Антон Поляков: «мина», взорвавшая «Слугу народа»

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Антон Поляков. Фото: ukranews.com

За последний год президентскую фракцию "Слуга народа" то и дело сотрясали различные скандалы, которые стали результатом "успешной" деятельности отдельных народных избранников. На их фоне политический новичок, нардеп от Черниговской области Антон Поляков не только не потерялся, но и стал одним из первых, кто предвидел резкое падение рейтинга "Слуги народа" и сам от этого ничуть не пострадал.



Как это произошло – разбирались "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата".

Из Чернигова в столицу

Как и абсолютное большинство нардепов от партии "Слуга народа", Антон Поляков до выборов не был публичным человеком, и о его жизни до попадания в Верховную Раду известно крайне мало.

Родился будущий политик в 1987 году в Чернигове, образование получил общее среднее и успел пройти срочную службу в рядах Внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Чем занимался следующие после службы 6 лет – неизвестно, но в 2010 году Антон Поляков оформился частным предпринимателем и занялся бизнесом.

Как гласили данные с сайта партии "Слуга народа", будущий нардеп в 2010 году зарегистрировал торговую марку "Підрахуй" – магазин, специализирующийся на продаже напольных покрытий, а позже открыл магазин LaminateExpert.

Не была чужой для него и общественная деятельность. В феврале 2019 года он возглавил общественную организацию "Украинский центр противодействия преступности и коррупции", является участником Черниговского молодежного городского совета, вместе с общественными активистами инициировал создание Черниговского Молодежного Бизнес Клуба.

Сложно сказать, насколько общественная деятельность политического новичка помогла ему на выборах. Вероятно, намного большую роль сыграл бренд "Слуги народа" и президента Владимира Зеленского. Но так или иначе, на досрочных парламентских выборах Антон Поляков победил на мажоритарном округе №206 не кого-нибудь, а маститого и скандального народного депутата Украины, экс-главу строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. В день голосования Поляков набрал в 1,5 раза больше голосов, чем его конкурент и стал народным депутатом Украины.

Антон Поляков: от "Слуги народа" …

Будучи беспартийным, после выборов Антон Поляков все же стал членом фракции партии "Слуга народа", а также главой подкомитета ВР по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования военно-промышленного комплекса Украины.

В новом созыве парламента новичок Поляков заставил говорить о себе уже спустя два месяца, поскандалив с казавшимся тогда всемогущим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

28 октября журналистам стало известно о перепалке между нардепом и главой ОП на сборах фракции "Слуга народа". Поляков прокомментировал журналистам "Страна.юа" перепалку, объяснив, что не сошелся во мнениях по вопросу расследования хищения 2 млрд грн. из "Ощадбанка" в 2013-2014 годах, в котором подозревается народный депутат Украины Борис Приходько. Более того, политик заявил тогда журналистам, что его "заказали" и сделал это "народный депутат, партнер Полякова по хищениям". Позднее Поляков назвал фамилию заказчика. Им оказался якобы внефракционный народный депутат Украины также из Черниговской области и партнер Бориса Приходько по махинациям в "Ощадбанке" Валерий Давыденко.

Собственно, интерес к данному уголовному делу у Антона Полякова проявился еще в начале октября, и с тех пор он его активно поддерживал, в том числе письмами к президенту с просьбой взять это дело под личный контроль.

Далее события развивались более стремительно. Сначала в последний день октября Поляков сообщил о начале сбора подписей за отставку тогдашнего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

10 ноября Антона Полякова приняли в члены партии "Слуга народа", но уже 15 ноября исключили из фракции партии вместе с другой "отверженной", Анной Скороход, правда, назвали это голосование "сигнальным".

Свое исключение нардеп объяснил местью главы ОПУ Андрея Богдана за то, что он пытался открыть глаза президенту на "торговлю округами", ведущуюся главой партии Александром Корниенко, нежеланием наказывать коррупционеров и многим другим. Все это, по словам нардепа, свидетельствовало об "изолировании президента от информации".





Вскоре нардепа, как говорят, "понесло", и в своем Телеграмм-канале он выложил аудио разговора народных депутатов и представителей партии "Слуга народа" с руководством Днепропетровской полиции. На записи политики объясняли правоохранителям "правила работы", при которых в обмен на лояльность и долю силовики получали партийную поддержку.

Но наибольший резонанс в обществе вызвало обсуждение нового замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, якобы попавшей на должность благодаря неким сексуальным услугам. Вскоре после "слива" девушка была уволена.

Любопытно, что на тот момент Антон Поляков официально так и не был исключен из фракции. Но этот "слив", а также обращение в антикоррупционные органы по данному факту 20 ноября привели к тому, что 3 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально объявил об исключении из фракции Полякова и еще двух (теперь уже бывших) "слуг народа": Анны Скороход и Романа Иванисова.







Следующим логичным шагом самого Полякова стало заявление о выходе из партии "Слуга народа", в которой он пробыл чуть более 2-х месяцев.





С тех пор нардеп продолжал свою "войну" с партией, по его мнению, предавшей начальные партийные идеалы и президента.

Так, в феврале в эфире ObozTV он заявил, что голоса в ВР за открытие рынка земли якобы покупали, предлагая от 20 до 200 тыс.

В марте Поляков подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск против главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Как сообщил сайт суда, нардеп просил обязать руководителя НАПК предоставить предписание главе государства Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин неподачи Андреем Ермаком, как кандидатом на должность председателя Офиса президента Украины, декларации за 2019 год. В списке требований – признать бездеятельность главы НАПК противоправной.

Но самое интересное началось в апреле.

