Что обещает сделать Ляшко в должности министра здравоохранения: детали

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации заслушал главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и поддержал его кандидатуру на должность главы Министерства здравоохранения. Об этом рассказал глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.



Виктор Ляшко, кандидат на должность главы Минздрава. Фото: slovoidilo.ua

Члены комитета заслушали премьер-министра Дениса Шмыгаля, который направил в ВР представление о назначении Ляшко министром здравоохранения, и пообщались с кандидатом.



Приоритетные задачи Минздрава в борьбе с коронавирусом Виктор Ляшко видит так:

— нарастить темпы вакцинации от COVID -19 в ближайшие три месяца;

— подготовить медицинскую систему к возможной очередной волне пандемии коронавируса;

— восстановить производство вакцин в Украине.

Среди иных приоритетов — создание модели страховой медицины и службы защиты от биологических угроз.

"Более подробно план действий на первые 100 дней работы он пообещал представить позже. Но мне лично нравится, что Ляшко не только определяет вызовы, имеет ориентиры и стратегии", — отметил Радуцкий.

Кандидатуру Виктора Ляшко поддержали 13 членов профильного комитета из 14 присутствующих. Комитет рекомендовал Верховной Раде проголосовать за его назначение на должность руководителя Минздрава. Ожидается, что парламент проголосует за это назначение на внеочередной сессии 20 мая.

Напомним, 19 мая парламентарии уволили министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

Кадровые ротации в Кабмине и будут ли новые увольнения прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также прогнозирует, что нардепы поддержат кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.



Как может сложиться в дальнейшем судьба экс-министра здравоохранения Максима Степанова для портала "Комментарии" попытались спрогнозировать эксперты.

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