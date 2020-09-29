Карьерный путь Сергея Левочкина: от «серого кардинала» к народному депутату

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Сергей Левочкин. Фото: ОПЗЖ

Украинский политикум насчитывает десятки одиозных личностей. В этом перечне "почетное" место стоит отвести народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергею Левочкину. Одними из наиболее значимых в его карьерном пути раньше были должности бывшего первого помощника президента Украины Леонида Кучмы и главы Администрации президента Виктора Януковича. Несмотря на то, что сейчас он ушел в парламент, его имя остается одним из наиболее обсуждаемых.



Из бизнеса под крыло к президенту

Сергей Левочкин родился в 1972-м году в семье будущего заслуженного юриста Украины, генерал-полковника внутренней службы и главы Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний Владимира Левочкина.

Биография Сергея Левочкина на его личном сайте содержит на редкость мало информации. Хотя там указано, что в 1993-1999 годах он занимался бизнесом в сфере финансов и недвижимости, был учредителем и совладельцем ряда компаний и банков, а также входил в их наблюдательные советы. Перед этим будущий политик получал образование в Киевском государственном экономическом университете, а потом поступил в аспирантуру вуза. Окончив ее в1996-м году, занял пост заместителя председателя АКБ "Банкирский дом", который до этого был известен под названием "Аскольд".

Неизвестно, каким образом киевлянин Левочкин оказался в Донецкой области, где, собственно, и находился банк. Также неизвестно, как он стал советником тогдашнего губернатора и будущего президента Украины Виктора Януковича (на этой должности он официально трудился с 1996 по 1999 год).

Если же говорить о банке "Аскольд", то он заслужил недобрую славу "конвертационного центра", и после 1999 года переродился в "Укрспецимпекс". Последняя организация, в свою очередь, заслужила авторитет любимого финучреждения предприятий отечественного ВПК при экспорте оружия заграницу.

Как бы то ни было, к тому времени сам Левочкин уже был на госслужбе. И не где-нибудь, а в качестве научного консультанта президента Украины Леонида Кучмы, куда его принял тогдашний глава патронатной службы президента Владимир Литвин. На тот момент новоиспеченный научный советник был уже кандидатом экономических наук.

Всего за 3 года Левочкин становится первым помощником президента Леонида Кучмы и заслуживает звание "серого кардинала" президента. Этот статус подтверждался и дружественными отношениями с самим президентом, который стал крестным отцом дочери Левочкина – Елены.

"Оранжевая революция" 2004 года внесла коррективы в карьеру политика. С работы в АП ему пришлось уйти, но Левочкин остался верен своему прежнему покровителю Владимиру Литвину и стал его советником.

С третьей попытки к успеху

Сергей Левочкин рано понял преимущества политической карьеры и статуса народного депутата Украины. Еще в 1998 году он совершил свой первый поход за депутатским мандатом по избирательному округу №46 в Донецкой области. Тогда 25-летний банкир проиграл, заняв 2-е место с 19,09% голосов избирателей против 26,39% у победителя. l

Вторую попытку пройти в парламент Левочкин пытался осуществить в 2006 году, когда пошел в политику в составе партийного списка "Народного блока" Литвина под №13. Правда, номер оказался для него несчастливым – политсила набрала 3,68% голосов избирателей, при необходимых 4%.

Тем не менее, 2006 год стал для политика успешным – он смог вернуться во власть в качестве руководителя Службы премьер-министра Украины Виктора Януковича (правда, пробыл на этом посту всего год). Но уже в 2007-м году как член "Партии регионов" и ее политсовета с третьей попытки стал народным депутатом Украины.

Хотя на выборах Левочкин шел только под номером 46 в партийном списке, после выборов он стал заместителем председателя фракции "Партии регионов", а с апреля 2008 года – заместителем председателя партии.

С победой на президентских выборах в 2010 году Виктора Януковича дела Сергея Левочкина пошли "вверх", и он вернулся к своей привычной роли "серого кардинала", став главой АП.

