Семь лет в министерском кресле: успехи, неудачи и причины ухода «непотопляемого» Арсена Авакова

К Арсену Авакову вряд ли кто-то относится равнодушно. Его или уважают, или боятся, или презирают, или ненавидят. Иногда эти чувства совпадают. "Бог звонит", – так шутливо охарактеризовали Арсена Авакова в одном из юмористических номеров.



Достижения и неудачи экс-главы МВД Арсена Авакова. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Арсен Аваков приступил к исполнению обязанностей министра внутренних дел в весьма сложное для Украины время. На улицах Киева протесты переросли в кровавое побоище, кресло под Виктором Януковичем уже не просто шаталось, а разваливалось, появилась реальная угроза существованию Украины как государства. А на юге и востоке страны активизировались сепаратистские движения, борьба с которыми переросла в вооруженный конфликт.

21 февраля 2014 года Верховная Рада отправила в отставку и.о. главы МВД Виталия Захарченко, на следующий день на его место был назначен Арсен Аваков. Кандидатуру последнего выдвинули на должность на "совете Майдана".

Примечательно, что утвердила его в должности еще та самая "януковичевская" Рада, которая в период с осени 2012 по зиму 2014 года принимала множество решений в угоду лидеру "Партии регионов" и запомнилась голосованием за "диктаторские законы". Но в конце февраля 2014 года многие стали срочно менять политические вехи и поддерживать уже новую "евромайдановскую" власть, в том числе и Авакова. Правда, он быстро избавился от приставки "и.о." и стал уже полноправным главой МВД.

Аваков и Сашко Билый

Сразу же после своего назначения Аваков заявил, что в руководство его ведомства будут приглашены представители "Правого сектора". Однако именно с этой организацией у него отношения не сложились. Вспомнить хотя бы конфликт с одним из самых ярких лидеров "Сектора" и "УНСО" Александром Музычко (Сашко Билый).

Официальные лица МВД, в то время уже находящиеся под руководством Авакова, утверждали, что Музычко сам себя застрелил во время операции по его задержанию. Однако сторонники погибшего не просто опровергают эту версию, но и прямо называют Авакова убийцей.

Конечно, сам Музычко был личностью неоднозначной и скандальной, имел судимости, а во время Евромайдана позволял себе действия, которые вполне можно назвать противоправными и даже криминальными. Тем не менее, для многих участников Евромайдана, а в дальнейшем и АТО он являлся символом борьбы за независимость Украины, поэтому его убийство популярности Авакову вряд ли добавило. Мало того, оно положило начало конфликту между "Правым сектором" и МВД Украины, который отрицательно отражался на работе украинских силовых структур в целом.

В дальнейшем Аваков не только создавал и систематизировал" добробаты, но и "находил работу" на Донбассе для фигур вроде Музычко. Но не стоит забывать, что именно унсовцы, а также представители других националистических организаций наотрез отказывались идти под управление МВД, предпочитая воевать либо отдельными бригадами в составе ВСУ, либо вообще как "третья сила".

"Русская весна" в Харькове, Донбассе и Крыму

В то же время, по мнению многих экспертов, глава МВД, теперь уже с приставкой "экс", сыграл одну из важнейших ролей в сохранении Харькова и области в составе Украины весной 2014 года.

С этим согласны не все. В частности, представители радикальных ветвей Евромайдана утверждают, что не пустили Россию в Харьков в первую очередь именно они. А сторонники ныне покойного мэра Геннадия Кернеса, у которого с Аваковым, как известно, была давняя вражда, считают, что в Харькове не началась война потому, что Кернес якобы заплатил россиянам, чтобы те не устраивали в Харькове "русскую весну".

Кроме того, и пророссийские, и украинские, оппозиционные к Авакову силы обвиняют МВД Украины наряду с СБУ и другими структурами новой "майдановской" власти в довольно быстрой сдаче Крыма. В отличие от того же Харькова, в крымских городах не проводилось подобных операций. Что касается Донбасса, то там все неоднозначно: если в Славянске, Северодонецке, Краматорске, Мариуполе, Лисичанске операции по освобождению, в том числе и с участием МВД, были в целом успешными, то действия в Луганске и Донецке оказались неудачными, и эти города так и не вернулись под контроль Украины.

