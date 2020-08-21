Главный "боксер" Рады: как Нестор Шуфрич взошел на небосклон политики и где он оказался теперь

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Фамилия народного депутата Украины III-IV и VII-IX созывов Нестора Шуфрича памятна многим украинцам благодаря его "бойцовским подвигам" в стенах Верховной Рады. И хотя возраст берет свое, и в кулачных поединках политик последние годы участвует все реже, он по-прежнему остается одним из самых заметных представителей украинской оппозиции.



Семейный бизнес как трамплин в политику

Пожалуй, главным фактором будущего успеха 53-летнего политика стала его семья. Она примечательна во всех отношениях: от этнического происхождения, в котором смешались украинские, венгерские, словацкие, сербские и русские корни, до профессиональных предпочтений и деловых связей родителей.

Как рассказывал позднее сам политик, один из его дедушек был руководителем агробанка в Ужгороде еще во времена, когда город принадлежал Венгрии, и оставался главой с приходом СССР (правда лишь 4 года). Одна из бабушек была известной теннисисткой, неоднократной чемпионкой Украины, победительницей открытых чемпионатов Венгрии и Словакии.

Профессиональным спортсменом был и отец политика – Иштван. Начав как теннисист, потом он стал руководителем закарпатского общества "Динамо". Интересная профессия была и у матери Шуфрича – Марии: она работала в областном отделении лотереи "Спортлото".

Словом, неудивительно, что при такой "видной" по советским меркам семье детство будущего политика отличалось от большинства сверстников. Он активно занимался спортом, правда, теннис по состоянию здоровья он сменил на стрельбу из лука, а также учился в школе с углубленным изучением английского языка. Знание языков позднее пригодилось Шуфричу, когда со студенческой скамьи исторического факультета Ужгородского госуниверситета он был призван на службу в армию в Южную группу войск в Венгрию, прослужив переводчиком при штабе.

Вернувшись из армии, Нестор Шуфрич сразу женился, а через год стал отцом сына, названного Александром, так что доучиваться пришлось уже на заочном отделении. Впрочем, куда интереснее было то, что супругой будущего нардепа стала Ирина Бандровская – дочь первого секретаря Закарпатского обкома КПСС Генриха Бандровского.

Понятно, что с таким тестем будущее молодого человека казалось безоблачным, но семья Шуфричей не полагалась только на родственников.

Перестройка и закон "О кооперации" в 1988 году пробудил у будущего политика и его отца коммерческий зуд, выразившийся в возникновении большого числа различных коммерческих структур.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, с именем отца политика связаны 17 коммерческих структур, занимавшихся торговлей, недвижимостью, строительством, производством одежды, финансовым посредничеством, транспортными услугами и торговлей автомобилями.

По данным СМИ в семейном бизнесе Шуфрич занимался перегоном авто из Венгрии, а позднее стал советником в строительном кооперативе "Ретро". Однако подлинный расцвет как бизнесмена Шуфрича-младшего, так и в общем семейного бизнеса связан с СП "Вест-Контрейд", зарегистрированным в 1991-м году и на 65% принадлежащим отцу будущего нардепа.

Основной деятельностью СП была заявлена оптовая торговля топливом. Но на самом деле под этим скрывалась поставка угля и мазута для западноукраинских электростанций, а также экспорт стройматериалов.

"Сначала я принял участие в создании филиала советско-австрийского предприятия, потом создал совместное советско-американское предприятие. Учитывая, что в течение пяти лет у нас были налоговые льготы (мы были освобождены от налога на прибыль), то я заработал первый свой капитал. Мне было 23-24 года, а я уже создал 7 тысяч рабочих мест", – так вспоминал свои первые годы в бизнесе сам Нестор Шуфрич в 1988-м году для газеты "Сегодня".

В целом о тех годах и деятельности Шуфрича известно немного. Бизнесмен признался, что занимался толлинговыми операциями (схема взаимоотношений, которая базируется на использовании давальческого сырья. Ее суть в том, что фирма-производитель получает материалы от заказчика для организации изготовления продукции, - прим. ред.), перерабатывая топливо в электроэнергию и продавая его. Это помогло ему уйти от "рэкетирского налога". Рэкетиры так и не поняли используемых Шуфричем схем.

Правда, объяснение может быть и другим – определенные связи отца и самого Нестора Шуфрича, который в 1996-м или 1997-м году вступил в Социал-демократическую партию Украины (объединенную).

Уже в 1998 году 32-летний бизнесмен из кресла президента СП "Вест-Контрейд" пересел в кресло народного депутата Украины, победив по мажоритарному округу №70 в родном Ужгороде. В том же году новоиспеченный нардеп стал членом политбюро СДПУ(о).

Правда, уже следующий созыв парламента 2002-2006 годов едва не обошелся без Нестора Шуфрича, неожиданно проигравшего выборы по округу №70, но победившего на перевыборах в Черкассах по округу №201. Надо сказать, что украинская политика едва не лишилась одного из наиболее ярких своих представителей на последующие 15 лет.

