Отставка трех министров: будут ли новые увольнения в правительстве Украины

Украинская власть пока не планирует новых кадровых ротаций в Кабинете министров. Об этом в кулуарах Верховной Рады после внеочередной сессии парламента, во время которой уволили трех министров, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



Министерский портфель. Фото: dostyp.com.ua

Политическая ответственность лежит на всей власти, а не на отдельных министрах, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

"Процесс общения с врачами и повышение заработных плат — это не заслуга отдельного министра. Это — заслуга всего правительства и парламента, который выделяет на это деньги. Мы будем продолжать этот курс, несмотря на фамилию министра", — сказал нардеп.

По его словам, в правительстве много заместителей министров, которые являются хорошими менеджерами, и когда министры меняются, их заместители остаются работать. На должность министра здравоохранения планируют назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Соответствующее представление от фракции "Слуга народа" уже в парламенте, сообщил политик.

"Мой прогноз, что 240 голосов мы соберем [для назначения Ляшко на должность главы Минздрава]. Я не хочу господина Степанова в чем-то обвинять, у него будет дальнейшая карьера. Он понес политическую ответственность за те процессы, за которые он отвечает. Например, мы почти последняя страна по вакцинации сейчас", — прокомментировал Арахамия.

Новых увольнений в правительстве Украины пока не будет, прогнозирует глава фракции "Слуга народа". В частности, не планируют увольнять премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мой прогноз, что осенью не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но министерских изменений я не прогнозирую", — сказал глава фракции "Слуга народа".

Напомним, Верховная Рада Украины уволила с должностей министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.



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