"Если мы будем анализировать достижения Авакова, то там картина вырисовывается сложная. Многие эксперты считают его заслугой сохранение "уличной стабильности" в стране. Будут вспоминать 2014 год, Харьков, начало АТО, Красный Лиман, первые бои и т.д. Но если проанализировать структуру, то она неоднозначная, этому оценку дадут историки", – такое мнение высказал эксперт Алексей Кущ.

Весна-2014 в Харькове

Если вспомнить Харьков, то весной 2014 года там ситуация была взрывоопасной, и протесты майдановцев и антимайдановцев привели к захвату здания ХОГА и провозглашением так называемой "Харьковской народной республики".

8 апреля 2014 года штаб во главе с Аваковым и командующим Нацгвардии Полтораком разработал план освобождения администрации, который утром осуществило винницкое спецподразделение "Ягуар".

Пророссийские протесты в Харькове продолжались еще долго, вплоть до июля, однако после вышеупомянутой операции пошли на спад.

"Именно роль Авакова в защите Украины от российской агрессии, фактически спасение Харькова от так называемой "русской весны" для меня представляется его ключевым достижением. Фактически, именно это обеспечило Авакову место в новейшей украинской истории", – подчеркивает политолог Кирилл Сазонов.

В числе конструктивных действий Авакова весной 2014 года также называют создание Национальной гвардии и ее непосредственное участие в АТО на Донбассе. Наряду с добровольческими батальонами и непосредственно кадровой украинской армией НГ считается одной из главных сил, которая смогла не допустить полной оккупации Донбасса.

"Главным достижением Арсена Авакова на посту министра внутренних дел традиционно называют реформу полиции. Но я бы это считал вторым по важности результатом. Первый и главный результат был в начале 2014 года, когда Аваков в самом начале российской агрессии пришел на свой пост. Он не просто занимался организацией обороны Украины, помогал создавать добровольческие подразделения и координировал их сотрудничество с ВСУ и Национальной гвардией", – считает Кирилл Сазонов.

Политический эксперт Александр Охрименко одним из главных достижений Авакова называет то, что он взял под контроль добробаты.

Полиция вместо милиции

Появление полиции считается одной из крупнейших реформ постмайданной власти. Причем, по разным оценкам, Авакова как хвалят за успехи этой реформы, так и критикуют за ее провалы.

В 2015 году в Украине была создана патрульная служба, а команда грузинских реформаторов в МВД инициировала изменение всей управленческой вертикали, что привело к появлению Национальной полиции.

Однако уже в 2016 году Деканоидзе, Згуладзе и другие реформаторы оставили свои должности в полиции, переаттестация старых милиционеров просто "захлебнулась", а в адрес руководства МВД и лично Авакова посыпались обвинения в профанации реформы.

Тем не менее, эксперты отмечают и конструктивные действия Арсена Борисовича на должности министра.

"Аваков более-менее упорядочил структуру работы МВД. Во время Януковича там было много "смотрящих", он это поубирал", – считает Александр Охрименко.

В то же время, по его мнению, работу новой полиции, реформированной при Авакове, вряд ли можно назвать эффективной.

"В числе провалов Авакова – "новая полиция". Назвать ее эффективной, европейской нельзя. Может, они и неплохие ребята, но до уровня европейской полиции они не дотягивают. Селфи – это конечно красиво. Но всю работу сводить к селфи – несерьезно", – считает эксперт.

В свою очередь, Алексей Кущ разделяет просчеты Авакова на стратегические и тактические: "Самый главный его стратегический провал – это то, что он пытался стать больше, чем министром МВД, влиять на всю политику в стране. Распространение его влияние привело к тому, что его образ начал демонизироваться и мифологизироваться".

