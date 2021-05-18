Отставка трех министров: будут ли новые увольнения в правительстве Украины

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Наталья Некрасова
Украинская власть пока не планирует новых кадровых ротаций в Кабинете министров. Об этом в кулуарах Верховной Рады после внеочередной сессии парламента, во время которой уволили трех министров, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Министерский портфель. Фото: dostyp.com.ua
Политическая ответственность лежит на всей власти, а не на отдельных министрах, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.
По его словам, в правительстве много заместителей министров, которые являются хорошими менеджерами, и когда министры меняются, их заместители остаются работать. На должность министра здравоохранения планируют назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Соответствующее представление от фракции "Слуга народа" уже в парламенте, сообщил политик.
Новых увольнений в правительстве Украины пока не будет, прогнозирует глава фракции "Слуга народа". В частности, не планируют увольнять премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Напомним, Верховная Рада Украины уволила с должностей министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.
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