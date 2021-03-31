«Зарезанный» Николай Тищенко: зачем «Слуги народа» запустили фейк о ранении нардепа

Сегодня, 31 марта, в чате парламентской фракции "Слуга народа" появилось сообщение о ранении нардепа Николая Тищенко. В последствии информация главы фракции Давида Арахамии оказалась фейком, о чем сообщила на личном Telegram-канале украинская журналистка Соня Кошкина.



Информация о ранении "слуги" Николая Тищенко оказалась фейком. Фото из открытых источников

По словам Кошкиной, нардепы от "Слуг" "зарезали" Тищенко, чтобы вычислить, кто из коллег является информатором (или администратором) канала "Темный рыцарь".

Изначально Арахамия сообщил, что Николая Тищенко пырнули ножом во время противостояний на 87 участке, что в Ивано-Франковской области. Сегодня там наблюдаются особые сложности с подсчетом голосов после довыборов в Верховную Раду. Именно поэтому на место событий отправилась группа "слуг" из Киева, дабы поддержать своего кандидата Василия Вирастюка.

Через несколько минут сообщение от Давида Арахамии появилось в вышеупомянутом Telegram-канале. В это же время, по словам Кошкиной, другие нардепы от "СН" устроили "кипишь", пытаясь дозвониться якобы раненному Тищенко.

"Спустя несколько минут выясняется: с Тищенко все ок. Давид Арахамия специально написал данное сообщение, чтобы проверить, кто именно из депутатов сливает инфу упомянутому тг-каналу", — написала журналистка.

При этом Арахамия уточнил, что якобы руководство партии уже давно догадывалось, кто сотрудничает с "Темным рыцарем", а все происходящее было "охотой на живца". Для якобы получения прямых подтверждений.

Соня Кошкина также уточняет, что якобы на ближайшем заседании фракции "Слуга народа" имя человека, сливающего информацию, будет озвучено. При этом журналистика искренне признается, что не понимает, как можно было спекулировать на подобной теме, мол "нашли, чем шутить".

Администрация вышеупомянутого "Темного рыцаря" уже обратила произошедшее в весьма курьезную шутку, предположив, что Арахамия просто отводит подозрения от себя таким ходом.

"Потому что сливает информацию в телеграм он", — пошутили в Telegram -канале.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что одна из нардепов от "Слуги народа" собиралась "валить" из Украины. Позже политик попыталась оправдаться за свою переписку, попавшую в объектив журналистов. Что из этого получилось, можно узнать в нашем материале.

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