По мнению эксперта, в результате стремлений главы МВД выйти далеко за пределы своих полномочий, появился "фактор Авакова", усилившийся после сохранения должности после избрания президентом Зеленского. И вышеупомянутые действия главы МВД никак не способствовали возрастанию авторитета полиции в глазах граждан Украины.

"В тактическом плане произошел рецикл реформ МВД – начало системной перезагрузки, увольнения, патрульная полиция, грузинские инструкторы – и потом все эти действия прошли по кругу и вернулись в начальную точку. В результате мы получили МВД образца времен Януковича. И совершенно не похожую на европейскую. Разрекламированные патрули полицейских, которые мы видели в начале реформы, где они сейчас? Их уже практически невозможно встретить. Эта реформа была дорогостоящей, но… растворилась", – резюмирует Алексей Кущ.

Дело Шеремета: виновны ли подозреваемые

Убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года и его расследование стали одними из главных индикаторов эффективности работы новой полиции и правоохранительной системы в целом. Сам глава МВД Аваков лично отчитывался о ходе расследования и даже называл раскрытие убийства "делом чести полиции".

Различные представители МВД, в частности, Антон Геращенко и Зорян Шкиряк, говорили о российском следе в этом убийстве, однако ситуация приняла неожиданный оборот.

Правоохранительные органы приняли решение о задержании детского хирурга и волонтерки Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военной медсестры Яну Дугарь. Примечательно, что часть обвиняемых – участники АТО, что стало нонсенсом – ведь Шеремет в последние годы работал как раз на Украину и фактически нашел в нашей стране убежище от режимов Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Вначале следствие называло Антоненко организатором, а Кузьменко и Дугарь – исполнителями убийства. Однако потом официальная версия следствия изменилась, и всех троих подозреваемых стали считать исполнителями. Организаторами же стали некие "неустановленные лица", которых не называли. В результате обвиняемые до сих пор сидят: кто в СИЗО, кто под домашним арестом, но убедительных доказательств их вины так и не было предоставлено.

Скандалы, конфликты и другие резонансные дела

В самом начале карьеры главы МВД Арсен Аваков попал в "дорожный скандал". Весной 2014 года СМИ написали о превышении скорости и ограничения движения на маршруте, которым двигался его кортеж.

На фоне заявлений тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка о том, что на дорогах "все будут равны", а чиновники не будут передвигаться в кортежах, случай с Аваковым смотрелся весьма некрасиво.

Известным коррупционным скандалом, связанным с министром внутренних дел, было дело о "рюкзаках Авакова". Злоупотребления при покупке рюкзаков для МВД и Нацгвардии расследовала прокуратура, затем Антикоррупционное бюро... По данным СМИ, что рюкзаки приобрели через предприятия, подконтрольные Александру Авакову – сыну Арсена Борисовича.

Сам Аваков называл дело против себя ангажированным, в 2018 году Специализированная антикоррупционная прокуратура его закрыла, но, как говорится, осадок остался, и главе МВД эти рюкзаки еще долго вспоминали.

Еще одну ложку дегтя принес в успешную карьеру Авакова экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в 2015 году занимал должность главы Одесской ОГА обвинял главу МВД в коррупции.

"Вся страна знает, что он вор", – кричал Саакашвили.

Аваков ответил ставшим уже интернет-мемом кривлянием "Бе-бе-бе" и метнул в сторону Саакашвили стакан с водой.

В дальнейшем оппоненты обменивались нелестными эпитетами, когда Саакашвили прорывался через границу, а потом, когда полиция ловила в центре Киева "Карлсона" на крыше.

Сейчас конфликт вроде бы исчерпан. По крайней мере, и один, и второй его фигурант больше не сыплют в адрес друг друга обвинениями и оскорблениями.

Ближе к президентским выборам 2019 года стали все чаще говорить и о конфликте Авакова с Порошенко. Впрочем, в какую-то публичную перепалку он не вылился, а ограничился подковерными интригами, о которых общественность узнавала в основном по "испорченным телефонам".

