и т.д. помогает сформировать положительное отношение к государству-источнику, а это – уже половина дела в современных войнах. Благодаря интернету и доступности информации даже в случае блокировок в нынешние времена делать это гораздо проще".

Кроме этого, отмечает Ева Антоненко, сейчас неофициально ходят слухи о том, что Россия планирует создавать в Украине новый пророссийский политический проект, то есть, работа проводится комплексно.

"Однако каких-либо кардинальных шагов в отношении Украины по инициативе РФ пока, скорее всего, ждать не стоит, – считает эксперт. – Они возможны разве что в случае форс-мажорных обстоятельств, соразмерных событиям 2014 года".

Напомним, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, может ли разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина свидетельствовать о начале реализации неких закулисных договоренностей.

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