Десятилетка скандалов и драк

Период 2004-2014 годов стал, пожалуй, "золотым десятилетием" для Нестора Шуфрича. В 2005-2009 годах он был "лицом оппозиции", а в 2010 году достиг своего максимума на политической ниве, став заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Впервые на "политической передовой" Нестор Шуфрич оказался в октябре 2004 года, вступив в схватку с прорвавшимися в ЦИК оппозиционерами. Уже в январе нардеп, во время "народной инаугурации" Ющенко, пострадал от одного из сторонников нового президента и получил сотрясение мозга. Впрочем, своего обидчика политик простил и хлопотал о закрытии заведенного по этому поводу уголовного дела. В том же 2005 году нардеп противостоял попытке правоохранителей перевезти экс-главу Закарпатской ОГА Ивана Ризака в СИЗО и пострадал в схватке.

Такая активность не осталась незамеченной – в 2005-м году прокуратура Закарпатской области открыла два уголовных дела в отношении фирм, которые были записаны на семью нардепа. Речь шла о хищении 14,4 млн грн, которые, по версии следствия, СП "Вест-Контрейд" похитила у НАК "Нафтогаз Украины", якобы выполнив работу по документальному оформлению долгов за газ трех областей.

Сам политик связал эти дела со своей оппозиционной деятельностью.

На последующие два года Нестор Шуфрич присмирел, что объяснялось как провалом на выборах в Верховную Раду, так и работой министром по вопросам чрезвычайных ситуаций в Кабмине будущего президента Украины Виктора Януковича.

Лишь на досрочных выборах в сентябре 2007-го года Нестор Иванович снова попал в парламент под высоким номером 5 в партийном списке Партии регионов. При этом, в саму партию политик вступил лишь три месяца спустя.

Период 2008-2009 годов стал новым звездным периодом для политика. Как и в прошлый раз, он был связан с бойцовской деятельностью нардепа. Так, в феврале 2008-го Нестор Шуфрич пытался защитить от ареста экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, вновь сцепившись с правоохранителями, а в ноябре ударил уже самого Рудьковского.

Летом 2009-го Шуфрич ударил своего коллегу – заместителя председателя ПР Сергея Левочкина, но драки не вышло – помешали другие регионалы, в том числе нардеп-борец Эльбрус Тедеев. Но скандал тогда случился изрядный, хотя стороны и предпочитали его не комментировать.





11 декабря наш герой сцепился с другим известным политическим "бойцом" – министром внутренних дел Украины Юрием Луценко. Все началось во время программы "Шустер Live", когда Шуфрич обвинил министра в пьяном поведении в Германии, на что последний напомнил оппоненту, что тот в 1998-м году сломал челюсть своей второй жене.





Закончилось все дракой в коридоре студии уже после эфира.





Период 2010-2013 годов был спокойным для Нестора Шуфрича. В марте он снова стал министром по чрезвычайным ситуациям, а летом – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, пока в 2012-м году не был избран народным депутатом Украины. В СНБО, по данным СМИ, политик появлялся нечасто, проводя много времени в отпусках и на больничном.

Новый радикальный поворот в карьере Шуфрича случился в 2014-м году, и снова заставил вспомнить о своих бойцовских навыках. Правда, в этот раз политику доставалось куда чаще, чем прежде. Вероятно, сказывался возраст.

От драк к защите прав журналистов

Как и в 2004-2009 годы, Нестор Шуфрич активно выступил против идейных продолжателей "оранжевой" команды, за что и пострадал. Так, во время предвыборного турне в Одессе в здание ОГА, где находился политик, ворвались местные активисты и в ходе состоявшейся драки нардеп получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В конце концов, в ВР политик попал по спискам уже четвертой в его политической карьере партии – "Оппозиционный блок".





А в декабре в зале парламента Шуфрич вступил в драку с лидером Радикальной партии Украины Олегом Ляшко после обвинения последнего в попытке подкупа.





В следующий раз Нестор Шуфрич применил свои борцовские навыки четыре года спустя – в схватке с нардепом Юрием Березой в декабре 2018-го года.





Еще ранее, в мае 2018-го, досталось и старшему сыну нардепа Александру, которого вместе с двумя товарищами избили в одном из столичных ресторанов.





По версии другой стороны – старшего лейтенанта Нацгвардии Максима Подика, – он и его друзья защищались от нападения компании сына Шуфрича.

Не осталась без Нестора Шуфрича и ВР IX созыва, в которую он попал по спискам "Оппозиционной партии – За жизнь", став членом партии Вадима Рабиновича еще в 2017-м году.

В парламенте Нестору Шуфричу доверили руководить Комитетом по вопросам свободы слова. И политик старается участвовать в их защите, как он это понимает. Например, придя в ВР с заклеенным ртом, тем самым выражая солидарность с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK, которым могут не продлить лицензию. Или попросив СБУ проверить работу сайта "Миротворец" в связи с нарушениями требований закона "О защите персональных данных".