Во времена президентства Януковича молва наделяла Левочкина едва ли не всемогуществом – здесь и отстранение от власти испытанных партийных бойцов вроде Нестора Шуфрича, Тараса Чорновола и Анны Герман, и создание "карманной оппозиции" в лице Виталия Кличко и партии "УДАР". Кроме того, именно Левочкину приписывалась идея отправить за решетку Юлию Тимошенко. Параллельно глава Администрации президента укреплял собственные связи с партнерами, в частности и с одиозным олигархом Дмитрием Фирташем, чьи позиции в Украине после 2010 года только выросли. Впрочем, уже к 2013 году авторитет Левочкина стал слабеть, и ситуация с разгоном студентов на Евромайдане это доказала.

Сергей Левочкин подал в отставку с поста главы АП "в знак протеста против силовой акции", хотя в 2015-2016-х годах сам Виктор Янукович и экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко утверждали, что инициатором силового разгона акции был именно Левочкин. Официально главу АП отправили в отставку лишь 17 января 2014 года.

Жизнь после Майдана: предатель "Оппоблока"

Со сменой политического режима Сергей Левочкин, хоть и лишился большей части влияния, совсем не у дел не остался. Да и вопрос его уголовного преследования, даже после откровений экс-президента и экс-главы МВД, никогда не ставился.

Как и многие "бывшие", политик занялся общественной деятельностью. В сентябре он создал фонд "Новая Украина" для "развития страны путем поддержки демократии, внедрения реформ и благотворительных проектов". Позднее политик обзавелся одноименным Институтом стратегических исследований.

Но политику Левочкин не бросил, и уже в октябре на досрочных выборах стал народным депутатом Украины по партийному списку Оппозиционного блока, теперь уже занимая 12-е место в списке.

Уже в 2015-м году политик официально подтвердил свой статус "серого кардинала" и одного из влиятельнейших лиц Украины. На суде в Вене по делу Дмитрия Фирташа он засвидетельствовал встречу олигарха с Петром Порошенко и Виталием Кличко накануне выборов президента в 2014 году. Как утверждала защита Фирташа и сам бизнесмен, на встрече он уговорил лидера "УДАРа" снять свою кандидатуру в пользу Порошенко, а самому баллотироваться в мэры Киева.

Возможно, именно этот факт помогал Левочкину во время президентства Петра Порошенко избегать уголовного преследования. Хотя, по правде говоря, уголовных производств в отношении нардепа было открыто немало. Здесь и застройка земельного участка в Киевской области в Конча-Заспе, и возможное уклонение от уплаты налогов, и незаконное обогащение, факт которого расследуют НАБУ и САП. Однако вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Левочкина в парламенте так и не поднимался.

Как ни удивительно, но "наказали" Левочкина его же однопартийцы из "Оппозиционного блока". В ноябре 2018 года они исключили его из своих рядов "за сотрудничество с нынешней властью и предательство интересов избирателей" (по словам нардепа Вадима Новинского).

Осенью того года в рядах самого Оппоблока обострилась борьба за фигуру кандидата на будущих президентских выборах. "Группа Ахметова" выступала за Александра Вилкула, а Виктор Медведчук и ряд других деятелей видели претендентом Юрия Бойко. В конце концов, большая часть электората и активных игроков, в числе которых был и Левочкин, ушла в партию Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

От подобной перемены сам Левочкин только выиграл, вновь заняв место в парламенте – на этот раз будучи пятым в партийном списке "Оппозиционной платформы – За жизнь". В Верховной Раде политик занял место члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Впрочем, на своем посту нардеп не сильно усердствует, например, посетил за год работы ВР 87 заседаний из 124. Но при этом он подал 17 законопроектов и столько же депутатских запросов.

В качестве члена Стратегического Совета партии Сергей Левочкин имеет влияние на кадровый состав кандидатов от ОПЗЖ на будущих выборах. Например, он официально поддержал главу городской организации партии Артема Ильюка на выборах мэра Николаева. Также по данным СМИ своих людей нардеп продвигает и в "дружественные" политические команды: в "команде Пальчевского" на выборы в Киевгорсовет, как пишут "Вести", его интересы якобы представляет Вадим Онуфрийчук.

В сотне богатейших украинцев

Вопрос материального состояния Сергея Левочкина весьма животрепещущий и интересует СМИ давно. Он стал бизнесменом в 1993 году. Но на законных основаниях мог заниматься бизнесом только в 2005-2006-м годах, когда занимал пост советника спикера парламента Владимира Литвина, и не был госслужащим.