Аваков ушел, или его все же "ушли"

Среди причин ухода Арсена Авакова с должности называют возможный конфликт с президентом Владимиром Зеленским, договоренности Запада с Россией, а также желание самого главы МВД порвать с постепенно становящейся токсичной "зеленой" командой и возглавить собственное политическое движение.

Кроме того, есть мнение, что Аваков ушел с должности, поскольку чувствует грядущее повышение тарифов, протесты, разгоны их полицией, и больше не хочет разделять ответственность с "зелеными". В частности, по словам журналиста Богдана Буткевича, Аваков сыграл на опережение и ушел сам, не дожидаясь, что его снимут за "дело Шеремета" или по какой-то другой причине.

"Сам министр и его соратники пока ничего не говорят по этому поводу, а "инсайды" от народных депутатов про личную просьбу президента или претензии за задержание полицией нардепов по подозрению в управлении автомобилями в состоянии опьянения уважения не заслуживают. Отставка была внезапной – это факт. Обращаю внимание, что накануне президент встречался с Ангелой Меркель, и по итогам заговорили про "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве. А Арсен Аваков принципиальный противник амнистии боевикам, особого статуса для ОРДЛО и прочего", – такое мнение высказал Кирилл Сазонов.

Эксперт добавил, что Владимир Зеленский постепенно выстраивает вертикаль власти именно из своих людей, а Аваков слишком независимый игрок и политический тяжеловес. Также он предположил, что следом за Аваковым могут уйти еще несколько министров.

"На мой взгляд, была определенная договоренность между Зеленским и Аваковым о том, что он поработает на должности главы МВД, а потом их пути разойдутся. Вы же понимаете, что Аваков – это не человек Зеленского. И в самом начале было много разговоров о его отставке. Он не вписывался в команду "слуг народа". Сейчас сложно сказать, возглавит ли Аваков новый политический проект. Но то, что будет играть существенную роль, это факт", – подчеркивает Александр Охрименко.

В свою очередь, Алексей Кущ выдвигает версию, что решение об отставке Авакова принималось за пределами Украины. Он сравнивает уход Авакова с отставкой Игоря Коломойского, который на волне Майдана также пытался играть одну из самых ключевых ролей в государстве и брал под контроль различные сферы. Но при этом действовал более резко, и в результате его постепенно оттерли от власти, убрали с должности главы Днепровской ОГА.

"Выдавливание Коломойского произошло при активном участии американцев. Вначале беседы в посольствах, намеки между строк. Коломойский к ним не прислушался, в результате чего пошли уже судебные разбирательства в Лондоне, на Кипре и в США. С Аваковым примерно та же история, но его цикл пребывания у власти оказался намного длиннее. Его, так, как и в начале Коломойского, не могли сдвинуть самостоятельно", – считает эксперт.

По его мнению, в данный момент происходит перезагрузка отношений Запада и России, и именно это является ключевым фактором отставки Авакова.

"Возник некий консенсус, как может быть урегулирована ситуация на Донбассе. Помните, Нуланд говорила о том, что "мы протестируем" возможность мирного урегулирования. Действительно ли Москва готова тоже пойти на выполнение своих обязательств, если будут выполнены поэтапно Минские соглашения. Так вот именно для этого "тестирования" ключевой фигурой, которую надо было сдвинуть, и являлся Аваков. То есть он стал разменной монетой политической игры", – убежден эксперт.

По слова Куща, эту версию подтверждает голосование в парламенте за отставку главы МВД.

"Если бы это была игра Зеленского против Авакова, внутренний конфликт, то для Аваков пытался сорвать бы это голосование и показать, что Зеленский не может его уволить. И голосов бы было меньше. В данном же случае проголосовал 291 депутат, почти конституционное большинство. Отсюда становится ясным, что инициатор отставки Авакова – не Зеленский", – подытожил Алексей Кущ.

Напомним, вчера в сети появилось заявление об отставке Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел Украины. Правда, правоохранительный комитет Верховной Рады не поддержал увольнение Авакова. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет ли он поддерживать действующую власть.

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