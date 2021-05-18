Парад министров «на выход»: чего ожидать украинскому правительству дальше

Верховная Рада 18 мая устроила настоящий "парад увольнений" среди руководителей отечественных министерств. Так, во время внеочередного заседания нардепы довольно дружно поддержали отставку министров инфраструктуры, экономики и здравоохранения.



Рада уволила сразу трех министров, среди которых Степанов. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Больше всего голосов "за" — аж 292 — "собрал" Максим Степанов, который прежде отказался добровольно покинуть занимаемый пост.

"Комментарии" поинтересовались у экспертов, о чем говорит такой исход голосования. Специалисты попробовали спрогнозировать, как может дальше сложиться судьба бунтаря-Степанова.

Смена министров может закончиться сменой премьер-министра

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает все сегодняшние отставки элементом к подготовке формирования третьего правительства Зеленского. И нынешний глава Государственной фискальной службы Любченко, который, скорее всего, займет должность министра экономики и вице-премьера — это явно кандидатура "под Шмыгаля", вместо Шмыгаля, отмечает эксперт.

"Первое правительство — Гончарука — условно можно назвать правительством реформ. Второе — Шмыгаля — правительством относительной стабилизации, очень консервативным, сориентированным на внутренние бизнес-круги. Третьим же будет исключительно президентское правительство, цель которого — вывести страну на трек второго президентского срока Зеленского", — говорит Руслан Бортик.

По его словам, сегодняшние голосования показали, что все три министра-отставника не пользовались особой поддержкой в парламенте.

"Два из них и не собирались защищаться. Третий — Степанов — банально не смог под давлением Офиса президента. Крупный бизнес, который стоит за многими фракциями, тоже не хотел из-за Степанова конфликтовать с Зеленским, — поясняет Руслан Бортник. — Очевидно, что новыми назначениями (на пост министра экономики прочат главу ГФС Любченко, на пост министра инфраструктуры — главу "Укравтодора" Курбакова — ред.) будут люди, более близкие главе государства. Кроме, возможно, руководства Минздрава (скорее всего, возглавит нынешний главный санврач Ляшко — ред.), куда придет человек, который должен понравиться западным партнерам и таким образом сбалансировать эти назначения".

"Главная проблема — не в Степанове"

Политический аналитик Павел Нусс не слишком тепло относится к теперь уже экс-главе Министерства здравоохранения.

"Относительно Степанова. Исходя из его выступления с трибуны ВР, он был и остался циничным лжецом. Выступая в Раде, он заявил, что "провал вакцинации произошел по всему миру" — это не так. Нас обогнали не только богатые страны ЕС, но и страны значительно беднее Украины, или соизмеримые с нами ВВП", — отмечает эксперт.

Павел Нусс напоминает, что Степанов — это уже четвертый министр здравоохранения за два года президентства Зеленского.

"И это лучшее доказательство, что проблема не в Степанове, — считает эксперт. — Главная проблема в президенте Зеленском, его некомпетентности, коррупции в его окружении даже на таких крайне трагических вещах, как пандемия, здоровье и жизней украинцев".

Размышляя о судьбе Степанова, аналитик не исключил, что для того, дабы снять политическую ответственность с Зеленского за провал в борьбе с коронавирусом, против Степанова могут возбудить уголовное дело.

"Причем показательное, которое закончится очередным "пшиком" в стиле уже привычного для украинцев невеселого "сериала" от Зеленского", — подчеркивает Павел Нусс.

В свете остальных кадровых вопросов эксперт делает весьма интересные прогнозы.

"После отставки ключевых министров в Кабмине, логичными были бы отставка правительства, формирование коалиции или роспуск парламента, проведение досрочных выборов Рады. А после — начало работы нового парламента и досрочные выборы президента страны", — резюмирует аналитик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, прогнозируют ли в "Слуге народа" продолжение украинского "министропада". Стоит ли ожидать новых увольнений в нынешнем Кабмине, узнайте в нашем материале.

Также на портале мы публиковали красочную инфографику, которая "расскажет", с парламентами каких стран "дружат" представители Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!