Тем не менее Левочкин регулярно попадает в рейтинги СМИ 100 самых богатых украинцев, хотя единственным его крупным активом являются 20% акций медиагруппы "Интер", о чем сам Левочкин заявил еще в феврале 2013-го года. Именно в качестве миллионера, имеющего интересы в медиабизнесе, политик и фигурирует в рейтингах.

Так, по подсчетам журнала "Новое время" с 2014-го года состояние и место политика в сотне богатейших украинцев серьезно изменилось: с 29 места и 258 млн долл. в 2014 году до 46 места и 133 млн долл. в 2019-м.

Действительно, медиабизнес Левочкина наряду с рядом других компаний заинтересовал Антимонопольный Комитет Украины из-за возможного монопольного сговора.

Но куда большие доходы Левочкину приписывали от деятельности СП "Росукрэнерго", получившего монопольное право на поставку природного газа в Украину в 2005 году, после украино-российского газового конфликта. Именно экс-первого помощника Леонида Кучмы называли создателем данной схемы, которая принесла ему немалые средства. Однако сам политик всегда отрицал собственное участие в данном проекте, говоря, что "Фирташ – мой старинный друг, успешный бизнесмен, он много лет занимался товарными расчетами с Туркменистаном за поставляемый в Украину газ".

Электронная декларация народного депутата Сергея Левочкина, разумеется, не содержит никаких следов тех 133 млн долл., которые ему приписывают, но выглядит и впрямь солидно.

Официально Левочкину принадлежит из недвижимости только квартира в Киеве площадью 178 кв. м, два земельных участка, гараж, квартира и дом записаны на его гражданскую жену Зинаиду Кубарь. Еще 7 объектов недвижимости – 4 земельных участка, 2 жилых дома и апартаменты, площадью свыше 300 квадратных метров – записаны на его родную сестру Юлию, как и компании в оффшорной юрисдикции Кипра, которые на самом деле принадлежат политику.

В собственности политика и Зинаиды Кубарь есть коллекция картин, ювелирные изделия, мотоцикл и два легковых авто: "BMW" – у нардепа и "FIAT" – у его супруги.

Корпоративными правами в своей декларации нардеп указал владение компаниями BROVE HOLDINGS LIMITED, REFERA ESTABLISHMENT LIMITED и OVITILIO LTD на Кипре, а также MEGAFORTE LIMITED, GLOBALIS VENTURES LIMITED и NOVEMBE VENTURES LIMITED на Сейшельских островах.

А вот доходы Сергея Левочкина выглядят и впрямь как у миллионера – 21 млн 296 тыс. 291 гривна дивидендов от BROVE HOLDINGS LIMITED и 4 млн 195 тысяч 25 гривен от продажи движимого имущества, на фоне которых зарплата нардепа в 439 881 гривну и 149 134 гривны банковских процентов выглядят просто ничтожно. Зинаида Кубарь имеет 50 076 гривен зарплаты, 300 000 гривен от продажи имущества и 444 гривны процентов.

В банках политик держит 431 гривну, 3844 доллара и 438 979 евро, а наличными имеет 350 тыс. грн, 40 тыс. долл. и 150 тыс. евро. У Зинаиды Кубарь в банках лежат 2 долл. и 5035 евро, а также 30 тыс. долл., 70 тыс.0 евро и 130 тыс. грн в виде наличных.

Но у нардепа и крупные расходы. Например, 3 января 2019 года он оплатил авиационные перевозки на сумму 467 102 грн. (в апреле это было 1 млн 329 тыс. 107 грн, а в июле – 1 млн 78 тыс. 190 гривен). В 150 тыс. грн в месяц обходится нардепу оплата услуг охраны. Не забывает политик и о родной партии – например, 27 июня 2019 года он внес в пользу ОПЗЖ 1,5 млн грн. Также Левочкин делает дорогие покупки, как например приобретение некоего движимого имущества в 2 млн 754 тыс. грн 8 октября 2019 года.

Напомним, "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, изучали в биографию Ярослава Дубневича. Также мы покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы, представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы и нардепа Александра Гереги.

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