Антон Поляков: … до "слуги" Коломойского

В марте 2020 года в Верховную Раду поступил законопроект №3260 "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Основной целью документа было не позволить Игорю Коломойскому вернуть национализированный в 2016 году "ПриватБанк", за что сам закон назвали "антиколомойский". Законопроект быстро оброс рекордным количеством поправок, которых насчитали около 16 тысяч, причем больше всего – 6 тысяч – подал Антон Поляков.

В конце концов "антиколомойский закон" в обновленном виде получил №2571-д и был принят 13 мая, а 21 мая его подписал президент Владимир Зеленский.

Поскольку по версии экспертов большая часть поправок инициировалась в интересах экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, Антон Поляков тут же попал под подозрение как человек, работающий на олигарха.

Сам нардеп в комментарии СМИ заявил, что готов отозвать поправки, если будут отменены законопроекты, касающиеся рынка земли, второго этапа медреформы и "антифоповские" законопроекты.

Но уже 13 мая, в день принятия законопроекта, Поляков зарегистрировал Постановление №2571-д-П, в котором предлагал отменить результаты голосования, однако он набрал лишь 78 голосов.

На этом политик не успокоился и подал очередной иск в Окружной административный суд Киева, на этот раз против спикера парламента Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева. Свой иск нардеп обосновывал нарушением Разумковым регламента ВР.

Единственным условно "светлым" пятном для нардепа стало произошедшее в мае самоубийство нардепа Валерия Давиденко, которого он в октябре 2019 года обвинял в заказе собственного убийства. Впрочем, политик принес соболезнование родным и отметил, что помимо версии самоубийства, стоит рассматривать и версию убийства Давиденка. Политика могли убить за некие старые дела времен как Виктора Януковича, так и выборов 2019 года.

Когда 30 июня Поляков вошел в состав депутатской группы "За будущее", которую часто связывают с Игорем Коломойским. Кроме того, незадолго до этого несколько нардепов перешли в другую депутатскую группу, но и это никого не удивило.

Удивительным стало другое – скандальные откровения от Антона Полякова, которыми он прославился осенью 2019 и зимой-весной 2020 года, прекратились, и он сошел со страниц СМИ.

На все же нардеп не упускает возможности "уколоть" своих бывших коллег, составив хит-парад "зашкваров" с участием "Слуг народа", поднимая вопросы коррупции на таможне и критикуя уже нового главу ОПУ Андрея Ермака за ситуацию на Донбассе. Но прежнего резонанса его слова уже не вызывают.





Загадки материального положения: бизнес в прошлом, кредит от "ПриватБанка" и дом

До прихода в политику Антон Поляков был бизнесменом, и, судя по всему, довольно успешным. Во всяком случае, электронная декларация за 2018 год, поданная тогда еще кандидатом в нардепы, зафиксировала доход от предпринимательской деятельности в 960 311 гривен.

С момента ухода в политику Антон Поляков перестал заниматься бизнесом, а открытый им онлайн-магазин LaminateExpert, очевидно, обзавелся другим владельцем. Судя по телефонам, указанным на сайте магазина в Киеве, его владельцем является другой частный предприниматель-физическое лицо – житель Вышгорода Максим Перепилица.

В 2019 году Антон Поляков официально владел квартирой, площадью 10 квадратных метров, земельным участком в 1015 квадратных метров и недостроенным жилым домом в 125 "квадратов". На правах аренды и права проживания за ним числились киевская квартира, 2 офиса, склад и нежилое помещение. Также политику принадлежат 3 легковых авто – Ravon, Opel и DAEWOO.

Что касается доходов, то в прошлом году, еще как предприниматель, Поляков заработал 611 024 грн. 153 364 грн принесла зарплата народного депутата, 156 778 грн – компенсация расходов от ВР и 54 600 грн поступило ему от продажи некоего движимого имущества.

Супруга нардепа, также частный предприниматель, работающий в сфере розничной торговли, Галина Полякова заработала 972 763 грн.

В виде наличных политик хранит 890 тыс. грн и еще 750 тыс. грн имеется у его супруги.

Но самым интересным в декларации политика являются его кредиты в банках, которых насчитывается 3, на общую сумму чуть более 2 млн грн. Примечательно, что основная сумма займов приходится на кредит в "ПриватБанке", закон о котором политик так рьяно "поправлял" весной. Так, в конце 2019 года нардеп взял кредит в банковском учреждении в 1 млн 813 тыс. 764 грн.

И тут начинаются загадки…Наиболее интересная из них – а на что, собственно, нардеп брал этот кредит? Крупных покупок он за отчетное время не производил, во всяком случае, сведений об этом в своей декларации не отражал.

Возможно, речь идет о кредите на достройку нежилого дома в селе Киенка, в 7 километрах от Чернигова, который внесен нардепом в декларацию как недострой? Судя по ценам на сайтах недвижимости, данное село считается довольно популярным среди жителей областного центра, и дома в нем могут стоить десятки тысяч долларов.

Хотя с недостроем тоже не все ясно. Если в декларации за 2018 год площадь дома, указанная нардепом, составляет 150 квадратных метров, то в декларации за 2019-й она почему-то "усохла" до 124,8 "квадратов".

Не менее интересна информация о судьбе кредита в "ПриватБанке". Как гласит е-декларация, из кредита в 1 млн 813 тыс. 764 грн, нардеп уже успел отдать 1 млн 740 тыс. 840 грн "тела" кредита и 115 тыс. 829 грн процентов. Остаток составил 73 584 гривны. При этом из кредита "Ощадбанка" в 178 417 грн, взятого в мае 2017 года, нардеп вернул лишь 19 824 грн "тела" кредита и 35 461 грн процентов, оставшись должным еще 158 592 грн.

Словом, материальное положение нардепа вызывает определенные вопросы.

Напомним, "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, разбирались в биографии Ярослава Дубневича. Также покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы, представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы и нардепа Александра Гереги.

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