Также Шуфрич фигурирует среди подписантов обращения ряда нардепов, главным образом из числа ОПЗЖ, о неконституционности медицинской реформы и "языкового закона".

По данным же Комитета избирателей Украины, нардеп активно "прогуливает" заседания в парламенте: в июне посетил лишь одно из них.

Шуфрич и его миллионы

Хотя официально Нестор Шуфрич уже около 30-ти лет не имеет права заниматься бизнесом, его материальное состояние по-прежнему велико, и в различных рейтингах самых богатых украинцев, составляемых СМИ, он занимает высокие места. Правда, данные зачастую сильно разнятся.

Так, в 2018 году журнал "Фокус" отвел нардепу 36 место в списке богатейших украинцев с состоянием в 184 млн дол., в то время как журнал "Новое время" отвел ему 52 место и 108 миллионов долларов. Год спустя "Новое время" поставил нардепа на 65 место с 98 млн дол.

Возможная причина тому – скрытность Нестора Шуфрича и не всегда учтенный законом, если верить его недоброжелателям, доход

Так, среди активов нардепа было ЗАО "Нефтегаздобыча", которое, по словам тогда еще главы МВД Юрия Луценко, добывало газ на двух скважинах в Шишацком районе Полтавской области (Семиренковское месторождение). Луценко утверждал, что добыча газа проводилась без соответствующих лицензий и платежей в госбюджет. В следствии этого казне принесен ущерб на сумму 80 миллионов гривен.

У истоков компании стоял экс-президент Петр Порошенко, у которого лицензии на газодобычу якобы были отняты в 2000-м году народным депутатом от Социалистической партии Николаем Рудьковским. Последний якобы и позвал в партнеры Нестора Шуфрича как человека Медведчука. Подобное стало возможным из-за перехода Петра Порошенко из СДПУ(о) в лагерь Виктора Ющенко. Впоследствии совладельцем "Нефтегазодобычи" стал Ринат Ахметов.

Уже в 2015 году Нестор Шуфрич обвинял Петра Порошенко в попытке захвата компании, пользуясь своим положением президента Украины.

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что в своей декларации о доходах и активах за 2015-й год Нестор Шуфрич указал недостоверные на сумму 14,3 млн грн.

Очевидно, урок пошел впрок. Во всяком случае, декларация Нестора Шуфрича за 2019-й год оказалась весьма подробной и длинной. Здесь шесть земельных участков, два жилых дома, девять квартир, три нежилых помещения и четыре гаража, записанных на самого политика. А также квартиры, земельные участки и гаражи, записанные на третью супругу политика Екатерину Майкову. Еще за нардепом числятся шесть объектов неоконченного строительства.

Парламентарий – страстный коллекционер, зарегистрировавший коллекции часов, холодного и огнестрельного оружия, геральдику, произведения искусства, антиквариат и ювелирные изделия.

Интересно, что, владея совместно с супругой четырьмя легковыми авто, от MINI COOPER до Land Rover, нардеп арендует для себя еще два BMW.

Что касается корпоративных прав, то Нестору Шуфричу принадлежат 68% ООО "Витал плюс" и 100% ООО "Охотничий клуб "Креминка", а супруге – 100% ООО "Информационные технологии менеджмента". Впрочем, основные свои активы нардеп явно перевел в ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Реал групп", контролируемый им самим.

При этом официальные доходы нардепа относительно невелики – всего 657 373 гривны, из которых 644 709 гривен – заработная плата. Супруга заработала всего 9088 гривен на банковских процентах.

Шуфрич аккуратно внес данные о собственных расходах, и они впечатляют. Так, только на оплату авиаперевозок 6 сентября и 21 октября 2019 года политик потратил 586 682 гривны. Еще почти полмиллиона гривен ушло на оплату школы в марте, апреле и августе того же года. Также к этому следует добавить услуги по охране имущества нардепа, что ежемесячно обходится ему в сумму от 124 до 155 тысяч гривен.

Впрочем, активы нашего героя позволяют ему чувствовать себя весьма уверенно, ведь в виде наличных Шуфрич хранит 2 млн 309 тыс. евро, 2 млн 450 тыс. долл. США и 200 тыс. грн. 87 тысяч долл. наличными хранит жена политика. Еще 16 млн 421 тыс. грн. нардеп одолжил третьим лицам, причем львиную их долю – 10 млн 106 тыс. грн – супруге Екатерине Майковой.

Также чета Шуфричей имеет более десятка банковских счетов, но максимальный счет в гривнах составляет 77 тыс., 9219 – в евро и 5972 – в долларах.

Что ж, по крайней мере, в материальном плане Нестору Шуфричу опасаться нечего, потому что его лучшие времена в украинской политике, похоже, остались позади.





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