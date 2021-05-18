Парад министров «на выход»: чего ожидать украинскому правительству дальше

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Вечканова Елена
Верховная Рада 18 мая устроила настоящий "парад
увольнений" среди руководителей отечественных министерств. Так, во время
внеочередного заседания нардепы довольно дружно поддержали отставку министров инфраструктуры, экономики и здравоохранения.
Рада уволила сразу трех министров, среди которых Степанов. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Больше всего голосов "за" — аж 292 — "собрал" Максим Степанов, который прежде отказался добровольно покинуть занимаемый пост.
"Комментарии" поинтересовались у экспертов, о
чем говорит такой исход голосования. Специалисты попробовали спрогнозировать,
как может дальше сложиться судьба бунтаря-Степанова.
Директор Украинского института политики Руслан
Бортник считает все сегодняшние отставки элементом к подготовке формирования
третьего правительства Зеленского. И нынешний глава Государственной фискальной
службы Любченко, который, скорее всего, займет должность министра экономики и
вице-премьера — это явно кандидатура "под Шмыгаля", вместо Шмыгаля, отмечает
эксперт.
"Первое правительство — Гончарука — условно
можно назвать правительством реформ. Второе — Шмыгаля — правительством
относительной стабилизации, очень консервативным, сориентированным на
внутренние бизнес-круги. Третьим же будет исключительно президентское
правительство, цель которого — вывести страну на трек второго президентского
срока Зеленского", — говорит Руслан Бортик.
По его словам, сегодняшние голосования
показали, что все три министра-отставника не пользовались особой поддержкой в
парламенте.
"Два из них и не собирались защищаться. Третий
— Степанов — банально не смог под давлением Офиса президента. Крупный бизнес,
который стоит за многими фракциями, тоже не хотел из-за Степанова конфликтовать
с Зеленским, — поясняет Руслан Бортник. — Очевидно, что новыми назначениями (на
пост министра экономики прочат главу ГФС Любченко, на пост министра
инфраструктуры — главу "Укравтодора" Курбакова — ред.) будут люди, более
близкие главе государства. Кроме, возможно, руководства Минздрава (скорее
всего, возглавит нынешний главный санврач Ляшко — ред.), куда придет человек,
который должен понравиться западным партнерам и таким образом сбалансировать
эти назначения".
Политический
аналитик Павел Нусс не слишком тепло относится к теперь уже экс-главе Министерства
здравоохранения.
"Относительно
Степанова. Исходя из его выступления с трибуны ВР, он был и остался циничным
лжецом. Выступая в Раде, он заявил, что "провал вакцинации произошел по всему
миру" — это не так. Нас обогнали не только богатые страны ЕС, но и страны
значительно беднее Украины, или соизмеримые с нами ВВП", — отмечает эксперт.
Павел Нусс напоминает, что Степанов — это уже
четвертый министр здравоохранения за два года президентства Зеленского.
"И это лучшее доказательство, что проблема не
в Степанове, — считает эксперт. — Главная проблема в президенте Зеленском, его
некомпетентности, коррупции в его окружении даже на таких крайне трагических
вещах, как пандемия, здоровье и жизней украинцев".
Размышляя о судьбе Степанова, аналитик не
исключил, что для того, дабы снять политическую ответственность с Зеленского за
провал в борьбе с коронавирусом, против Степанова могут возбудить уголовное
дело.
"Причем показательное, которое закончится
очередным "пшиком" в стиле уже привычного для украинцев невеселого "сериала" от
Зеленского", — подчеркивает Павел Нусс.
В свете остальных кадровых вопросов эксперт
делает весьма интересные прогнозы.
"После отставки ключевых министров в Кабмине,
логичными были бы отставка правительства, формирование коалиции или роспуск
парламента, проведение досрочных выборов Рады. А после — начало работы нового
парламента и досрочные выборы президента страны", — резюмирует аналитик.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, прогнозируют ли в "Слуге народа" продолжение украинского "министропада". Стоит ли ожидать новых увольнений в нынешнем Кабмине, узнайте в нашем материале.
Также на портале мы публиковали красочную инфографику, которая "расскажет", с парламентами каких стран "дружат" представители Верховной Рады.
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