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Глава МВД Аваков подает в отставку — СМИ

Согласно информации в Сети, Арсен Аваков лично написал заявление об отставке

сегодня, 17:42
Автор:

Вечканова Елена

Уже 15 июля, народные депутаты могут рассмотреть вопрос об отставке Арсена Авакова, возглавляющего Министерство внутренних дел Украины. Такую информацию сообщает "УНН", ссылаясь на личные источники.

Глава МВД Аваков подает в отставку — СМИ

Арсен Аваков подает в отставку. Фото из открытых источников

Согласно утверждениям журналистов, вопрос будет обсуждаться в парламенте во время заседания в ближайший четверг.

Эту информацию подтвердило еще несколько отечественных изданий. Похожим заявлением "отличились" и некоторые инсайдерские Telegram-каналы, в том числе "Шептун".

Как пишут администраторы канала, Арсен Аваков якобы лично написал заявление об отставке. Причина такого решения пока не известна.

Также, по информации "Шептуна", представители монобольшинства могут рассмотреть увольнение еще нескольких персон, имеющих отношение к правоохранительной системе Украины.

"Источник рассказал, что также хотят пакетом уволить Венедиктову и Малюську. Сегодня это будут решать Слуги на фракции", — пишут в Telegram-канале.

Официальной информации от самого Арсена Авакова или же от Министерства пока еще не поступало.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивали недавнее заявление представителей "Слуги народа" о том, что перестановок в Кабмине до осени-2021 ждать не стоит. Какие же шансы имелись на отставку Авакова и может ли он создавать личный политический проект, читайте в нашем материале.

Также на портале можно узнать, какую оценку специалисты дали недавних "ужастикам" от Арсена Авакова, касающихся вероятных провокаций на газотранспортной системе Украины. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1936266-rada-v-chetver-rozglyane-vidstavku-avakova
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